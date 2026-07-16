 2026-07-16T13:43:51.953Z

Allgemeines

3. Liga: Wer sind die Aufstiegskandidaten?

FuPa sucht die Aufstiegskandidaten in der 3. Liga - stimmt jetzt ab und wählt eure Favoriten.

von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
RWE und MSV im Fokus.
RWE und MSV im Fokus. – Foto: Björn Kaisen

Verlinkte Inhalte

3. Liga
F. Düsseld.
SC Preußen Münster
SSV Jahn
Ingolstadt

Bis zu drei Teams können aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufsteigen. Doch welche Klubs sind in der Saison 2026/27 die Favoriten? Überstrahlt Fortuna Düsseldorf die gesamte Liga oder steht beispielsweise Rot-Weiss Essen bei den Fans hoch im Kurs? Kann vielleicht sogar ein Aufsteiger überraschen? Stimmt nachfolgend ab:

Das Auftaktprogramm der 3. Liga

1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Würzburger Kickers
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - SV Meppen
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SC Preußen Münster
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr TSV Havelse - VfB Stuttgart II
Sa., 08.08.26 16:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SC Fortuna Köln
So., 09.08.26 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - F.C. Hansa Rostock
So., 09.08.26 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen
So., 09.08.26 19:30 Uhr Alemannia Aachen - SC Verl

2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Havelse
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SC Verl - MSV Duisburg
So., 16.08.26 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim
So., 16.08.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
So., 16.08.26 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln

3. Spieltag
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Würzburger Kickers
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Meppen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Verl - SC Fortuna Köln
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SC Preußen Münster
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga