3. Liga: So laufen die Saisonvorbereitungen der Mannschaften

So läuft die Vorbereitung der Drittligisten. – Foto: Sascha Skroblin

Die Saison startet am 07. August 2026 und mittlerweile wissen wir auch, dass der SV Waldhof Mannheim gegen Absteiger Fortuna Düsseldorf den Startschuss der Saison 2026/27 der 3. Liga geben wird. Doch im Moment befinden sich alle Drittligisten in der Vorbereitung für eine lange Spielzeit. Wir geben euch hier einen Überblick über den Fahrplan aller Mannschaften und die Ergebnisse der bisherigen Testspiele.