3. Liga, Termine der Spieltage 31 bis 34: Wann spielen VfB und Ulm?

Nach der Bundesliga und 2. Bundesliga wurden nun auch die Spieltage 31 bis 34 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. In der letzten Englischen Woche der Saison spielt die U 21 am Samstag, Mittwoch und Sonntag. Zunächst am 4. April um 16:30 Uhr zuhause gegen den SSV Jahn Regensburg. Vier Tage später steht ein weiteres Heimspiel an, zu Gast in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist am Mittwochabend um 19 Uhr der SSV Ulm. Den Abschluss für die Mannschaft von Trainer Nico Willig bildet das Auswärtsspiel am Samstag, 11. April um 14 Uhr auf dem Aachener Tivoli. Am 34. Spieltag ist die U 21 am Sonntag, 19. April gefordert. Dann ist der FC Erzgebirge Aue um 16:30 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena zu Gast.

Eintrittskarten für die Spiele gibt es im VfB-Onlinshop.