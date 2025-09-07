3 Platzverweise bei Ingolstadt II gegen Erlangen - Neumarkt siegt spät

Am Sonntagnachmittag wurde der 9. Spieltag der Bayernliga Nord fortgesetzt. Der ATSV Erlangen setzte sich in einer hitzigen Partie mit insgesamt drei Platzverweisen durch und festigte damit den zweiten Tabellenplatz hinter dem starken Aufsteiger FSV Stadeln. Auch der ASV Neumarkt durfte jubeln: Mit zwei späten Treffern drehte man das Spiel gegen die Zweitvertretung des SSV Jahn Regensburg. Durch den Sieg hält Neumarkt den Anschluss an die Spitzenplätze – und hat zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Mit einem weiteren Erfolg könnte der ASV sogar die Tabellenführung übernehmen. Außerdem feierte der SC Eltersdorf einen 2:0-Erfolg gegen den TSV Neudrossenfeld und schob sich damit auf den siebten Tabellenplatz vor.



Benedikt Thier (Sportdirektor ASV Neumarkt): „In der ersten Viertelstunde war der Jahn klar am Drücker und ist folgerichtig mit 0:1 in Führung gegangen. Wir haben danach etwas überraschend den Ausgleich erzielt. Insgesamt war es ein offenes Spiel, das am Ende jeder hätte für sich entscheiden können. Letztlich war klar: Wer das zweite Tor macht, gewinnt die Partie – glücklicherweise waren das wir."









Shqipran Skeraj (Trainer ATSV Erlangen): "Spiele gegen Ingolstadt sind stets von hoher Intensität geprägt – so auch dieses Duell. Unsere Mannschaft hat diszipliniert gearbeitet und leidenschaftlich gekämpft. Besonders in der ersten Halbzeit zeigten wir eine starke Vorstellung, während die zweite Hälfte deutlich hektischer verlief. Mit Platzverweisen auf beiden Seiten nahm die Partie zusätzlich an Brisanz zu, was den Spielfluss teilweise unterbrach. Trotz der turbulenten zweiten Halbzeit war der Sieg am Ende verdient, da unsere Einsatz- und Kampfbereitschaft über die gesamte Spielzeit hinweg überzeugte."









Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): "Souveräner Auftritt meiner Truppe. Hat sehr viel gestimmt und wir haben uns weiterentwickelt zum Spiel gegen Gebenbach. Auch die Einwechslungen haben gezogen und sind gut reingekommen. Für mich das beste Spiel von uns in dieser Saison."



Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): "„Wir sind durch eine klare Fehlentscheidung früh mit 0:1 in Rückstand geraten, was Eltersdorf natürlich in die Karten gespielt hat. Wir waren in den Zweikämpfen meist einen Schritt zu spät, nach vorne praktisch harmlos und haben in 90 Minuten keine echte Torchance herausgespielt. Insgesamt haben wir viel zu viel vermissen lassen – die Basics haben nicht gepasst, geschweige denn spielerische Elemente. Unterm Strich ein hochverdienter Sieg für Eltersdorf und eine ebenso verdiente Niederlage für uns, die sogar noch höher hätte ausfallen können. Leider eine schwache Vorstellung."