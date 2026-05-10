3 Platzverweise in Plüderhausen, Julian Schieber trifft weiter

Kreisliga B2:

FC Welzheim II – SC Fornsbach 5:2

In Welzheim sahen die Zuschauer eine torreiche Partie, die zunächst gar nicht nach Plan für die Hausherren begann. Sebastiano Di Benedetto brachte die Gäste aus Fornsbach bereits in der 10. Minute in Führung. Welzheim II reagierte jedoch prompt: Daniel Werner (13.) und David Benjamin Schür (19.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten zum 2:1. Nachdem Raphael Grundey in der 30. Minute auf 3:1 erhöhte, verkürzte Steffen Riedel (35.) noch vor der Pause für Fornsbach auf 3:2. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber jedoch nichts mehr anbrennen. Andre Elliot Charbel Allaman stellte in der 55. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Leandro Braga Geng in der 70. Minute mit dem Treffer zum 5:2-Endstand für die endgültige Entscheidung sorgte.

SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II – SG Oppenweiler-Strümpfelbach II 2:6

Ein Spiel der Standardsituationen erlebten die Fans in Murrhardt. Den Auftakt machte Marc Bogdanoff, der die Gäste bereits in der 6. Minute per Foulelfmeter in Front brachte. Julian Schieber (21.) und Elton Vaz Contreiras (45.) schraubten das Ergebnis auf 0:3 hoch, ehe Benjamin Schwer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) den ersten Treffer für Murrhardt markierte. Direkt nach der Pause verkürzte Vincenzo Pace per Handelfmeter (51.) auf 2:3. In der 57. Minute schwächten sich die Hausherren selbst, als Noah Reule die Rote Karte sah. In Überzahl machte Oppenweiler-Strümpfelbach alles klar: Felix Kübler (59.) erzielte das 2:4, bevor erneut Elton Vaz Contreiras mit zwei weiteren Treffern (82. sowie 90.+4 per Foulelfmeter) seinen Hattrick und den deutlichen 2:6-Auswärtssieg perfekt machte.

SGM Aspach – SF Großerlach 1:2

In Aspach entwickelte sich ein Krimi mit einem dramatischen Finale. Die Hausherren gingen kurz vor der Pause durch Patrice De Padova (39.) in Führung, doch Großerlach antwortete fast im Gegenzug durch Mario Filipe Freitas Meireles (43.). In der zweiten Halbzeit wurde es hitzig: Torschütze Meireles sah in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass Großerlach die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste. Trotz der personellen Schwächung gelang den Sportfreunden der „Lucky Punch“: In der 90. Minute erzielte Benny Leins den viel umjubelten Treffer zum 1:2-Sieg für die Gäste.

SVG Kirchberg – TSV Oberbrüden 0:6

Eine einseitige Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Kirchberg zu sehen. Der TSV Oberbrüden ließ den Gastgebern über 90 Minuten keine Chance und sorgte bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Danijel Stanimirovic eröffnete mit einem Doppelpack (10., 24.) den Torreigen. Daniel Zivaljevic (38.) sowie Felix Kaiser (45.) und Samuel da Cruz (45.) per Doppelschlag kurz vor dem Pausenpfiff schraubten das Ergebnis auf ein uneinholbares 0:5. Im zweiten Durchgang schalteten die Gäste einen Gang zurück, markierten aber durch Sven Holzer (84.) noch den Treffer zum 0:6-Endstand.

TSV Lippoldsweiler – FC Winnenden 1:2

In einer kampfbetonten Partie entführte der FC Winnenden drei Punkte aus Lippoldsweiler. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 7. Minute durch Pajtim Krasniqi in Führung. Kurz vor dem Pausentee legte Faik Metaj (43.) das 0:2 nach. Lippoldsweiler gab sich im zweiten Durchgang nicht auf und drängte auf den Anschluss. Dieser gelang Julian Hagedorn in der 70. Minute, was die Schlussphase noch einmal spannend machte. Winnenden verteidigte den knappen Vorsprung jedoch leidenschaftlich bis zum Abpfiff und sicherte sich den 1:2-Auswärtserfolg.

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