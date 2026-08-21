3. Liga: Trends, Tendenzen und ein bisschen Kaffeesatz

Auch in der 3. Liga geht es dieses Wochenende wieder los mit dem Meisterschaftsbetrieb. Höchste Zeit also für eine Prognose zu den sechs Gruppen, die allesamt viel Spannung versprechen – egal ob in der Stadt Zürich, in der Zürichsee-Region, im Zürcher Oberland, im Zürcher Unterland, im Säuliamt, im Weinland und in Winterthur und Umgebung.
Wer spielt um den Aufstieg? Wer ist im Mittelfeld der Tabelle vorzufinden? Wer kämpft um den Ligaerhalt? Eine Mischung aus Resultate- und Tabellen-Analysen, Recherchen, aber vor allem auch viel Kaffeesatzlesen sowie eine fundierte Analyse der Jahrringe der Bäume in den Mischwäldern der entsprechenden Regionen soll Antworten liefern.
Ganz vorne dabei sein wird die Zweitvertretung von Erstligist Freienbach. Ein Aufstieg für Freienbachs zweite Mannschaft in die 2. Liga wäre eine tolle Sache für die Höfner. In den letzten Jahren war man regelmässig vorne mit dabei. So auch dieses Mal.
Ein ernsthafter Kandidat für den Aufstieg ist der neu von Rückkehrer Adrian Frare trainierte FC Kilchberg-Rüschlikon. Die letzte Saison schlossen die Linksufrigen auf dem dritten Platz ab. Der FCKR hat eine Vergangenheit auf Interregio-Stufe und will kurz- bis mittelfristig wieder hoch.
Auch der FC Affoltern am Albis hat diese Ambition. Letzte Saison am Ende Sechster. Dieses Mal reicht es für einen der vordersten Plätze. Ebenfalls Teil der Spitzengruppe ist ein weiterer Vertreter aus dem Säuliamt – nämlich die Zweitvertretung des FC Wettswil-Bonstetten.
Das Tabellen-Mittelfeld ist wie so oft in der 3. Liga relativ breit. In dieser Gruppe dürften sich Lachen/Altendorf 2, Thalwil 2, Wädenswil 2, Buttikon und das mit einer neuen Trainercrew um Bruno Schyrr agierende Wollerau im stabilen Mittelfeld einordnen. Besonders bei den zweiten Mannschaften wird die Tagesform phasenweise davon abhängen, welche Spieler zur Verfügung stehen.
Am ehesten «gefährdet» sind die Aufsteiger Birmensdorf, Uitikon und Richterswil. Da wird jeweils vor allem die Heimstärke mit ein Faktor sein, dass diese Teams die nötigen Punkte holen, um die Klasse zu halten.
Es wird auf einen Dreikampf zwischen Zweitliga-Absteiger YF Juventus II, Seefeld II und vor allem Schlieren hinauslaufen. Seefeld II wäre eigentlich letzte Saison in der 3. Liga Gruppe 3 aufgestiegen, hat dann aber verzichtet. Stattdessen stieg dann der FC Srbija auf. Auch die zweite Mannschaft des FC Dietikon kann sich je nach Saisonverlauf zur Spitzengruppe dazu gesellen.
Dort anzutreffen sind der BC Albisrieden, der FC Altstetten, der FC Industrie Turicum, der FC Engstringen und auch der FC Wettswil-Bonstetten 3. Je nach Saisonstart halten diese Teams den Anschluss zur Spitze. Es kann aber auch schnell in Richtung Abstiegszone gehen.
Tendenziell um den Ligaerhalt geht es für den Racing Club Zürich, Republika Srpska und Aufsteiger Oetwil-Geroldswil 2.
Diese Stadtzürcher-Gruppe ist insgesamt ziemlich ausgeglichen. Es gibt aber ein paar Favoriten. Das sind der FC Witikon und Zweitliga-Absteiger SV Höngg 2. Der Aufstieg führt wohl über diese beiden Stadtzürcher Mannschaften.
Hier folgen weitere Stadtzürcher mit Unterstrass 2, Oerlikon/Polizei und Schwamendingen mit Neo-Coach Nana Yaw Asare Dompreh. Die Oerliker und Schwamendinger haben eine Historie in der 2. Liga und würden wohl gerne irgendwann mal wieder rauf. In dieser Saison könnte ein nächster Schritt in diese Richtung gemacht werden. Ebenfalls Teil des Tabellen-Mittelfelds – wobei tendenziell des unteren Mittelfelds – sind Regensdorf 2, Kosova 2 und der FC Zürich-Affoltern, der letzte Saison ohne eine einzige Niederlage und praktisch verlustpunktlos in die 3. Liga aufgestiegen ist.
