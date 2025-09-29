3. Liga startet mit Topspiel in Englische Woche. 1860 mit neuem Coach?

Schlag auf Schlag geht es in der 3. Liga weiter, denn es steht die zweite Englische Woche der Saison an und die startet gleich mit einem echten Kracher. Im Spitzenspiel stehen sich am Dienstagabend der 1. FC Saarbrücken und Spitzenreiter MSV Duisburg gegenüber. Ebenfalls am Dienstag empfängt Alemannia Aachen den FC Erzgebirge Aue. Am Mittwoch ist dann der TSV 1860 München zum ersten Mal nach der Trainerentlassung im Einsatz. Im Stadion an der Grünwalder Straße macht Viktoria Köln die Aufwartung. Diese Begegnungen gibt es außerdem.