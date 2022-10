3 Punkte für den SVO

Nach dem Unentschieden gegen den FKV Neu-Ulm, gastierten wir bei der Zweitvertretung des Landesligisten SSG Ulm 99.

Der SVO kam gut ins Spiel und ließ den Ball laufen. Im der 7. Minuten eroberte Gnann energisch den Ball und umspielte den Torhüter. Ein Abwehrspieler konnte den Ball noch vor der Linie klären. Die SSG kam kurz danach mit einem Konter zur Führung. Nach einem Fehlpass schob der Stürmer im Sechzehner ins lange Eck. Unsere Jungs wirkten daraufhin geschockt und zeigten keine gute Leistung. Viele einfache Bälle gingen verloren und die Zweikämpfe wurden nicht angenommen. Nach einer halben Stunde musste der Keeper der SSG wieder eingreifen. Den Schuss von Ufschlag parierte er gekonnt. Am weiteren Spielverlauf änderte sich zunächst wenig und das Spiel blieb sehr zerfahren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zog die Kühn-Elf das Tempo an. Nach einer schönen Flanke von Karrasch schob Gnann zum Ausgleich ein. Zwei Minuten später schlug erneut Karrasch einen Freistoß in den Strafraum, welchen der Gästekeeper unterlief. Högg stand drückte den Ball über die Linie.