 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

3. Liga: So laufen die Saisonvorbereitungen der Mannschaften

Wir geben euch hier einen Überblick über den Sommerfahrplan der Drittligisten und zeigen, wie sie in den bisherigen Testspielen performt haben.

von Linus Bien · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
So läuft die Vorbereitung der Drittligisten.
So läuft die Vorbereitung der Drittligisten. – Foto: Sascha Skroblin

Verlinkte Inhalte

3. Liga
F. Düsseld.
SC Preußen Münster
SSV Jahn
Ingolstadt

Die Saison startet am 07. August 2026 und mittlerweile wissen wir auch, dass der SV Waldhof Mannheim gegen Absteiger Fortuna Düsseldorf den Startschuss der Saison 2026/27 der 3. Liga geben wird. Doch im Moment befinden sich alle Drittligisten in der Vorbereitung für eine lange Spielzeit. Wir geben euch hier einen Überblick über den Fahrplan aller Mannschaften und die Ergebnisse der bisherigen Testspiele.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Aktuell stehen nur 19 Mannschaften für die kommende Saison fest. Dem TSV 1860 München wurde am Mittwoch die Lizenz verweigert.
  • Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 7. bis 9. August.

1. FC Saarbrücken

Alemannia Aachen

  • SO, 28. Juni, 11 Uhr - Trainingsauftakt (ESV-Gelände)
  • FR, 3. Juli, 18.30 Uhr - Germania Teveren (A), 6:1
  • FR, 10. Juli, 18.30 Uhr - SV Breinig (A)
  • 13.-19. Juli - Trainingslager
  • SA, 25. Juli, 18 Uhr - TuS Lammersdorf (A)
  • SA, 1. August, 18 Uhr - Roda Kerkrade (A)
  • SO, 2. August, 14 Uhr - Eintracht Trier (Sportanlage Dürwiß)

FC Hansa Rostock

FC Ingolstadt

Fortuna Düsseldorf

Fortuna Köln

  • MO, 29. Juni - Trainingsauftakt
  • SA, 4. Juli, 14 Uhr - TuS Koblenz (A), 4:1
  • SA, 11. Juli, 14 Uhr - TSV Steinbach Haigar (A)
  • 15.-18. Juli - Trainingslager in Adenau
  • MI, 15. Juli, 19 Uhr - Eintracht Trier (im Trainingslager)
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - Borussia Mönchengladbach II (im Trainingslager)
  • SA, 25. Juli, 19 Uhr - VVV Venlo (A)
  • SA, 1. August, 14 Uhr - Kickers Offenbach

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

  • SA, 27. Juni, 11.30 Uhr - Trainingsauftakt
  • SA, 4. Juli, 15 Uhr - VfB Bottrop (A), 11:0
  • SA, 11. Juli, 16 Uhr - ETB Schwarz-Weiß Essen (A)
  • 13.-17. Juli - Trainingslager in Bad Griesbach
  • FR. 17. Juli - 17 Uhr - SV Ried (A)
  • SA, 25. Juli - Borussia Mönchengladbach (H)

SC Preußen Münster

  • SO, 28. Juni, 11 Uhr - Trainingsauftakt
  • SA, 4. Juli, 15 Uhr - FC Eintracht Rheine (A), 1:0
  • FR, 10. Juli, 18 Uhr - BSV Kickers Emden (A)
  • 13.-17. Juli - Trainingslager in Ankum
  • FR, 17. Juli, 16.30 Uhr - SSV Jeddeloh (A)
  • SA, 1. August, 15 Uhr - Southampton FC (H)

SC Verl

  • SO, 5. Juli - Trainingsauftakt
  • SA, 11. Juli, 15 Uhr - VfB Schloss Holte (A)
  • MI, 15. Juli, 13 Uhr - SV Paderborn II (A)
  • SA. 18. Juli, 14 Uhr - VfL Wolfsburg (A)
  • 22.-25. Juli Trainingslager in Ankum
  • SA, 1. August, 12 Uhr - RB Leipzig (A)

SG Sonnenhof Großaspach

SSV Jahn Regensburg

SV Meppen

  • MI, 24. Juni - Trainingsauftakt
  • SA, 27. Juni, 17 Uhr - TV Dinklage (A) - ABSAGE
  • 29. Juni - 3. Juli - Trainingslager in Sögel
  • SA, 4. Juli - Blitzturnier in Laarwald
  • FR, 10. Juli, 19 Uhr - SSV Jeddeloh (A)
  • SA, 18. Juli - Sparta Rotterdam (ohne Zuschauer)
  • SA, 25. Juli, 15 Uhr - FC Schalke 04 II & Saisoneröffnung
  • SA, 1. August - Geheimtest ohne Zuschauer

SV Waldhof Mannheim

  • FR, 3. Juli, 18.30 Uhr - SpVgg Wallstadt (A), 15:0
  • SA, 4. Juli, 15 Uhr - SV Moosbrunn (A), 14:0
  • FR, 10. Juli, 18.30 Uhr - VfR Mannheim (A)
  • SA, 11. Juli, 14.30 Uhr - FC Thun (A)
  • MI, 15. Juli, 17 Uhr - Eintracht Frankfurt II (A)
  • SA, 18. Juli, 17 Uhr - 1. FC Nürnberg
  • SA, 1. August, 17 Uhr - Eintracht Frankfurt (H)

SV Wehen Wiesbaden

TSG Hoffenheim II

  • DO, 25. Juni - Trainingsauftakt
  • SA, 4. Juli - VfR Mannheim (H), 2:0
  • SA, 11. Juli, 14 Uhr - SGV Freiberg (in Ödheim)
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach (in Gommersdorf)
  • 19.-25. Juli - Trainingslager im Schwarzwald
  • SA, 25. Juli, SC Freiburg II (in Oberkirch)
  • SA, 1. August - FC Homburg (A)

Viktoria Köln

VfB Stuttgart II

  • MI, 24. Juni, 11 Uhr - Trainingsauftakt
  • SA, 27. Juni, 14 Uhr - FC Augsburg II (in Weilheim/Teck) - ABSAGE
  • SA, 4. Juli - Turnier in Ergenzingen
  • 7.-11. Juli - Trainingslager in Bludenz
  • SO, 12. Juli - Blitzturnier mit TSG Balingen, SG Sonnenhof Großaspach, FC Villingen
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - Normannia Gmünd (A)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - SSV Ulm (in Jungingen)
  • SA, 1. August, 14 Uhr - FC Astoria Walldorf (H)

TSV Havelse

  • SA, 4. Juli, 14 Uhr - Hallescher FC (A)
  • SA, 11. Juli, 15 Uhr - AV Atlas Delmenhorst (A)
  • SA, 18. Juli, 12 Uhr - 1. FC Magdeburg II (A)
  • SO, 19. Juli, 16 Uhr - Eintracht Norderstedt (A)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - FC Gütersloh (A)

Würzburger Kickers

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: