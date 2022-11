3 Punkt erkämpft in Oppelhain

Der Grün-Weiß Annahütte reiste geschwächt zum Spiel gegen den SV Aufbau Oppelhain.

Gleich 5 Spieler aus der Stammelf mussten ersetzt werden. Es wurden Spieler aus der zweiten Mannschaft mitgenommen, wobei gleich zwei Spieler (R. Wachtel, K. Fuhr) in der Startaufstellung standen.

Keine leichte Aufgabe für das Trainerteam, um die richtige Formation um die wichtigen drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Es begann für die Grün-Weißen nicht gut, denn in der ersten SpM brachte ein Stellungsfehler den Gastgeber mit 1:0 in Führung.

Unsere Mannschaft reagierte sofort. Mutiges Anlaufen und sofortiges Anschieben aus der zweiten Reihe zwang den Gegner zu Fehlern.

Ein Freistoß durch M. Penz von der halb linken Seite führte zum Ausgleich.

Oppelhain kam mit langen Bällen und einer glückliche Standardsituation wieder in Führung.

Auch dieses Mal zeigte die Mannschaft Moral und glich erneut durch M. Penz vor der Pause aus.