3 Runde erreicht – SV Jungingen setzt sich in Ehingen durch

Mit einem stark dezimierten Kader reisten wir am Sonntag zur TSG Ehingen. Die Anfangsminuten gehörten klar den Gastgebern, die auch die erste gute Chance des Spiels hatten. Doch unsere Jungs fanden zunehmend ins Spiel, setzten die TSG unter Druck – und Tim Bärtele brachte uns mit einem Doppelpack in der 18. und 23. Minute verdient in Führung.

Die Freude währte jedoch nur kurz: Bereits eine Minute später verkürzte die Heimelf per direkt verwandeltem Freistoß auf 1:2. Bis zur Pause erspielten wir uns weitere Möglichkeiten, doch im letzten Pass oder im Abschluss fehlte die nötige Konsequenz. So ging es mit einer knappen Führung in die Kabine.