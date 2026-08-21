3. Liga: Trends, Tendenzen und ein bisschen Kaffeesatz Wer steigt auf, wer steigt ab – die grosse Prognose zum Saisonstart von Marco Huber · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Seefeld II und Witikon treffen auch in der neuen Saison aufeinander. – Foto: Domino Böhler

Auch in der 3. Liga geht es dieses Wochenende wieder los mit dem Meisterschaftsbetrieb. Höchste Zeit also für eine Prognose zu den sechs Gruppen, die allesamt viel Spannung versprechen – egal ob in der Stadt Zürich, in der Zürichsee-Region, im Zürcher Oberland, im Zürcher Unterland, im Säuliamt, im Weinland und in Winterthur und Umgebung.

Wer spielt um den Aufstieg? Wer ist im Mittelfeld der Tabelle vorzufinden? Wer kämpft um den Ligaerhalt? Eine Mischung aus Resultate- und Tabellen-Analysen, Recherchen, aber vor allem auch viel Kaffeesatzlesen sowie eine fundierte Analyse der Jahrringe der Bäume in den Mischwäldern der entsprechenden Regionen soll Antworten liefern. Gruppe 1 Das Aufstiegsrennen: Ganz vorne dabei sein wird die Zweitvertretung von Erstligist Freienbach. Ein Aufstieg für Freienbachs zweite Mannschaft in die 2. Liga wäre eine tolle Sache für die Höfner. In den letzten Jahren war man regelmässig vorne mit dabei. So auch dieses Mal.

Ein ernsthafter Kandidat für den Aufstieg ist der neu von Rückkehrer Adrian Frare trainierte FC Kilchberg-Rüschlikon. Die letzte Saison schlossen die Linksufrigen auf dem dritten Platz ab. Der FCKR hat eine Vergangenheit auf Interregio-Stufe und will kurz- bis mittelfristig wieder hoch. Auch der FC Affoltern am Albis hat diese Ambition. Letzte Saison am Ende Sechster. Dieses Mal reicht es für einen der vordersten Plätze. Ebenfalls Teil der Spitzengruppe ist ein weiterer Vertreter aus dem Säuliamt – nämlich die Zweitvertretung des FC Wettswil-Bonstetten.

Das Tabellen-Mittelfeld: Das Tabellen-Mittelfeld ist wie so oft in der 3. Liga relativ breit. In dieser Gruppe dürften sich Lachen/Altendorf 2, Thalwil 2, Wädenswil 2, Buttikon und das mit einer neuen Trainercrew um Bruno Schyrr agierende Wollerau im stabilen Mittelfeld einordnen. Besonders bei den zweiten Mannschaften wird die Tagesform phasenweise davon abhängen, welche Spieler zur Verfügung stehen. Der Kampf um den Klassenerhalt: Am ehesten «gefährdet» sind die Aufsteiger Birmensdorf, Uitikon und Richterswil. Da wird jeweils vor allem die Heimstärke mit ein Faktor sein, dass diese Teams die nötigen Punkte holen, um die Klasse zu halten.

Dietikon II und Engstringen messen sich auch in der neuen Saison. – Foto: Lucas Lucchinetti

Gruppe 2 Das Aufstiegsrennen: Es wird auf einen Dreikampf zwischen Zweitliga-Absteiger YF Juventus II, Seefeld II und vor allem Schlieren hinauslaufen. Seefeld II wäre eigentlich letzte Saison in der 3. Liga Gruppe 3 aufgestiegen, hat dann aber verzichtet. Stattdessen stieg dann der FC Srbija auf. Auch die zweite Mannschaft des FC Dietikon kann sich je nach Saisonverlauf zur Spitzengruppe dazu gesellen. Das Tabellen-Mittelfeld: Dort anzutreffen sind der BC Albisrieden, der FC Altstetten, der FC Industrie Turicum, der FC Engstringen und auch der FC Wettswil-Bonstetten 3. Je nach Saisonstart halten diese Teams den Anschluss zur Spitze. Es kann aber auch schnell in Richtung Abstiegszone gehen. Der Kampf um den Klassenerhalt: Tendenziell um den Ligaerhalt geht es für den Racing Club Zürich, Republika Srpska und Aufsteiger Oetwil-Geroldswil 2.