3 Platzverweise für SK Weingarten, 2. Halbzeit hat es in Isny in sich

In Baindt demonstrierte der SV Weissenau eine hohe taktische Reife. Bereits nach wenigen Minuten brachte Simon Rothenhäusler (8.) die Gäste in Front und verschaffte seinem Team die nötige Sicherheit. Baindt investierte in der Folge viel Herzblut, um den Ausgleich zu erzwingen, fand jedoch kaum Lücken in der stabilen Defensive der Weissenauer. Die Entscheidung fiel erst kurz vor dem Abpfiff: Semir Gradascevic (86.) behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter mit großer Überzeugung. Ein Auswärtssieg der Konsequenz, bei dem die Gäste in den entscheidenden Momenten die nötige Ruhe bewahrten.

SG Waldburg/Grünkraut – SG Baienfurt 2:2

Was für ein turbulenter Schlagabtausch, bei dem die Emotionen mehrfach hochkochten! Ein unglückliches Eigentor von Julian Schindele (11.) brachte Baienfurt früh in Führung, was die Hausherren sichtlich forderte. Nach der Roten Karte gegen Stefan Padberg (63.) schien die Lage für Waldburg/Grünkraut aussichtslos, doch die Unterzahl weckte ungeahnten Kampfgeist. Niklas Sterk (69.) glich aus, woraufhin auch Baienfurt durch eine Gelb-Rote Karte für Philipp Frey (69.) dezimiert wurde. Als Marius Müller (79.) die Partie komplett drehte, bebte das Stadion, doch Baienfurt bewies Moral: In der Nachspielzeit markierte Thomas Zimmermann (90.+1) den Ausgleich. Eine Punkteteilung, die vom unbändigen Siegeswillen beider Teams lebte.

SV Kehlen – SV Ankenreute 0:3

Vor 120 Zuschauern in Kehlen zeigte der SV Ankenreute eine beeindruckende Demonstration seiner Offensivkraft. Luca Rief (42.) brach kurz vor der Pause den Bann, bevor Matthias Gentner (51.) unmittelbar nach dem Seitenwechsel nachlegte. Als Mutasem Bellah Issa (63.) auf 3:0 erhöhte, war die Vorentscheidung gefallen. Kehlen bot sich zwar die Chance zur Ergebniskosmetik, doch Dennis Petri scheiterte per Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Stefan Gluns (73.). Ein Erfolg der mannschaftlichen Geschlossenheit, bei dem Ankenreute jede sich bietende Gelegenheit mit hoher Entschlossenheit nutzte.

FV Molpertshaus – VfB Friedrichshafen II 2:3

Ein hochemotionales Drama, das erst in einer fulminanten Nachspielzeit entschieden wurde! Leonard Homburger (5., 76.) brachte die Friedrichshafener Reserve zunächst mit einem Doppelpack – inklusive eines verwandelten Foulelfmeters – in eine komfortable Position. Doch Molpertshaus gab sich nicht auf: Jonas Vonier (78.) hauchte seinem Team neues Leben ein. In einer nervenaufreibenden Schlussphase schien Mamady Doumbouya (90.+1) den Sack zuzumachen, doch der FV schlug durch Mihael Markulin (90.+5) noch einmal zurück. Am Ende reichte es für die Hausherren jedoch nicht mehr zum Punktgewinn. Ein Sieg der puren Offensivlust, der die Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem hielt.

SV Mochenwangen – TSV Eschach II 2:1

In Mochenwangen erlebten die Fans eine packende Aufholjagd der Heimelf. Benedikt Böning (19.) brachte die Eschacher Reserve zunächst in Führung und zwang den SV Mochenwangen dazu, früh das Visier zu öffnen. Die Hausherren investierten viel Leidenschaft in die Zweikämpfe und wurden im zweiten Durchgang durch Gabriel Oancea (53.) belohnt. Als sich bereits alle mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug die Stunde von Florian Adis (90.+1): In der Nachspielzeit markierte er den viel umjubelten Siegtreffer und versetzte den Anhang in Ekstase. Ein Erfolg des unerschütterlichen Glaubens an die eigene Stärke.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SG Aulendorf 4:2

In einer begeisternden Partie lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch mit ständig wechselnden Vorzeichen. Aulendorf legte durch Daniel Litz (5.) vor, doch Marc Reinhart (8.) antwortete postwendend. Auch die erneute Führung der Gäste durch Jochen Daiber (33.) brachte die SGM nicht aus dem Konzept. Nach dem Seitenwechsel brannten die Hausherren ein Feuerwerk ab: Tim Mayer (46., 56.) und erneut Marc Reinhart (52.) drehten die Partie innerhalb von nur zehn Minuten komplett. Ein Heimsieg der puren Leidenschaft, bei dem die SGM ihre spielerische Überlegenheit im zweiten Durchgang konsequent ausspielte.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – TSG Ailingen II 3:2

Dieses Spiel gehörte fast ausschließlich einem Mann: Maximilian Feist. Mit einer außergewöhnlichen Einzelleistung und einem lupenreinen Hattrick wurde er zum Albtraum der Ailinger Defensive. Zwar brachte er sein Team früh in Front (2.), doch die Gäste drehten die Partie durch Rafael Geigges (30.) und Hakan Dogan (65.) zwischenzeitlich. In einer dramatischen Schlussviertelstunde mobilisierte Feist jedoch ungeahnte Kräfte: Mit zwei weiteren Treffern (72., 76.) sicherte er seiner Mannschaft im Alleingang die drei Punkte. Eine beeindruckende Demonstration individueller Klasse und unbändiger Entschlossenheit.

SK Weingarten – TSV Berg II 1:2

In Weingarten entwickelte sich eine Partie, die vor allem in der Schlussphase völlig aus den Fugen geriet. Innerhalb von nur drei Minuten fielen alle drei Treffer: Felix Binder (24.) und Maximilian Krause (26.) stellten für Berg die Weichen auf Sieg, während Rahman Soyudogru (27.) unmittelbar verkürzte. Doch statt einer Aufholjagd folgte ein Disziplin-Debakel der Hausherren. Nach der Gelb-Roten Karte für den Torschützen (43.) kochten die Gemüter in der Nachspielzeit über: Burhan Soyudogru (90.) und Burak Danisan (92.) sahen jeweils die Rote Karte. Ein Auswärtssieg von Berg, der am Ende von der hitzigen Atmosphäre und den drei Platzverweisen gegen Weingarten überschattet wurde.