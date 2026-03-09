3 Platzverweise für SK Weingarten, 2. Halbzeit hat es in Isny in sich

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
+++
+++
Kreisliga A1:
In Baindt demonstrierte der SV Weissenau eine hohe taktische Reife. Bereits nach wenigen Minuten brachte Simon Rothenhäusler (8.) die Gäste in Front und verschaffte seinem Team die nötige Sicherheit. Baindt investierte in der Folge viel Herzblut, um den Ausgleich zu erzwingen, fand jedoch kaum Lücken in der stabilen Defensive der Weissenauer. Die Entscheidung fiel erst kurz vor dem Abpfiff: Semir Gradascevic (86.) behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter mit großer Überzeugung. Ein Auswärtssieg der Konsequenz, bei dem die Gäste in den entscheidenden Momenten die nötige Ruhe bewahrten.
Was für ein turbulenter Schlagabtausch, bei dem die Emotionen mehrfach hochkochten! Ein unglückliches Eigentor von Julian Schindele (11.) brachte Baienfurt früh in Führung, was die Hausherren sichtlich forderte. Nach der Roten Karte gegen Stefan Padberg (63.) schien die Lage für Waldburg/Grünkraut aussichtslos, doch die Unterzahl weckte ungeahnten Kampfgeist. Niklas Sterk (69.) glich aus, woraufhin auch Baienfurt durch eine Gelb-Rote Karte für Philipp Frey (69.) dezimiert wurde. Als Marius Müller (79.) die Partie komplett drehte, bebte das Stadion, doch Baienfurt bewies Moral: In der Nachspielzeit markierte Thomas Zimmermann (90.+1) den Ausgleich. Eine Punkteteilung, die vom unbändigen Siegeswillen beider Teams lebte.
Vor 120 Zuschauern in Kehlen zeigte der SV Ankenreute eine beeindruckende Demonstration seiner Offensivkraft. Luca Rief (42.) brach kurz vor der Pause den Bann, bevor Matthias Gentner (51.) unmittelbar nach dem Seitenwechsel nachlegte. Als Mutasem Bellah Issa (63.) auf 3:0 erhöhte, war die Vorentscheidung gefallen. Kehlen bot sich zwar die Chance zur Ergebniskosmetik, doch Dennis Petri scheiterte per Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Stefan Gluns (73.). Ein Erfolg der mannschaftlichen Geschlossenheit, bei dem Ankenreute jede sich bietende Gelegenheit mit hoher Entschlossenheit nutzte.
Ein hochemotionales Drama, das erst in einer fulminanten Nachspielzeit entschieden wurde! Leonard Homburger (5., 76.) brachte die Friedrichshafener Reserve zunächst mit einem Doppelpack – inklusive eines verwandelten Foulelfmeters – in eine komfortable Position. Doch Molpertshaus gab sich nicht auf: Jonas Vonier (78.) hauchte seinem Team neues Leben ein. In einer nervenaufreibenden Schlussphase schien Mamady Doumbouya (90.+1) den Sack zuzumachen, doch der FV schlug durch Mihael Markulin (90.+5) noch einmal zurück. Am Ende reichte es für die Hausherren jedoch nicht mehr zum Punktgewinn. Ein Sieg der puren Offensivlust, der die Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem hielt.
In Mochenwangen erlebten die Fans eine packende Aufholjagd der Heimelf. Benedikt Böning (19.) brachte die Eschacher Reserve zunächst in Führung und zwang den SV Mochenwangen dazu, früh das Visier zu öffnen. Die Hausherren investierten viel Leidenschaft in die Zweikämpfe und wurden im zweiten Durchgang durch Gabriel Oancea (53.) belohnt. Als sich bereits alle mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug die Stunde von Florian Adis (90.+1): In der Nachspielzeit markierte er den viel umjubelten Siegtreffer und versetzte den Anhang in Ekstase. Ein Erfolg des unerschütterlichen Glaubens an die eigene Stärke.
In einer begeisternden Partie lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch mit ständig wechselnden Vorzeichen. Aulendorf legte durch Daniel Litz (5.) vor, doch Marc Reinhart (8.) antwortete postwendend. Auch die erneute Führung der Gäste durch Jochen Daiber (33.) brachte die SGM nicht aus dem Konzept. Nach dem Seitenwechsel brannten die Hausherren ein Feuerwerk ab: Tim Mayer (46., 56.) und erneut Marc Reinhart (52.) drehten die Partie innerhalb von nur zehn Minuten komplett. Ein Heimsieg der puren Leidenschaft, bei dem die SGM ihre spielerische Überlegenheit im zweiten Durchgang konsequent ausspielte.
Dieses Spiel gehörte fast ausschließlich einem Mann: Maximilian Feist. Mit einer außergewöhnlichen Einzelleistung und einem lupenreinen Hattrick wurde er zum Albtraum der Ailinger Defensive. Zwar brachte er sein Team früh in Front (2.), doch die Gäste drehten die Partie durch Rafael Geigges (30.) und Hakan Dogan (65.) zwischenzeitlich. In einer dramatischen Schlussviertelstunde mobilisierte Feist jedoch ungeahnte Kräfte: Mit zwei weiteren Treffern (72., 76.) sicherte er seiner Mannschaft im Alleingang die drei Punkte. Eine beeindruckende Demonstration individueller Klasse und unbändiger Entschlossenheit.
