3 Platzverweise in Plüderhausen, Julian Schieber trifft weiter

In den Staffeln 1 und 2 der Kreisliga B des Bezirks Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Haubersbronn legte der KTSV Hößlinswart los wie die Feuerwehr und sorgte bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Nemanja Milenovic (4.), Deniz Marlon Salmond (10.) und Julian Levermann (20.) schossen innerhalb von 20 Minuten eine komfortable 0:3-Führung heraus. Die Hausherren hatten kurz vor der Pause die goldene Chance zur Ergebniskosmetik, doch Demian Mesic verschoss in der 45. Minute einen Elfmeter. In der zweiten Halbzeit erhöhte José Makengo (75.) auf 0:4, bevor Efthimios Markakis (81.) zumindest der Ehrentreffer für den TSV gelang. Den Schlusspunkt zum 1:5-Endstand setzte René Sauter in der 85. Minute.
Eine einseitige Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Rommelshausen zu sehen. Die Spvgg ließ dem FC Jat Fellbach über 90 Minuten keine Chance. Rifaat Al-Shammaa eröffnete bereits in der 2. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Hausherren in einen Rausch: Mustafa Babadag (55.), Tim Krieg (62.) und erneut Rifaat Al-Shammaa (65.) schraubten das Ergebnis auf 4:0 hoch. In der Schlussphase machten Giuliano Avantaggiato (79.) und Yaqoub Ammar (82.) das halbe Dutzend zum 6:0-Endstand voll.
In Miedelsbach präsentierte sich der TV Stetten als die abgeklärtere Mannschaft und entführte drei Punkte. Bereits in der 10. Minute stellte Sven Grothe die Weichen auf Sieg. Die Gastgeber bemühten sich in der Folge um den Ausgleich, fanden aber kein Durchkommen gegen die stabile Defensive der Stettener. In der 60. Minute sorgte Kristian Ibishaj mit dem Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung. Stetten verwaltete den Vorsprung danach souverän bis zum Schlusspfiff.
Vor 52 Zuschauern erlebte der TSV Schlechtbach in der ersten Halbzeit ein regelrechtes Debakel. Buhlbronn spielte wie entfesselt: Maurice Früh (3.), ein Doppelpack von Lamin Jatta (22., 35.) sowie ein Treffer von Gylbert Avdiu (39.) sorgten für ein schnelles 4:0. Ein unglückliches Eigentor von Mark Maurer (45.) markierte den 5:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel zeigten die Gäste Moral und verkürzten durch Philipp Lindauer (54.) und Daniel Erhardt (59.) auf 5:2, doch Mehmet Coskun stellte in der 64. Minute den alten Abstand und damit den 6:2-Endstand wieder her.
Die ASGI Schorndorf feierte einen ungefährdeten Heimsieg gegen den TSV Neustadt. Überragender Akteur in der ersten Hälfte war Tolga Selvi, der mit seinen Treffern in der 8. und 22. Minute früh für klare Fronten sorgte. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Matteo Drescher (43.) auf 3:0. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Hausherren spielbestimmend. Johnny Blue Trinkle (55.) und Maurizio Di Cagno (87.) schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 5:0-Endstand hoch, während Neustadt offensiv kaum Akzente setzen konnte.
In Plüderhausen entwickelte sich eine Partie, die vor allem durch eine hitzige Schlussphase geprägt war. Sportlich stellte der KSV Zrinski Waiblingen durch Tore von Zvonimir Tiric (8.) und Semir Subasic (64.) die Weichen auf Sieg. Danach wurde es turbulent: Torschütze Semir Subasic sah in der 79. Minute die Rote Karte. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse, als erst Mateo Kolar (93.) auf Seiten der Gäste mit Gelb-Rot und nur eine Minute später auch Patrick Del Sorbo (94.) vom SV Plüderhausen ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurden. Am 0:2-Auswärtssieg der Waiblinger änderte das jedoch nichts mehr.
