3. Liga: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Das sind die Transfers der 3. Liga 2026/27
1. FC Saarbrücken
Trainer: Argirios Giannikis
Zugänge: Kelsey Owusu (Rot-Weiss Essen), Matteo Bignetti (Sturm Graz), Benjamin Lade (TSG 1899 Hoffenheim II), Abdenego Nankishi (VfB Stuttgart II), Anton Bäuerle (SC Paderborn 07 II), Kevin Broll (SV Wehen Wiesbaden), Christian Kühlwetter (SSV Jahn Regensburg), Zac Shuaib (Real Sociedad II / ESP), Siemen Voet (TSV 1860 München), Mladen Cvjetinovic (FC Energie Cottbus), Nikola Aracic (SC Wiedenbrück), Alexander Staff (Eintracht Frankfurt), Daniel Gleiber (FSV Mainz 05 II), Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray Istanbul), Zac Shuaib (Real Sociedad (Spanien)), Nils Krämer (eigene Jugend), Seung-Joon Lee (Yongin FC / Südkorea)
Abgänge: Joel Bichsel (FC Lugano), Tim Civeja (Karlsruher SC), Tim Paterok (SV Rödinghausen), Sven Sonnenberg (VSG Altglienicke), Jonas Nickisch (KSV Hessen Kassel), Luca Wollschläger (FC Carl Zeiss Jena), Manuel Zeitz (FC Rastpfuhl), Robin Bormuth (unbekannt), Phillip Menzel (unbekannt), Elijah Krahn (unbekannt), Till Schumacher (unbekannt), Richard Neudecker (unbekannt), Amine Groune (Football Bourg-en-Bresse Pérronas / FRA), Finn Rupp (FV Diefflen), Lasse Wilhelm (ADO Den Haag)
Alemannia Aachen
Trainer: Mersad Selimbegovic
Zugänge: Daniel Starodid (Eintracht Frankfurt II), Stefan Bajic (RC Straßburg), Louis Köster (Holstein Kiel), Mika Pobric (Alemannia Aachen), Amer Mujicic (SpVgg Greuther Fürth), Ken Izekor (Eintracht Braunschweig)
Abgänge: Felix Meyer (FC Schalke 04 II), Niklas Castelle (Viktoria Köln), Gianluca Gaudino (VfR Aalen), Pierre Nadjombe (1. FC Magdeburg), Lars Gindorf (Hannover 96), Nils Winter (RW Oberhausen), Fotios Pseftis (FC Lugano), Marc Richter (TSV Havelse), Kwasi Wriedt (TSV Havelse), Jonas Oehmichen (SG Dynamo Dresden), Omar Sillah (SpVgg Greuther Fürth), Lamar Yarbrough (FC Dila Gori)
F.C. Hansa Rostock
Trainer: Daniel Brinkmann
Zugänge: Tim Krohn (RW Oberhausen), Yannic Stein (1. FC Union Berlin), Luca Unbehaun (FC Emmen), Bernie Lennemann (1. FC Köln II), Niklas Kölle (SSV Ulm 1846), Yannick Michaelis (Borussia Mönchengladbach II), Florian Bohnert (SC Bastia (F)), Leon Dajaku (SSV Ulm 1846), Ouassim Karada (Eintracht Frankfurt II), Dario Gebuhr (Chemnitzer FC)
Abgänge: Christian Kinsombi (FC Energie Cottbus), Felix Ruschke (FC Blau-Weiß Linz), Benjamin Uphoff (Eintracht Braunschweig), Adrien Lebeau (USL Dunkerque), Lukas Kunze (DSC Arminia Bielefeld), Viktor Bergh (Karlsruher SC), Nico Neidhart (Vereinslos), Jan Mejdr (Vereinslos), Cedric Harenbrock (Vereinslos), Max Hagemoser (SV Pastow)
FC Ingolstadt 04
Trainer: Sabrina Wittmann
