3 Platzverweise, Schalding bärenstark! »Müssen 3., 4. machen«

Stefan Köck: "Gratulation ans Team für die starke Leistung!"

"Sehr schwierig für uns heute. Nachdem wir eigentlich gut reingekommen waren", analysierte Co-Trainer Benjamin Vilus in Vertretung seines erkälteten Chefs Andi Pummer hinterher. "Wir haben einfach nicht ins Spiel zurückgefunden, waren nicht in der Lage nachzusetzen. Kurzum: Wir haben es heute einfach nicht geschafft, das auf den Platz zu bringen, was wir uns vorgenommen hatten." Und das nachdem in Minute 9 Noah Semmler mit einer ersten FCD-Großchance den linken Pfosten anvisiert hatte! Doch danach übernahm Schalding mehr und mehr das Kommando. Und ließ einfach nicht mehr locker!Eine Tanzer-Ecke köpfte Markus Gallmaier recht unbedrängt in die Maschen (13.). Und beim 2:0 war Simon Dorfner nach einem langen Ball der FCD-Defensive enteilt, Querpass zum mitgelaufenen Patrick Drofa - 2:0 (36.). Schalding machte einfach weiter, blieb gefährlich und lauerte. Und zog so Deisenhofen den Zahn! Auch im zweiten Durchgang brannte nix mehr an. Im Gegenteil: Schalding war dem dritten Treffer jederzeit näher. Eine bärenstarke Leistung der Schaldinger, die immer besser überzeugen in der Bayernliga Süd!



Schaldings Trainer Stefan Köck sah das etwas differenzierter: "Erst als wir ins Mittelfeldpressing zurückgerückt sind, lief es richtig gut. Und danach müssen wir einfach gnadenlos ein drittes, viertes Tor machen! Das haben wir versäumt." Die Schlussphase bestritt Schalding dann auch noch in Überzahl. In Minute 53 sah sowohl Jan Krettek (Deisenhofen) als auch Patrick Drofa (Schalding) bei einem harten Zweikampf mit anschließender Tätlichkeit glatt Rot (53.). Und im Zweikampf gegen Noel Tanzer sah Nikolaos Gkasimpagiazov für einen anschließenden "Body-Check" die Ampelkarte (75.). "Das war einfach unlogisch, wir sind danach kaum in Überzahl-Situationen gekommen...", so Köck. Und trotzdem: "Gratulation ans Team für die starke Leistung. Über die gesamte Trainingswoche!"