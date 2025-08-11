3 mal 3 macht 9!

Kathi Wilhelm speiste im Gasthaus Westermeier zu Blumberg und wir reisten dann an die Siemensstraße.

Es war ein Sonntag im August.

Erfreulicherweise gewann die Erste schon mit 1:0 gegen Altdorf somit war doch schon mal alles angerichtet.

Die Sonne lachte, Hardey lachte und seine Taube gurrte leise beim Getränkestand.

Die Kroatienurlaubsgang war auch wieder im Lande und Vini jr. auch gleich auf der Bank.

Genauso fand sich dort Matthias Thomas Keil wieder, welcher auch in diesem Spiel in die Statistiken eingehen sollte.

Und dann war da noch ein Urgestein, eine Legende, ein Führungsspieler - Stefan Weller im Kader. Großes Merce dafür!

Und in Retrotrikots (mei, da war der Stefan noch jung - und Hardey weniger bunt) ging es rein in eine wilde Partie.

Es brauchte nur zwei Zeigerumdrehungen und da war er, der immer noch spritzige Stefan Weller und vollsteckte eine ganz feine Hereingabe vom fast schon tollwütig agierenden Ramadan Maloku.

Die 09er drückten und drückten aber es dauerte doch bis zur 31. Minute als auch wieder Stefan W. das Netz zappeln lies - schlitzohrig und spitzrohrig schlenzte er eine direkte Ecke in den Kasten.

Plötzlich wurden mindestens 5 Jungfrauen schwanger und wollen die Kinder Stefan nennen.

Lange hätten die Eisenbahner schon höher führen müssen aber danach gab es einen massiven Leistungseinbruch.

So konnte Koprek eine vogelwilde Defensivaktion nutzen und zum 2:1 verkürzen.

Jetzt bekam der Gast plötzlich Oberwasser und de Santana lötete das Spielgerät in die heimischen Maschen - 2:2.

Das Entsetzen war den Zuschauern ins Gesicht geschrieben. Ja gut außer Alex Rumpler, der hat meist den gleichen Gesichtsausdruck.

Ich will es mal so ausdrücken: In der Halbzeit wurden wertvolle Tipps gegeben (oder so)

Man nahm sich viel vor - naja eigtl. zwar nicht in der 46. durch einen Foulelfmeter durch Luth in Rückstand zu geraten, aber gut, sei es drum.

Branko Wroblewski wäre fast seine Kippe aus der Schnute gefallen, aber auch er wusste, dass da noch viel Zeit ist.

Und dann drehte sich das Spiel wieder und nur noch die 09er gingen ab wie die Eisenbahn.

49. Minute unser Herzensredakteur Hannes Holler wurde gefoult und Ramadan trat an. Drin. 3:3

Und weils so schön war in der 55. Minute nochmal Elfmeter und Stefan Weller schnürte seinen Dreierpack. Do legts di nieder!

Jetzt spielten sich die rot-schwarzen in einen Rausch und nach einem Pfostenschuss vollendete Matthias Müll...ehm Keil zum 5:3 aus sehr spitzem Winkel.

Shaban im Tor lächelte wie sonst nur nach dem dritten Börek.

Und wer erzielte das 6:3?

Blöde Frage..Stefan Weller.

Dann mal wieder eine Weller Ecke - dieses mal nicht direkt drin sondern über einen Umweg über Hannes Hollers Birne - 7:3.

Dann hätte auch fast noch der Vini zugestochen, aber er wollte niemanden mehr die Show stehlen - was ein fairer Sportsmann.

Abpfiff und Tabellenführung.

Nehmerqualitäten gezeigt - eine ganz feine zweite Halbzeit und wie immer am Schluss noch mehr Körner als der Gegner.

Christopher Amendinger auf zwei verschiedenen Positionen mit viel Ruhe am Ball, feines Spielchen werter Herr.

Langsam haut auch das feiern in der Kabine hin - die Erfahrung is no ned so da, aber das wird schon.

Nun gibts ein spielfreies Wochenende aber wir werden weiter daran arbeiten um in zwei Wochen auch in Mirskofen eine top Leistung zu bringen um die Tabellenführung zu festigen.

So..dann nutzt die Sonne ihr Kasloabe!

Pfiand eng!