In Weingarten entwickelte sich eine Partie, die vor allem in der Schlussphase völlig aus den Fugen geriet. Innerhalb von nur drei Minuten fielen alle drei Treffer: Felix Binder (24.) und Maximilian Krause (26.) stellten für Berg die Weichen auf Sieg, während Rahman Soyudogru (27.) unmittelbar verkürzte. Doch statt einer Aufholjagd folgte ein Disziplin-Debakel der Hausherren. Nach der Gelb-Roten Karte für den Torschützen (43.) kochten die Gemüter in der Nachspielzeit über: Burhan Soyudogru (90.) und Burak Danisan (92.) sahen jeweils die Rote Karte. Ein Auswärtssieg von Berg, der am Ende von der hitzigen Atmosphäre und den drei Platzverweisen gegen Weingarten überschattet wurde.
+++
+++
Kreisliga A2:
In Isny erlebten die Zuschauer eine zweite Halbzeit, die es in sich hatte. Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der sich beide Teams leidenschaftlich neutralisierten, brach Feras Abo Aljedian (61.) nach einer Stunde den Bann. Die Hausherren blieben am Drücker und Luan Mulaj (74.) baute die Führung mit viel Entschlossenheit aus. Als Gökhan Bayrak (85.) kurz vor Ende den dritten Treffer nachlegte, schien die Messe gelesen. Die Gemüter erhitzten sich in der Schlussphase, was in einer Roten Karte für Tolga Korkmaz (87.) auf Seiten der Lindauer mündete. Der späte Treffer von Kaan Basar (90.+3) war lediglich Ergebniskosmetik. Ein Erfolg der puren Zielstrebigkeit im zweiten Durchgang.
Was für ein hochemotionales Finale vor 100 Zuschauern! Über die gesamte Spielzeit bissen sich beide Mannschaften die Zähne an den gegnerischen Abwehrreihen aus. Die Wangener Reserve verteidigte mit viel Herzblut, doch die SG HAN gab sich zu keinem Zeitpunkt mit einer Punkteteilung zufrieden. In der vierten Minute der Nachspielzeit brachen alle Dämme: Nils Alfert (90.+4) wurde zum Helden des Tages, als er den Ball mit unbändigem Willen zum Siegtreffer im Gehäuse unterbrachte. Die hitzige Atmosphäre gipfelte Sekunden später in einer Roten Karte für Ousman Drammeh (95.). Ein Heimsieg des unerschütterlichen Glaubens an die letzte Chance!
In Schlachters war ein Platzverweis der emotionale Wendepunkt der Partie. Nachdem Felix Rief (52.) mit Rot vom Feld musste, nutzten die Hausherren die Überzahl konsequent aus. Innerhalb von nur zwei Minuten sorgten Amir Can Kücükler (55.) und Jonas Fritz (57.) mit einem Doppelschlag für grenzenlosen Jubel. Die Schlussminute bot dann noch einmal kuriose Szenen: Zunächst scheiterte Jannik Mayr per Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Jan Heuberger (90.), doch praktisch im Gegenzug unterlief Matthias Butscher (90.) ein unglückliches Eigentor zum Endstand. Ein Nachmittag, der durch die Überzahl und entschlossene Offensivaktionen geprägt war.
In einer intensiv geführten Begegnung bewies die SGM Beuren/Rohrdorf den längeren Atem. Konstantin Detki (26.) brachte die Gäste zunächst in Front, doch der SV Eglofs zeigte sich unbeeindruckt. Mit viel Wut im Bauch drängten die Hausherren auf den Ausgleich, der Marc Kempter (44.) unmittelbar vor dem Pausenpfiff mit viel Leidenschaft gelang. Nach dem Seitenwechsel war es jedoch erneut die SGM, die den Ton angab: Maximilian Hörburger (53.) markierte die erneute Führung. In einer spannungsgeladenen Schlussphase warf Eglofs alles nach vorne, biss sich aber an der stabilen Defensive der Gäste die Zähne aus. Ein Auswärtssieg der taktischen Disziplin.
Ein packendes Duell, das durch die Treffersicherheit von Jonathan Dischl geprägt war. Er brachte die Gäste aus Wolfegg früh in Führung (21.), was eine leidenschaftliche Aufholjagd der SG Argental auslöste. Nach dem Seitenwechsel drehten Theo Tom Burtscher (54.) und Felix Brugger (60.) die Partie mit viel Herzblut zugunsten der Heimelf. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Wolfegg niemals aufgab. In der Schlussminute erhielten die Gäste die Chance vom Punkt: Erneut übernahm Jonathan Dischl (89.) die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter zum umjubelten Ausgleich. Eine Punkteteilung, die vom unbändigen Kampfgeist beider Teams lebte.
Vor der stattlichen Kulisse von 175 Zuschauern entwickelte sich ein Drama der entgegengesetzten Spielminuten. Dennis Mihaljevic (4.) schockte die Amtzeller bereits in der Anfangsphase mit der frühen Führung für Ratzenried. In der Folge entwickelte sich eine Abwehrschlacht der Gäste, die sich nach der Gelb-Roten Karte für Luca Karg (77.) nochmals intensivierte. Amtzell rannte in Überzahl unermüdlich gegen das drohende Unheil an und mobilisierte in der Nachspielzeit die letzten Reserven. In der vierten Minute der Nachspielzeit erlöste Jonas Keckeisen (90.+4) den heimischen Anhang mit dem Ausgleichstreffer. Ein Punktgewinn der puren Beharrlichkeit für den SV Amtzell!
+++
+++