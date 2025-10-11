3 Platzverweise, Schalding bärenstark! »Müssen 3., 4. machen«

4 Spiele: 3 Siege, ein Remis. Der SV Schalding-Heining ist zurück in der oberen Tabellenhälfte. Und das nach einer wirklich von vorne bis hinten souveränen Leistung gegen einen nur zu Beginn wirklich bissigen FC Deisenhofen. Nach einem Kopfballtreffer von Markus Gallmaier (13.). und dem 2:0 durch Patrick Drofa nach Klasse-Querpass von Simon Dorfner (36.) war die Messe schnell gelesen. Denn die Oberbayern aus Deisenhofen hatten an diesem Tag gegen einen bärenstarken SVS kaum was entgegenzusetzen.
Schaldings Trainer Stefan Köck sah das etwas differenzierter: "Erst als wir ins Mittelfeldpressing zurückgerückt sind, lief es richtig gut. Und danach müssen wir einfach gnadenlos ein drittes, viertes Tor machen! Das haben wir versäumt." Die Schlussphase bestritt Schalding dann auch noch in Überzahl. In Minute 53 sah sowohl Jan Krettek (Deisenhofen) als auch Patrick Drofa (Schalding) bei einem harten Zweikampf mit anschließender Tätlichkeit glatt Rot (53.). Und im Zweikampf gegen Noel Tanzer sah Nikolaos Gkasimpagiazov für einen anschließenden "Body-Check" die Ampelkarte (75.). "Das war einfach unlogisch, wir sind danach kaum in Überzahl-Situationen gekommen...", so Köck. Und trotzdem: "Gratulation ans Team für die starke Leistung. Über die gesamte Trainingswoche!"