Zugänge: Elias Decker (Hertha BSC II), Jong-min Seo (First Vienna FC), Lars Lokotsch (SC Preußen Münster), Vinko Šapina (SG Dynamo Dresden), Obed Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt), Alexander Kunze (FC Erzgebirge Aue), Sejdo Durakov (FC Rot-Weiß Erfurt), Benjamin Kanuric (Leixões SC / Portugal), Keanan Bennetts (Notts County FC)
Abgänge: Marcel Costly (1. FC Heidenheim), Max Besuschkow (MSV Duisburg), Yann Sturm (Eintracht Braunschweig), Mattis Hoppe (SSV Ulm 1846), Gustav Christensen (Hertha BSC), Donald Nduka (TSV Havelse), Kai Eisele (Vereinslos), Frederik Christensen (Tromsø IL)
Viktoria Köln
Trainer: Marian Wilhelm
Zugänge: Eric Gueye (RW Oberhausen), Niklas Jahn (VfL Bochum II), Raphael Ott (FC Schalke 04 II), Niklas Castelle (Alemannia Aachen), Jason Amann (FSV Mainz 05 II), Pascal Fallmann (FC Erzgebirge Aue), Niklas Swider (Borussia Mönchengladbach II), Alexander Prokopenko (FC Carl Zeiss Jena)
Abgänge: David Richter (Chemnitzer FC), Lars Dietz (Patro Eisden Maasmechelen), Fabian Fricke (SV Bergisch Gladbach 09), Leonhard Münst (VfL Osnabrück), Benjamin Zank (SpVgg Greuther Fürth), Frank Ronstadt (1. FC Kaiserslautern), Leander Popp (SpVgg Greuther Fürth), Florian Engelhardt (Vereinslos), Robin Velasco (Vereinslos), Kevin Rauhut (Karriereende), Joel Agyekum (Hamburger SV), Simon Handle (UFC Hallein), Soichiro Kozuki (Shonan Bellmare)
FC Würzburger Kickers
Trainer: Michael Schiele
Zugänge: Namrud Embaye (FV Illertissen), Franck Evina (FC Emmen), Marko Rajkovacic (Eintracht Braunschweig), Kristijan Taseski (FC Augsburg II), Burak Karakaya (SV Darmstadt 98 (U21) II), Ivan Franjic (SV Wehen Wiesbaden), Leo Eberle (1. FC Nürnberg II), Nathan de Medina (Olympic Charleroi), Xaver Kiefersauer (TSV 1860 München)
Abgänge: Peter Kurzweg (FC Würzburger Kickers II), Marius Uhl (SG Sonnenhof Großaspach), Cherif Cissé (Eintracht Frankfurt II), Nick Guttenberger (SpVgg Greuther Fürth II), Bennet Knaus (TSV Eisingen), Vincent Friedsam (Vereinslos), Martin Thomann (Vereinslos)
Fortuna Düsseldorf
Trainer: Alexander Ende
Zugänge: Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf II), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf II), Jomaine Consbruch (SpVgg Greuther Fürth), Jorrit Hendrix (SC Preußen Münster), Sascha Risch (SG Dynamo Dresden), Fabian Schleusener (Karlsruher SC), Dominique Heintz (1. FC Köln), Steven van der Sloot (ADO Den Haag), Miguel Goncalves (FC 08 Homburg), Louis Lord (FC Erzgebirge Aue), Fynn Müller (SC Verl), Eric Hottmann (SSV Jahn Regensburg), Yassine Bouchama (SC Preußen Münster), Lasse Rieß (FSV Mainz 05), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf), Elias Arden (Fortuna Düsseldorf), Lukas Eixler (FSV Zwickau), Felix Meiser (FC Augsburg II)
