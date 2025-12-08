3 Punkte zum Jahresabschluss

Groß war der Jubel und die Erleichterung bei den Möhlinkickern, als der Abpfiff des guten Schiedsrichters Dustin Mattern (SV Hohenwettersbach/Karlsruhe) ertönte. Acht Wochen (!!) lag der letzte Sieg mit einem 3:0 beim FC Villingen II nun schon zurück. Nur mickrige vier Punkte kamen in dieser langen Zeit auf das Punktekonto. Im Wörtelstadion musste er unbedingt her – der „Nikolaus-3er“. Man hatte ja gute Erinnerungen: Beim letzten Besuch in Kuppenheim im Mai zerstörte man deren langen Heimnimbus – anderthalb Jahre zu Hause ungeschlagen – mit einem 1:0-Sieg.

Man startete gut und hatte nach sechs Spielminuten gleich die erste Großchance. Leandro Einecker war durch, doch setzte er den Ball neben das Gehäuse. Hausen gab den Takt an, spielte eine starke erste Halbzeit. In der 25. Minute dann das verdiente 0:1: Batuhan Boz chippte die Kugel hinter die Abwehrkette und Shqipon Bektashi vollendete sicher. Einziges Manko bis zur Pause: Man legte das mögliche 0:2 nicht nach.

Im zweiten Abschnitt ließen die Gelb-Schwarzen etwas nach und der SVK war besser in der Partie. Nach zwei guten Möglichkeiten fiel der 1:1-Ausgleichstreffer. Nach einem hohen Ball stand Kuppenheims Torjäger Nikola Kandic völlig frei und netzte ein. Die Schlussviertelstunde begann und man hatte den Eindruck, die Gastgeber wollten diese Punkteteilung mit in die Winterpause nehmen. In der 84. Spielminute wechselte sich Neu-Coach Erich Sautner beim VfR selbst ein. Die letzten fünf Minuten gab der Gast noch einmal richtig Gas und Erich Sautner gab zu Protokoll: „Wir wollten offensiv alles probieren, um uns für die starke erste Hälfte zu belohnen.“ Es sollte klappen – mit der allerletzten Aktion in dieser Begegnung. Nach einem Flankenwechsel auf die linke Seite konnte Erich Sautner das Spielgerät mit der Hüfte gerade noch unter Kontrolle bringen. Er bediente Batuhan Boz, und dessen Flanke versenkte Shqipon Bektashi mit einer Kopfballbogenlampe zum 2:1-Siegestor. Insgesamt eine tolle und sehenswerte Gesamtaktion. Der Ball im SV-08-Tor, der Schiedsrichter pfiff sofort ab – der Rest waren Jubelgesänge.