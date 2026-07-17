Werden Stuttgart II und Hoffenheim II Probleme bekommen? – Foto: Imago Images
3. Liga: Welche Klubs steigen ab? Abstiegskandidaten gesucht
Welche Teams steigen in der Saison 2026/27 aus der 3. Liga ab? Stimmt in der großen FuPa-Umfrage über die vier möglichen Abstiegskandidaten ab.
von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Vier Teams müssen die 3. Liga am Ende der Saison 2026/27 verlassen. Doch welche Klubs geraten in Abstiegsgefahr, wer steckt von Beginn an im Tabellenkeller und kann ein Aufsteiger überraschen? Stimmt jetzt über die möglichen Abstiegskandidaten ab.
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Das Auftaktprogramm der 3. Liga
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Würzburger Kickers
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - SV Meppen
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SC Preußen Münster
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr TSV Havelse - VfB Stuttgart II
Sa., 08.08.26 16:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SC Fortuna Köln
So., 09.08.26 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - F.C. Hansa Rostock
So., 09.08.26 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen
So., 09.08.26 19:30 Uhr Alemannia Aachen - SC Verl
2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Havelse
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SC Verl - MSV Duisburg
So., 16.08.26 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim
So., 16.08.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
So., 16.08.26 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Würzburger Kickers
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Meppen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Verl - SC Fortuna Köln
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SC Preußen Münster
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04