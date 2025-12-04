3. Männer empfangen Legefeld zum Jahresabschluss 💙💛

Nachholspiel zum Winterausgang: Unsere dritte Männermannschaft empfängt am Samstag um 16:30 Uhr den SV Einheit Legefeld II. Gespielt wird dieses Mal ausnahmsweise auf dem Kunstrasenplatz am Lindenberg. Die Ausgangslage ist klar – mit einem Sieg könnte sich das Team einen starken vierten Tabellenplatz über die Winterpause sichern. Trainerteam und Spieler wollen zum Abschluss noch einmal alles raushauen. Mit mannschaftlicher Geschlossenheit und voller Energie soll ein erfolgreicher Jahresabschluss gelingen.