Abgänge: Marin Ljubičić (1. FC Union Berlin), Satoshi Tanaka (FC Schalke 04), Marcel Lotka (FC Energie Cottbus), Shinta Appelkamp (SpVgg Greuther Fürth), Luca Raimund (VfL Osnabrück), Cedric Itten (SV Werder Bremen), Julian Hettwer (Austria Wien), Kenneth Schmidt (SG Dynamo Dresden), Jordy de Wijs (RKC Waalwijk), Zan Celar (Queens Park Rangers), Christian Rasmussen (VfL Bochum), Sima Suso (FC Augsburg), Anouar El Azzouzi (Frosinone Calcio), Florent Muslija (SC Freiburg), Jesper Daland (Cardiff City), Sotirios Alexandropoulos (Sporting Lissabon), Tim Breithaupt (FC Augsburg), Florian Kastenmeier (Ziel unbekannt), Moritz Heyer (Ziel unbekannt), Christopher Lenz (Ziel unbekannt), Florian Schock (Ziel unbekannt), Emmanuel Iyoha (1. FC Magdeburg), Tim Rossmann (Vereinslos)
MSV Duisburg
Trainer: Dietmar Hirsch
Zugänge: Jannik Zahmel (TuS Blau-Weiß Lohne), Luis Hartwig (VfL Bochum II), Gerrit Wegkamp (FC Schalke 04 II), Max Besuschkow (FC Ingolstadt 04), Ramien Safi (Rot-Weiss Essen), Peter Remmert (FC Schalke 04), Peter Remmert (FC Schalke 04 II), Frederik Christensen (IF Brommapojkarna), Andy Visser (Sparta Rotterdam), Martin Ens (SC Verl), Maximilian Stahl (1. FC Schweinfurt 05), Toni Stahl (1. FC Schweinfurt 05)
Abgänge: Leon Müller (SSV Ulm 1846), Dominik Becker (unbekannt), Florian Egerer (unbekannt), Mert Göckan (unbekannt), Steffen Meuer (SSV Ulm 1846), Maximilian Dittgen (unbekannt), Julius Paris (unbekannt), Thilo Töpken (unbekannt), Tim Heike (SC Verl), Julius Paris (SV Sonsbeck), Gabriel Sadlek (1. FC Lokomotive Leipzig), Jesse Tugbenyo (Unbekannt), Maximilian Dittgen (VfL Bochum II)
Rot-Weiss Essen
Trainer: Uwe Koschinat
Zugänge: Janne Sietan (SV Waldhof Mannheim), Luca Bazzoli (SSV Ulm 1846), Tony Menzel (SG Dynamo Dresden), Aiman Dardari (SpVgg Greuther Fürth), Noah Pesch (1. FC Magdeburg), Max Geschwill (Holstein Kiel), Semir Telalovic (DSC Arminia Bielefeld), Ekin Çelebi (1. FC Schweinfurt 05)
Abgänge: Kelsey Owusu (1. FC Saarbrücken), Torben Müsel (1. FC Magdeburg), Klaus Gjasula (TSG 1899 Hoffenheim II), Ramien Safi (MSV Duisburg), Dickson Abiama (1. FC Kaiserslautern), Jannik Mause (1. FC Kaiserslautern), Nils Kaiser (Vereinslos), Michael Schultz (Vereinslos), Tobias Kraulich (Vereinslos), Kaito Mizuta (AC Le Havre), Tino Casali (VfL Bochum)
SC Fortuna Köln
Trainer: Matthias Mink
Zugänge: David Savic (Fortuna Düsseldorf II), Romeo Aigbekaen (FC St. Pauli II), Ben Zich (Roda JC Kerkrade), Kevin Krumme (SC Paderborn 07 II), Bennit Bröger (SC Paderborn 07 II), Jasper Löffelsend (LKS Lodz)
Abgänge: Kian Hekmat (1. FC Köln II), Younes Derbali (Bonner SC), Jannick Theißen (Germania Teveren)
SC Preußen Münster
Trainer: Thomas Wörle
Zugänge: Jakob Korte (FC Gütersloh), Leon Tasov (SV Meppen), Thomas Wörle (Aus der Pause), Mika Harald Stuhlmacher (SV Meppen), Paul Ervens (SC Preußen Münster II), Niklas Varelmann (SC Preußen Münster II), Lucas Zeller (1. FC Schweinfurt 05), Ryan Johansson (SV Wehen Wiesbaden), Montell Ndikom (Hannover 96 II), Marvin Schulz (SV Sandhausen), Tim-Justin Dietrich (FC Schalke 04 II), Matthis Harsman (SV Rödinghausen), Louis Kolbe (SV Sandhausen), Mikail Demirhan (SC Preußen Münster II), Wesley Adeh (SV Werder Bremen)
