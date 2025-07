28 Teams, 14 Plätze, nur noch ein Schritt bis zum großen Ziel: Ab diesem Mittwoch (2. Juli 2025) geht es in der dritten Qualifikationsrunde der Bayern- und Landesligisten der Saison 2024/25 um die letzten zu vergebenen Tickets für die Teilnahme an der ersten Toto-Pokal-Hauptrunde in der Saison 2025/26. Der Startschuss fällt am Mittwoch mit dem Duell zwischen dem TuS 1893 Aschaffenburg-Leider (Landesliga Nordwest) und Bayernliga-Absteiger TSV Karlburg (18.30 Uhr), am Donnerstag empfängt die SG Quelle Fürth (Landesliga Nordost) den Bayernligisten ATSV Erlangen zum mittelfränkischen Derby. Anpfiff ist um 19 Uhr.