3. Liga, Termine der Spieltage 31 bis 34: Wann spielen VfB und Ulm?

Der Deutsche Fußball-Bund hat in der 3. Liga die Spieltage 31 bis 34 zeitgenau terminiert. Wan genau spielen die beiden württembergischen Mannschaften SSV Ulm und VfB Stuttgart II?
Der Deutsche Fußball-Bund hat in der 3. Liga die Spieltage 31 bis 34 zeitgenau terminiert. Die Anstoßzeiten sind damit bis Mitte April terminiert, auch für die zweite englische Woche der Rückrunde.
Hinweis: Informationen zum Ticketverkauf folgen in Kürze über unseren Ticketshop unter Ticketinfos
Die SSV-Termine im Überblick:
Sonntag, 05.04.2026 um 13:30 Uhr: SSV Ulm 1846 Fussball – SC Verl (31. Spieltag)
Mittwoch, 08.04.2026 um 19:00 Uhr: VfB Stuttgart II – SSV Ulm 1846 Fussball (32. Spieltag)
Samstag, 11.04.2026 um 16:30 Uhr: FC Hansa Rostock – SSV Ulm 1846 Fussball (33. Spieltag)
Samstag, 18.04.2026 um 16:30 Uhr: SSV Ulm 1846 Fussball – TSV Havelse (34. Spieltag)
+++
Nach der Bundesliga und 2. Bundesliga wurden nun auch die Spieltage 31 bis 34 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. In der letzten Englischen Woche der Saison spielt die U 21 am Samstag, Mittwoch und Sonntag. Zunächst am 4. April um 16:30 Uhr zuhause gegen den SSV Jahn Regensburg. Vier Tage später steht ein weiteres Heimspiel an, zu Gast in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist am Mittwochabend um 19 Uhr der SSV Ulm. Den Abschluss für die Mannschaft von Trainer Nico Willig bildet das Auswärtsspiel am Samstag, 11. April um 14 Uhr auf dem Aachener Tivoli. Am 34. Spieltag ist die U 21 am Sonntag, 19. April gefordert. Dann ist der FC Erzgebirge Aue um 16:30 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena zu Gast.
Eintrittskarten für die Spiele gibt es im VfB-Onlinshop.
Die Spieltage 29 bis 34 der U21 in der 3. Liga in der Übersicht:
Sonntag, 15.03.2026 um 13:30 Uhr: VfB U21 – TSG Hoffenheim II (29. Spieltag)
Samstag, 21.03.2026 um 14:00 Uhr: FC Schweinfurt 05 – VfB U21 (30. Spieltag)
Samstag, 04.04.2026 um 16:30 Uhr: VfB U21 – SSV Jahn Regensburg (31. Spieltag)
Mittwoch, 09.04.2026 um 19:00 Uhr: VfB U21 – SSV Ulm (32. Spieltag)
Samstag, 11.04.2026 um 14:00 Uhr: Alemannia Aachen – VfB U21 (33. Spieltag)
Sonntag, 19.04.2026 um 16:30 Uhr: VfB U21 – FC Erzgebirge Aue (34. Spieltag)