Abgänge: Alois Schwartz (Vereinslos), Marvin Benjamins (BSV Kickers Emden), Jorrit Hendrix (Fortuna Düsseldorf), Jano ter Horst (SC Paderborn 07), Lars Lokotsch (FC Ingolstadt 04), Tobias Raschl (SG Dynamo Dresden), Oliver Batista-Meier (SC Paderborn 07), Jannis Heuer (SpVgg Greuther Fürth), Yassine Bouchama (Fortuna Düsseldorf), Paul Jaeckel (1. FC Magdeburg), Shin Yamada (Oud-Heverlee Leuven), Marco Meyerhöfer (Vereinslos), Mikkel Kirkeskov (Vereinslos), Marcel Benger (Vereinslos), Marian Kirsch (Vereinslos), Etienne Amenyido (Újpest FC), Imad Rondic (1. FC Köln)
SC Verl
Trainer: Orest Shala
Zugänge: Emmanuel Bamba (SC Verl II), Mika Clausen (FC Erzgebirge Aue), Tim Hoffmann (Hertha BSC), Konstantin Gerhardt (SC Wiedenbrück), Felix Vogler (1. FC Magdeburg II), Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV), Moritz Kaube (FC Augsburg II), Amin Farouk (FSV Frankfurt), Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV II), Orest Shala (CD Mafra / Portugal), Patrick Richter (FC Gütersloh), Tim Heike (MSV Duisburg), Nick Seidel (SSV Jahn Regensburg), Timo Schlieck (RB Leipzig), Julian Fuest (SC Verl II)
Abgänge: Marlon Zacharias (Victoria Clarholz), Fynn Otto (1. FC Nürnberg), Berkan Taz (VfL Bochum), Oualid Mhamdi (1. FC Heidenheim), Konstantin Gerhardt (Sportfreunde Siegen), Michel Stöcker (Sportfreunde Siegen), Philipp Schulze (Górnik Zabrze), Sergej Schmik (VfL Wolfsburg), Jonas Arweiler (1. FC Köln II), Alessio Besio (VfL Wolfsburg), Fynn Müller (Fortuna Düsseldorf), Marco Wörner (SSV Jahn Regensburg), Timur Gayret (SC Paderborn 07), Tobias Knost (Bonner SC), Julian Stark (FC Vaduz), Martin Ens (MSV Duisburg), Marco Mannhardt (Vereinslos)
SG Sonnenhof Großaspach
Trainer: Pascal Reinhardt
Zugänge: Mark Gashi (TSG Backnang), Marius Uhl (FC Würzburger Kickers), Noah Santiago Lorch (VfB Eppingen), Marlon Faß (SG Dynamo Dresden), Deli Hajdini (VfB Stuttgart II), Robin Dittrich (VfB Stuttgart), Fabio Lettieri (Türkspor Neckarsulm)
Abgänge: Michael Kleinschrodt (VfR Aalen), Luka Janes (Ziel unbekannt), Alexander Michalik (Ziel unbekannt), Mert Tasdelen (SV Sandhausen), Mike Huras (Ziel unbekannt), Valentyn Podolsky (Ziel unbekannt), Hugo Kretschmar (Spvgg Rommelshausen), Alexander Michalik (Türkspor Neckarsulm)
SSV Jahn Regensburg
Trainer: Sascha Hildmann
Zugänge: Nassim Boujellab (TSV Havelse), David Philipp (TSV 1860 München), Davis Asante (SV Rödinghausen), Erik Majetschak (FC Erzgebirge Aue), Hannes Hermann (Hamburger SV II), Max Schmitt (FC Bayern München II), Dennis Rudel (1. FC Kaiserslautern), Marco Wörner (SC Verl), Patrick Hobsch (TSV 1860 München)
