🏟️ 3 Punkte bleiben in Böhme! Starker Auftritt gegen Bomlitz 💪

Mit einem 16-Mann-Kader traf sich die Mannschaft bereits um 14:00 Uhr am Vereinsheim. Die Marschroute war klar: 👉 Die 3 Punkte müssen in Böhme bleiben!

Am gestrigen Sonntag empfingen wir zuhause die SG Bomlitz-Lönsheide. Pünktlich um 15:00 Uhr wurde die Partie von Schiedsrichter Marlon Rose angepfiffen, der das Spiel souverän und fair leitete 👏

Nach der taktischen Ansprache durch das Trainerteam Mario & Tacki ging es zum Warmmachen – und da war bereits zu spüren: 💪 Die Jungs waren heiß, fokussiert und bereit!

Nach dem Punktgewinn in der Vorwoche gegen Schülern wollten wir direkt nachlegen und im Abstiegskampf weiter Boden gutmachen 🔥

⚡ Spielbeginn – mutig, aber mit Rückschlag

Wir starteten mutig in die Partie und tasteten uns immer wieder Richtung gegnerisches Tor vor.

Doch in der 13. Minute der erste Dämpfer:

Ein Abschluss von Lukas Glienke wird unglücklich abgefälscht – keine Chance für Keeper Sebastian Harms.

➡️ 0:1 für Bomlitz

💪 Antwort folgt – Dildar gleicht aus

Wir ließen uns davon nicht beeindrucken und arbeiteten mit hohem Druck am Ausgleich.

Viele Ballgewinne im Mittelfeld und schnelles Umschaltspiel brachten uns zurück ins Spiel.

37. Minute:

Niklas Becker erobert den Ball und spielt einen perfekten Pass in den Lauf von Dildar Shaqouli.

Dieser lässt seinem Gegenspieler keine Chance und schiebt den Ball stark über den Innenpfosten ins Netz.

➡️ 1:1! ⚽🔥

🔄 Wechsel & Führung kurz vor der Pause

Wir nutzten die Phase direkt für frischen Wind:

🔁 Nico Sonders, René Dumke und Jan Mertens kamen ins Spiel

Kurz vor der Pause dann die entscheidende Szene:

Ein hoher Ball in den Strafraum – Maximilian Freund wird klar gefoult.

➡️ Elfmeter!

45+4 Minute:

Niklas Becker bleibt eiskalt und verwandelt sicher.

➡️ 2:1 für Böhme! 🥶⚽

➡️ Halbzeitstand: 2:1

🌞 Zweite Halbzeit – Kontrolle & Druck

Bei sonnigem Wetter ging es in die zweite Hälfte.

Die Ansage vom Trainerteam war klar:

👉 Weiter Druck machen & auf das nächste Tor gehen!

Bomlitz kam zunächst stärker aus der Kabine, doch unsere Defensive um Kranz & Sadler stand stabil 💪

Und wenn doch etwas durchkam, war Sebastian Harms zur Stelle 🧤

⚽ 3:1 – Dumke zur Stelle

55. Minute:

Dildar wird nach starkem Lauf nur per Foul gestoppt – Freistoß aus ca. 25 Metern.

Niklas Becker zieht ab, der Keeper kann nur abklatschen lassen…

➡️ René Dumke steht goldrichtig und nickt ein!

💥 3:1 für Böhme!

😮 Chancen, Abseits & nächste Entscheidung

Das Spiel blieb intensiv – Chancen auf beiden Seiten.

70. Minute:

Freistoß von Max Zielasko – stark geschossen, aber leider Abseits beim Nachsetzen.

👉 Zentimeter entscheiden manchmal…

⚡ Becker macht den Deckel drauf

78. Minute:

Ballgewinn im Mittelfeld durch Max Zielasko → Pass auf Niklas Becker → Foul im Strafraum!

➡️ Wieder Elfmeter!

Niklas Becker tritt erneut an und verwandelt sicher.

➡️ 4:1! 💥⚽

Danach war für ihn Feierabend:

👉 2 Tore + 1 Assist – starke Leistung!

🔁 Emin Merzo feierte sein Debüt und zeigte direkt gute Ansätze 💪

⚠️ Später Gegentreffer

In der 90+2 Minute dann noch ein Elfmeter für Bomlitz nach einem unglücklichen Foul.

Jean-Luca Monaco trifft zum

➡️ 4:2 Endstand

Keeper Harms war noch dran – fast gehalten! 🧤

🏁 Fazit

Ein verdienter Heimsieg in einem intensiven Spiel!

👉 Stark zurückgekommen nach Rückstand

👉 Effektiv vor dem Tor

👉 Wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf 💪🔥

Nach Abpfiff ließ die Mannschaft das Spiel gemeinsam ausklingen und bedankte sich bei den Fans für den Support 👏

🍻 Und auch das Trainerteam ließ sich nicht lumpen – Kiste für den Sieg!

🙏 Danke an alle Fans, Freunde und Supporter des SV Böhme!

📸 Besonderer Dank an André für die starken Fotos und deinen Einsatz!

🔜 Ausblick

Am kommenden Wochenende geht es weiter:

📅 29.03.2026

⏰ 13:00 Uhr

⚽ Auswärts gegen SG Benefeld-Cordingen II

🖤🤍 NUR DER SVB!