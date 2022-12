3 Punkte am grünen Tisch für die SGM

So., 11.12.2022, 12:00 Uhr

Am Sonntag verlor man zwar das Spiel auf den Platz aber am Ende gewinnt man mit 0-3 für die SGM am Grünen Tisch.

Es wurden bei TBU Spieler der 1 Mannschaft eingesetzt da die 1 Mannschaft spielfrei hatte.

Nach der Kontrolle waren es sage und schrieb 8 Spieler aus der 1 Mannschaft von der Kreisliga A.

So macht Fußball ⚽ kein Spaß.

Die SGM hat jeden Sonntag das Pech das die 1 Mannschaft vom Gegner immer Spielfrei hat.