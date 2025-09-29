 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
MSV-Keeper Max Braune will die Serie der Zebras weiter ausbauen.
MSV-Keeper Max Braune will die Serie der Zebras weiter ausbauen. – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

3. Liga startet mit Topspiel in Englische Woche. 1860 mit neuem Coach?

Zum Auftakt des 9. Spieltags in der 3. Liga gastiert Tabellenführer MSV Duisburg im Topspiel beim 1. FC Saarbrücken, Rostock gegen Cottbus im Ost-Duell.

Schlag auf Schlag geht es in der 3. Liga weiter, denn es steht die zweite Englische Woche der Saison an und die startet gleich mit einem echten Kracher. Im Spitzenspiel stehen sich am Dienstagabend der 1. FC Saarbrücken und Spitzenreiter MSV Duisburg gegenüber. Ebenfalls am Dienstag empfängt Alemannia Aachen den FC Erzgebirge Aue. Am Mittwoch ist dann der TSV 1860 München zum ersten Mal nach der Trainerentlassung im Einsatz. Im Stadion an der Grünwalder Straße macht Viktoria Köln die Aufwartung. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

Das sind die Spiele am Dienstag

1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:00live

VfB Stuttgart II - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
19:00live

FC Hansa Rostock - FC Energie Cottbus

Morgen, 19:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
19:00live

Alemannia Aachen - FC Erzgebirge Aue

Morgen, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
19:00live

TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
19:00

Diese Partien gibt es am Mittwoch

SSV Ulm - 1. FC Schweinfurt

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
19:00live

VfL Osnabrück - SSV Jahn Regensburg

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
19:00live

Rot-Weiss Essen - TSG Hoffenheim II

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
19:00live

TSV 1860 München - Viktoria Köln

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:00live

SC Verl - FC Ingolstadt

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
19:00live

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Fr., 03.10.25 19:00 Uhr MSV Duisburg - F.C. Hansa Rostock
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Viktoria Köln - TSV Havelse
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SC Verl
Sa., 04.10.25 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - Alemannia Aachen
So., 05.10.25 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen
So., 05.10.25 16:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München
So., 05.10.25 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - VfB Stuttgart II