Ein dramatisches Spiel sahen die 100 Zuschauer in Höfen-Baach. Der SV Hegnach schien nach der Pause wie der sichere Sieger, als Cataldo Fortino (47.), Alex Fortino (51.) und Amar Hrnjic (62.) eine blitzschnelle 0:3-Führung herausschossen. Doch die Sportfreunde bewiesen unglaublichen Kampfgeist. Per Doppelschlag durch Mahir Petekbasi (64.) und David Kuttybaev (66.) verkürzten die Hausherren binnen zwei Minuten auf 2:3. In einer nervenaufreibenden Schlussphase drängte Höfen-Baach auf den Ausgleich und wurde in der 90. Minute durch den Treffer von Hasan Hasanov zum 3:3-Endstand belohnt.
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In Welzheim sahen die Zuschauer eine torreiche Partie, die zunächst gar nicht nach Plan für die Hausherren begann. Sebastiano Di Benedetto brachte die Gäste aus Fornsbach bereits in der 10. Minute in Führung. Welzheim II reagierte jedoch prompt: Daniel Werner (13.) und David Benjamin Schür (19.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten zum 2:1. Nachdem Raphael Grundey in der 30. Minute auf 3:1 erhöhte, verkürzte Steffen Riedel (35.) noch vor der Pause für Fornsbach auf 3:2. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber jedoch nichts mehr anbrennen. Andre Elliot Charbel Allaman stellte in der 55. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Leandro Braga Geng in der 70. Minute mit dem Treffer zum 5:2-Endstand für die endgültige Entscheidung sorgte.
Ein Spiel der Standardsituationen erlebten die Fans in Murrhardt. Den Auftakt machte Marc Bogdanoff, der die Gäste bereits in der 6. Minute per Foulelfmeter in Front brachte. Julian Schieber (21.) und Elton Vaz Contreiras (45.) schraubten das Ergebnis auf 0:3 hoch, ehe Benjamin Schwer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) den ersten Treffer für Murrhardt markierte. Direkt nach der Pause verkürzte Vincenzo Pace per Handelfmeter (51.) auf 2:3. In der 57. Minute schwächten sich die Hausherren selbst, als Noah Reule die Rote Karte sah. In Überzahl machte Oppenweiler-Strümpfelbach alles klar: Felix Kübler (59.) erzielte das 2:4, bevor erneut Elton Vaz Contreiras mit zwei weiteren Treffern (82. sowie 90.+4 per Foulelfmeter) seinen Hattrick und den deutlichen 2:6-Auswärtssieg perfekt machte.
In Aspach entwickelte sich ein Krimi mit einem dramatischen Finale. Die Hausherren gingen kurz vor der Pause durch Patrice De Padova (39.) in Führung, doch Großerlach antwortete fast im Gegenzug durch Mario Filipe Freitas Meireles (43.). In der zweiten Halbzeit wurde es hitzig: Torschütze Meireles sah in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass Großerlach die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste. Trotz der personellen Schwächung gelang den Sportfreunden der „Lucky Punch“: In der 90. Minute erzielte Benny Leins den viel umjubelten Treffer zum 1:2-Sieg für die Gäste.
Eine einseitige Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Kirchberg zu sehen. Der TSV Oberbrüden ließ den Gastgebern über 90 Minuten keine Chance und sorgte bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Danijel Stanimirovic eröffnete mit einem Doppelpack (10., 24.) den Torreigen. Daniel Zivaljevic (38.) sowie Felix Kaiser (45.) und Samuel da Cruz (45.) per Doppelschlag kurz vor dem Pausenpfiff schraubten das Ergebnis auf ein uneinholbares 0:5. Im zweiten Durchgang schalteten die Gäste einen Gang zurück, markierten aber durch Sven Holzer (84.) noch den Treffer zum 0:6-Endstand.
In einer kampfbetonten Partie entführte der FC Winnenden drei Punkte aus Lippoldsweiler. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 7. Minute durch Pajtim Krasniqi in Führung. Kurz vor dem Pausentee legte Faik Metaj (43.) das 0:2 nach. Lippoldsweiler gab sich im zweiten Durchgang nicht auf und drängte auf den Anschluss. Dieser gelang Julian Hagedorn in der 70. Minute, was die Schlussphase noch einmal spannend machte. Winnenden verteidigte den knappen Vorsprung jedoch leidenschaftlich bis zum Abpfiff und sicherte sich den 1:2-Auswärtserfolg.
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