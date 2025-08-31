3 Punkte zum Auftakt – Perfekter Start und Topspiel am 2.Spieltag

In einer Partie, die zunächst wenig spektakulär begann, entwickelte sich in der zweiten Halbzeit ein wahrer Fußball-Krimi. Der Siegburger SV setzte sich am Ende mit 3:2 bei Frechen 20 durch und startet damit mit einem Auswärtssieg in die neue Oberliga-Saison.
💥 Tor-Feuerwerk + Platzverweis in Hälfte zwei!
⚽ Nico Kuhbier bringt unsere Jungs in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung.
Doch Frechen kommt nach der Pause wie die Feuerwehr! 🚒
➡️ 62. Minute: 1:1 durch Kacinoglu
➡️ 72. Minute: 2:1 durch Vranken
Doch Siegburg bewies Moral:
🟰 82. Minute: Y. Sakamaki gleicht aus 2:2
✅ 85. Minute: J. Jo trifft zum 2:3 – AUSWÄRTSSIEG!!!
Eine starke Leistung zeigte erneut auch J.Jo, der mit Übersicht und Einsatzwillen maßgeblich zum Erfolg beitrug.
Am kommenden Wochenende empfängt der SSV mit Bergisch Gladbach 09 den aktuellen Tabellenführer der Oberliga Mittelrhein.
