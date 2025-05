3. Mal in 4 Jahren! FV Illertissen holt Titel und DFB-Pokal-Einzug

Im Finale des Bayerischen Totopokals hat der FV Illertissen einmal mehr für einen Pokalcoup gesorgt - per 1:0-Erfolg gegen Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching. Die Elf von Holger Bachthaler krallte sich den Titel und damit den Einzug in die lukrative DFB-Pokal-Hauptrunde zum dritten Mal in vier Jahren (!). Einen warmen Geldregen gibt's obendrauf: 210.000 Euro aus garantierten Prämien und Vermarktungserlösen!

Die Gäste aus der Münchner Vorstadt begannen die Partie aktiv, rissen das Spielgeschehen an sich und drückten Illertissen tief in die eigene Hälfte. Der FVI hingegen - so kann man's auch sehen - zog sich zurück, überließ den Gästen den Ball und fokussierte sich auf schnelle Konter. Die erste richtig gute Chance der Partie verzeichnete die Spielvereinigung, als Manuel Stiefler in der 12. Spielminute am Pfosten scheiterte. Der Ball kam von der Grundlinie gefährlich in den Strafraum, dort setze sich Manuel Stiefler überragend durch, doch traf nur das Aluminium.

In der Folge wurden die Gastgeber aktiver und kamen zu guten Torchancen, wie in der 22. Minute. Nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte tankte sich Tobias Rühle auf der Auslinie super durch, ließ seine Verfolger stehen und bediente punktgenau den mitgelaufenen Yannick Glessing. Sein Abschluss hatte dann aber zu wenig "Schmackes" und verhungerte vor der Torlinie. Nur vier Zeigerumdrehungen dann aber der Führungstreffer. Nach einer Ecke wurde Maximilian Neuberger sträflich alleine gelassen, stieg am höchsten und nickte zum 1:0 für die Gastgeber ein (26.).