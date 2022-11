3 Mal Rot, 2 Zeitstrafen: Wilder Landshut-Sieg im Topspiel Nach der Pause wendete die "Spiele" das Blatt

Bereits im ersten Durchgang kontrollierten die spielstarken Niederbayern das Geschehen, scheiterten aber bei einer Reihe bester Gelegenheiten. Stattdessen ging der SB Chiemgau Traunstein durch ein Kopfballtor von Mark Kremer überraschend in Führung. Nur eine Minute nach Wiederbeging glich Fabian Past auf Zuspiel seines Namensvetters Dominik Past aus.

Nach einem Foulspiel im Strafraum an Lucas Biberger verwandelte später Kapitän Alex Hagl den fälligen Elfmeter zur Landshuter 2:1-Führung und Stephan König packte kurz darauf mit dem dritten Treffer den Deckel für die "Spiele" drauf. Voraus ging eine saubere Kombination über Stefan Alschinger und Dominik Past. „Die drei Punkte hat sich unsere Mannschaft redlich verdient, zumal sie sich bereits in der ersten Hälfte klarste Chancen erspielte und unglücklich in Rückstand geriet. Nach der Pause belohnte sich das Team vor allem für seinen vorbildlichen Einsatzwillen und entschied die meisten Zweikämpfe für sich“, resümierte Landshuts Teammanager Richard Huber.

Kurz vor dem Schlusspfiff lagen unnötigerweise nochmals die Nerven blank, was der Schiedsrichter mit insgesamt drei roten Karten gegen die Traunsteiner Julian Höllen und Vegard Salihu sowie den Landshuter Kevin Pino Tellez ahndete.