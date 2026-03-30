3 Punkte können mit spätem Siegtreffer eingesackt werden 💪🏼

– Foto: Lorenz Bronn

Auch in dieser Woche starten wir holprig ins Spiel. Die schlechten Platzverhältnisse in Hohenlinden und eigene individuelle Fehler hindern uns daran, direkt an der Leistung vom letzten Wochenende anzuknüpfen.

So ergibt sich in der ersten Halbzeit ein Spiel im Mittelfeld. Trotzdem können wir uns vereinzelte Chancen erspielen, die wir leider nicht nutzen.

Für die zweite Halbzeit haben wir uns daher viel vorgenommen. Unsere Spielzüge werden klarer und konsequenter und auch die Verteidigung steht sicher. So können wir endlich unser Spiel aufziehen und die ersten Großchancen ergeben sich. Allerdings dauert es bis zur 85. Minute, bis wir diese Möglichkeiten nutzen können.

Nach einem Foul an der Strafraumgrenze verwandelt Amelie den folgenden Freistoß direkt. Im Anschluss lassen wir nichts mehr anbrennen, sodass wir unseren ersten Sieg in der Rückrunde feiern können. 🔥