Abgänge: Noel Eichinger (Karlsruher SC), Fabian Ziegler (SV Fortuna Regensburg), Andreas Geipl (Chemnitzer FC), Felix Gebhardt (FC Lugano), Christian Kühlwetter (1. FC Saarbrücken), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Leon-Oumar Wechsel (SV Eintracht Trier 05), Eric Hottmann (Fortuna Düsseldorf), Nick Seidel (SC Verl), Philipp Müller (SpVgg Greuther Fürth), Julian Pollersbeck (Vereinslos)
SV Meppen
Trainer: Lucas Beniermann
Zugänge: Kasra Ghawilu (SSV Jeddeloh), Ols Backhaus (FC St. Pauli II), Luca Prasse (FSV Zwickau), Jannic Ehlers (FC Erzgebirge Aue), Cyrill Akono (BSG Chemie Leipzig), Florian Bähr (TSG 1899 Hoffenheim II), Richard Meier (SpVgg Unterhaching)
Abgänge: Jonathan Wensing (VfL Osnabrück), Daniel Haritonov (1. FC Phönix Lübeck), Leon Tasov (SC Preußen Münster), Mika Harald Stuhlmacher (SC Preußen Münster), Lasse Zumdieck (SV Rödinghausen), Julian Ulbricht (SV Waldhof Mannheim), Amin Muja (SV Atlas Delmenhorst), Malte Zumdieck (Sportfreunde Lotte), Ols Backhaus (Vereinslos), Erik Domaschke (Karriereende)
SV Waldhof Mannheim
Trainer: Rui Mota
Zugänge: Jid Okeke (Stockport County), Noah Sarenren Bazee (DSC Arminia Bielefeld), Yusuf Wardak (VfB Lübeck), Kian Ramadani (1. FC Kaiserslautern), Julian Ulbricht (SV Meppen), Arlind Rexhepi (TSV Havelse), Rui Mota (Ludogorez Rasgrad / Bulgarien), Claudio Kammerknecht (SG Dynamo Dresden), Moritz Polte (BFC Dynamo), Yannis Hör (TSG 1899 Hoffenheim II), Goncalo Gregorio (FC Noah Jerewan)
Abgänge: Sanoussy Ba (Eintracht Braunschweig), Janne Sietan (Rot-Weiss Essen), Luc Holtz (FC Metz), Niklas Hoffmann (1. FC Köln II), Yusuf Wardak (FC Energie Cottbus), Seyhan Yigit (SV Sandhausen), Felix Lohkemper (SV Sandhausen), Oluwaseun Ogbemudia (1. FC Union Berlin), Arianit Ferati (SV Sandhausen)
SV Wehen Wiesbaden
Trainer: Daniel Scherning
Zugänge: Max Brandt (SSV Ulm 1846), Philipp Hercher (1. FC Magdeburg), Sinan Karweina (FC Luzern)
Abgänge: Ryan Johansson (SC Preußen Münster), Len Anders (TSV Bleidenstadt), Fatih Kaya (Samsunspor), Kevin Broll (1. FC Saarbrücken), Felix Luckeneder (First Vienna FC), Ivan Franjic (FC Würzburger Kickers), Nassim El Ouarti (Vereinslos), Orestis Kiomourtzoglou (Vereinslos), Milad Nejad (Vereinslos), Sascha Mockenhaupt (SG Hüffelsheim)
TSG 1899 Hoffenheim II
Trainer: Stefan Kleineheismann
Zugänge: Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf), Konstantin Aleksa (Austria Wien), Klaus Gjasula (Rot-Weiss Essen), Timo Hildmann (FSV Frankfurt), Tobias Trautner (1. FC Köln II), Santino Pistrol (First Vienna FC), Jykese Fields (TSG 1899 Hoffenheim), Zain Biazid (TSG 1899 Hoffenheim), Lion Wagenbach (TSG 1899 Hoffenheim), Noah Mikrut (TSG 1899 Hoffenheim), Nils Schlosser (TSG 1899 Hoffenheim), Matthew Moore (TSG 1899 Hoffenheim), Maxime Ndong-Penda (TSG 1899 Hoffenheim), Krystof Cizek (TSG 1899 Hoffenheim), Nico Biedermann (TSG 1899 Hoffenheim), Tristan Spranger (TSG 1899 Hoffenheim), Jakov Dedić (NK Osijek / Kroatien)
