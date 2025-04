3 Punkte auf dem Fuß gehabt

Unsere Erste kam am Sonntag Vormittag beim UH-Adler 1 nicht über ein 1:1 hinaus. In der 40. Minute köpfte uns Stättner zur Führung. Doch die Führung hielt nicht lang und 2 Minuten später kassierten wir den Ausgleich, der auch gleichzeitig das Endergebnis war. Besonders bitter für unsere Erste: sie kamen deutlich besser ins Spiel in HZ 2, aber leider ohne den Ball ins Tor des Gegners zu bringen. Kurz vor Schluss lagen die 3 Punkte auf unseren Füßen, denn der Schiedsrichter zeigte für den TuS auf den Punkt. Diese Möglichkeit nutzten wir nicht aus und es blieb beim 1:1.

Wir sind weiter oben dran und blicken jetzt auf die englische Woche, denn am Donnerstag geht es zu Hause im Holstenstadion gegen die dritte aus Niendorf.

20 Uhr ist Anpfiff, also kommt alle vorbei uns unterstützt uns