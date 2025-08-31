 2025-08-28T05:22:00.927Z

Vereinsnachrichten
Stolz Spiel gedreht !
Stolz Spiel gedreht ! – Foto: Lucy Siegburger SV

3 Punkte zum Auftakt – Perfekter Start und Topspiel am 2.Spieltag

Mittelrheinliga

Heute, 15:30 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
2
3
Abpfiff

In einer Partie, die zunächst wenig spektakulär begann, entwickelte sich in der zweiten Halbzeit ein wahrer Fußball-Krimi. Der Siegburger SV setzte sich am Ende mit 3:2 bei Frechen 20 durch und startet damit mit einem Auswärtssieg in die neue Oberliga-Saison.

💥 Tor-Feuerwerk + Platzverweis in Hälfte zwei!

Nico Kuhbier bringt unsere Jungs in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung.

Doch Frechen kommt nach der Pause wie die Feuerwehr! 🚒
➡️ 62. Minute: 1:1 durch Kacinoglu
➡️ 72. Minute: 2:1 durch Vranken

Doch Siegburg bewies Moral:

🟰 82. Minute: Y. Sakamaki gleicht aus 2:2
✅ 85. Minute: J. Jo trifft zum 2:3 – AUSWÄRTSSIEG!!!

Eine starke Leistung zeigte erneut auch J.Jo, der mit Übersicht und Einsatzwillen maßgeblich zum Erfolg beitrug.

J.Jo Mann des Spiels
Am kommenden Wochenende empfängt der SSV mit Bergisch Gladbach 09 den aktuellen Tabellenführer der Oberliga Mittelrhein.

Aufrufe: 031.8.2025, 18:22 Uhr
Daniel WemberAutor