Abgänge: Yannick Onohiol (1. FC Kaiserslautern), Luka Djuric (SC Paderborn 07), Benjamin Lade (1. FC Saarbrücken), Paul Hennrich (1. FC Heidenheim), Yannik Lührs (SV Darmstadt 98), Natnael Abraha (TSG 1899 Hoffenheim), Yannis Hör (SV Waldhof Mannheim), Florian Bähr (SV Meppen), Leonard Krasniqi (1. FC Schweinfurt 05), Kelven Frees (1. FC Kaiserslautern), Melvin Onos (VfR Aalen), Arian Llugiqi (Vereinslos), Daniel Labila (Vereinslos)
TSV Havelse
Trainer: Samir Ferchichi
Zugänge: Fyn Luca Ebeling (TuS Bersenbrück), Finn-Louis Kiszka (HSC Hannover), Leonardo Posadas (Hamburger SV II), Dennis Duah (SG Dynamo Dresden), Shahin Faridonpur (Hannover 96), Eric Voufack (Kolding IF), Marc Richter (Alemannia Aachen), Kwasi Wriedt (Alemannia Aachen), Max Lamby (FC Schalke 04 II), Kevin Schumacher (VfL Osnabrück), Alexander Guiddir (FC Schalke 04 II), Donald Nduka (FC Ingolstadt 04), Niklas Tauer (FSV Mainz 05 II)
Abgänge: Yannik Jaeschke (SV Vorwärts Hülsen), Nassim Boujellab (SSV Jahn Regensburg), Dennis Duah (SG Dynamo Dresden), Arlind Rexhepi (SV Waldhof Mannheim), Johann Berger (Ziel unbekannt), Marko Ilic (Brisbane Roar / AUS), Julius Düker (SC Freiburg II), Christopher Schepp (SV Drochtersen/Assel), Manuel Polster (ASK Voitsberg), Hasan Özdemir (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Tom Berger (SV Babelsberg 03), Marco Schleef (SV Arminia Hannover), Luis Podolski (KSV Hessen Kassel), Emre Aytun (Vereinslos), Julian Rufidis (Vereinslos), Alexander Dlugaiczyk (Karriereende), Robin Müller (Vereinslos), Dominic Minz (Vereinslos), Noah Plume (Vereinslos), Besfort Kolgeci (Vereinslos), Semi Belkahia (Vereinslos), Vladislav Cherny (Vereinslos), Fyn Luca Ebeling (Vereinslos), Oliver Schindler (SV Rohrbach an der Lafnitz), Jonas Lübke (Vereinslos), Jonah Busse (SC Preußen Münster II)
VfB Stuttgart II
Trainer: Nico Willig
Zugänge: Veit Stange (Borussia Mönchengladbach II), Oliver Rölke (Hertha BSC II), Tim van der Leij (RKC Waalwijk), Julian Bock (FC Luzern), Peter Reinhardt (FV Illertissen), David Preu (1. FC Union Berlin), Mirza Catovic (VfB Stuttgart), Tuncay Durna (VfB Stuttgart), Mattheos Tsigkas (VfB Stuttgart), Jarzinho Malanga (SV 07 Elversberg)
Abgänge: Mansour Ouro-Tagba (1. FC Köln II), Abdenego Nankishi (1. FC Saarbrücken), Leny Meyer (FC Famalicao), Florian Hellstern (SpVgg Greuther Fürth), Samuele Di Benedetto (Eintracht Braunschweig), Deli Hajdini (SG Sonnenhof Großaspach), Tino Kaufmann (FC-Astoria Walldorf), Paulo Fritschi (SC Freiburg II), Noah Darvich (SV 07 Elversberg), Nuha Jatta (Uniao Torreense), Alexandre Azevedo (SSV Ulm 1846), Mohamed Sankoh (Randers FC), Kenny Freßle (FC-Astoria Walldorf)