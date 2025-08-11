3 Runde erreicht – SV Jungingen setzt sich in Ehingen durch

Mit einem stark dezimierten Kader reisten wir am Sonntag zur TSG Ehingen. Die Anfangsminuten gehörten klar den Gastgebern, die auch die erste gute Chance des Spiels hatten. Doch unsere Jungs fanden zunehmend ins Spiel, setzten die TSG unter Druck – und Tim Bärtele brachte uns mit einem Doppelpack in der 18. und 23. Minute verdient in Führung.
Die Freude währte jedoch nur kurz: Bereits eine Minute später verkürzte die Heimelf per direkt verwandeltem Freistoß auf 1:2. Bis zur Pause erspielten wir uns weitere Möglichkeiten, doch im letzten Pass oder im Abschluss fehlte die nötige Konsequenz. So ging es mit einer knappen Führung in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel lief bei uns zunächst nicht viel zusammen. Fast 20 Minuten lang bestimmte Ehingen das Geschehen und kam folgerichtig in der 47. Minute zum Ausgleich. Doch in der Schlussphase fanden wir zurück in die Spur: Luca Thiele brachte uns in der 76. Minute erneut in Führung, ehe Mohammed Dibba mit seinem Treffer in der 90. Minute den verdienten 4:2-Endstand besiegelte.
Fazit: Trotz personeller Engpässe zeigte die Mannschaft Moral und Kaltschnäuzigkeit in den entscheidenden Momenten – und belohnte sich mit dem Einzug in die dritte Pokalrunde.