3 Neue: Kreisligist TuS Rosenberg treibt Personalplanungen voran

Neuzugang Nummer zwei kommt vom Ligakonkurenten SV Köfering zu den Hüttenstädtern. Tim Troidl ist 24 Jahre alt und will beim TuS den nächsten Schritt seiner Entwicklung in Angriff nehmen. Dennis Kramer, fast drei Spielzeiten in Köfering in der Verantwortung, kennt den gefährlichen und vielseitig einsetzbaren Offensivspieler schon lange und ist deshalb überzeugt, dass Tim mit seiner Kreativität und seinem vorhandenen Tempo das TuS-Spiel auf jeden Fall beleben wird.

„Ein Qualitätsspieler mit Bezirksliga-Erfahrung und dazu noch im besten Alter“, so beschreibt Jonas Dotzler kurz, aber auf den Punkt gebracht den dritten Neuzugang Markus Barth . Der „Sechser“ ist 26 Jahre alt und wechselt vom Nord-Bezirksligisten SV Inter Bergsteig Amberg nach Rosenberg. In der abgelaufenen Saison war er unumstrittener Stammspieler und hatte maßgeblich Anteil am Klassenerhalt der Amberger. Da Markus im Moment seinen Trainerschein macht, wird er das TuS-Trainerduo auch als „Co“ unterstützen.Mit diesen drei tollen Neuzugängen ist man beim TuS Rosenberg mehr als glücklich. Es herrsche Zuversicht, auch in der kommenden Saison wieder ein Wörtchen in der Spitzengruppe der Kreisliga Süd mitreden zu können, wie Teammanager Manuel Röhrer zum Abschluss der Pressemitteilung kommuniziert.