3. Liga - Zeitgenaue Ansetzungen der ersten Spieltag sind raus

Die konkreten Spielansetzungen sind raus. Der DFB setzte die ersten beiden Spieltag der dritten Liga an. Der VFL Osnabrück startet mit einem Heimspiel gegen Alemannia am Samstag den 2. August um 14.00 an der Bremer Brücke. Eine Woche später am Samstag 9. August um 14.00 Uhr treffen die Lila-Weißen im Münchener Grünwalder Stadion auf den ambitionierten TSV 1860 München an.