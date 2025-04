3. Liga spielt mit: Wohl weniger Absteiger in der Regionalliga West

In allen Ligen beginnen allmählich die Rechenspiele. Das gilt vor allem für die vier Profi-Ligen in Deutschland, denn zwischen der Bundesliga und der Regionalliga West steigt das Saisonfinale bereits in vier Wochen. Die Tabellensituation der 3. Liga hat nach aktuellem Stand positive Auswirkungen auf den Abstiegskampf der Regionalliga West, denn die NRW-Vertreter haben zuletzt allesamt gepunktet.

Borussia Dortmund U23 fertigte am Sonntag den Aufstiegskandidaten Energie Cottbus mit 4:1 ab und hat deshalb fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenkeller. Am Samstag schlug außerdem Alemannia Aachen den SV Sandhausen mit 2:1 und Rot-Weiss Essen zwang Erzgebirge Aue beim 4:2 in die Knie. Aachen hat sechs Punkte Vorsprung, bei RWE sind es sogar schon acht. Hinzukommt die aufstrebende Form aller NRW-Vertreter in der unteren Tabellenhälfte, weshalb es darauf hinauszulaufen scheint, dass kein Team von Relevanz für die Regionalliga West absteigt.

Hohkeppel aktuell kein Absteiger