Primär um den Ligaerhalt geht es für die Aufsteiger SV Seebach und Männedorf 2. Männedorf hat nun zwei Mannschaften in der 3. Liga. Eine Konstellation, die selten einfach war. Um den Ligaerhalt kämpfen zudem G.S.I. Rümlang und Albania.
Es könnte wieder zum grossen Duell zwischen dem SV Rümlang und dem FC Kloten kommen. Absteiger Rümlang will mit Neo-Coach Maurizio Fede wieder rauf, Kloten dürfte ähnliche Ambitionen haben. Der FC Glattfelden war letzte Saison grösster Widersacher des späteren Aufsteigers Niederweningen und wird auch diese Saison wieder eine Rolle in der Spitzengruppe spielen. Angreifen muss der FCG allerdings ohne Luca Dimita. Der frühere Profi hat nun mit 44 seinen Rücktritt gegeben.
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Hier folgen die verschiedenen Zweitvertretungen: Veltheim 2, Bassersdorf 2, Bülach 2, Dübendorf 2, Seuzach 2 und auch Aufsteiger Brüttisellen-Dietlikon 2. Teil des enorm breiten Mittelfelds ist auch der FC Räterschen, der eine starke letzte Saison gespielt hat. Alle diese Teams können aber je nach Verlauf auch schnell in den Strichkampf involviert sein.
Für Elgg und Aufsteiger Wülflingen könnte es eng werden. Elgg hat letzte Saison in der Gruppe 5 die Klasse gerade noch so eben halten können.
Diese Gruppe dürften Beinahe-Aufsteiger Diessenhofen, die Zweitliga-Absteiger Phönix Seen und Beringen sowie die SV Schaffhausen 2 prägen. Das Aufstiegsrennen ist allerdings sehr schwierig zu antizipieren. Auch der FC Thayngen könnte da vielleicht mitmischen. Ausserdem werden sich die Aufstiegsaspiranten in den Direktbegegnungen gegenseitig Punkte wegnehmen. Das lässt auf einen äusserst spannenden Ausgang schliessen.
Der FC Töss, Sporting Club Schaffhausen, Wiesendangen 2 und auch Ellikon Marthalen sind wohl im gesicherten Mittelfeld. Je nach Saisonstart orientieren sich diese Mannschaften eher an der erweiterten Spitze oder aber in Richtung Abstiegszone.
Mutmasslich schwer haben werden es die Aufsteiger Club Reggina Svizzera und Neftenbach. Um den Ligaerhalt bangen muss – wie schon in der letzten Saison – auch Dinamo Schaffhausen.
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Diese Gruppe wird immer mal wieder als die schwierigste, weil ausgeglichenste aller sechs Gruppen beschrieben. Tatsächlich kommt es auch dieses Mal zu einem intensiven Mehrkampf um den Aufstieg.
Ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden will sicherlich Absteiger Küsnacht. Letzte Saison konnten der SC Zollikon und der FC Wetzikon relativ lange mit dem späteren Aufsteiger Pfäffikon mithalten. Auch in dieser Saison zählen diese beiden ambitionierten Vereine zur Spitzengruppe. Dort hin gehört zudem der FC Rüti. Dies, nachdem Torjäger Taulant Syla zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist. Damit ist diese Gruppe um eine Attraktion und der FCR um manchen Treffer reicher.
Im breiten Mittelfeld sind Volketswil, Uster 2, Herrliberg 2 und auch Phönix Seen 2 zu erwarten. In diese Tabellenregion gehört auch der FC Männedorf. Die Männedörfler hatten letzte Saison Glück, dass sie in der Vorrunde genügend Punkte geholt haben, sonst hätte es unter Umständen noch prekär werden können. Wenn sich der FCM steigern kann, liegt vielleicht sogar ein Platz im vorderen Mittelfeld drin.
Für Aufsteiger Russikon und auch für Maur wird die Saison schwierig. Die Maurmer konnten sich in der abgelaufenen Saison noch ziemlich solide retten. Doch dieses Mal ist die Konkurrenz in dieser Gruppe noch stärker.
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