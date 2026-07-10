3. Liga: So laufen die Saisonvorbereitungen der Mannschaften

2026-07-09T13:54:06.091Z
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Die Saison startet am 07. August 2026 und mittlerweile wissen wir auch, dass der
SV Waldhof Mannheim gegen Absteiger Fortuna Düsseldorf den Startschuss der Saison 2026/27 der 3. Liga geben wird. Doch im Moment befinden sich alle Drittligisten in der Vorbereitung für eine lange Spielzeit. Wir geben euch hier einen Überblick über den Fahrplan aller Mannschaften und die Ergebnisse der bisherigen Testspiele. Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de. Aktuell stehen nur 19 Mannschaften für die kommende Saison fest. Dem TSV 1860 München wurde am Mittwoch die Lizenz verweigert. Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 7. bis 9. August. 1. FC Saarbrücken MO, 29. Juni - Trainingsauftakt SA, 4. Juli, 14 Uhr - Spvgg Quierschied (A), 2:0 MI, 8. Juli, 18 Uhr - SV Geislautern (A), 11:0 10.-17. Juli - Trainingslager in Lautenbach SO, 12. Juli - Testspiel geplant SA, 18. Juli, 14 Uhr - SV Sandhausen (in Lautenbach) SA, 25. Juli - Testspiel geplant SO, 26. Juli, 13 Uhr - VfR Aalen SA, 1. August - Testspiel geplant & Saisoneröffnung Alemannia Aachen SO, 28. Juni, 11 Uhr - Trainingsauftakt (ESV-Gelände) FR, 3. Juli, 18.30 Uhr - Germania Teveren (A), 6:1 FR, 10. Juli, 18.30 Uhr - SV Breinig (A) 13.-19. Juli - Trainingslager SA, 25. Juli, 18 Uhr - TuS Lammersdorf (A) SA, 1. August, 18 Uhr - Roda Kerkrade (A) SO, 2. August, 14 Uhr - Eintracht Trier (Sportanlage Dürwiß) FC Hansa Rostock SO, 28. Juni - Trainingsauftakt SA, 4. Juli, 14 Uhr - FSV Kühlungsborn (A), 12:0 MI, 8. Juli, 18.30 Uhr - FC Anker Wismar (A), 4:0 9.-16. Juli - Trainingslager in Neuruppin SA, 11. Juli,14 Uhr - Hvidovre IF (Trainingslager) MI, 15. Juli, 16.30 Uhr - Greifswalder FC (Trainingslager) SA, 25. Juli, 14 Uhr - Watford FC (A) SA, 1. August, 14 Uhr - Borussia Mönchengladbach (A) SO, 2. August, 13 Uhr - TSG Neustrelitz (H) FC Ingolstadt MI, 1. Juli - Trainingsauftakt SA, 4. Juli, 14 Uhr - VfB Eichstätt (in Stammham), 2:0 DO, 9. Juli - Linzer ASK (H), 2:0 11.-19. Juli - Trainingslager in Latsch SA, 18. Juli - FC Palermo (im Trainingslager) SA, 25. Juli, 14 Uhr - RB Leipzig (A) SA, 1. August, 15.30 Uhr - 1. FC Heidenheim (A) Fortuna Düsseldorf SA, 27. Juni, 11 Uhr - Trainingsauftakt FR, 3. Juli, 19 Uhr - 1. FC Monheim (A), 6:0 MI, 8. Juli, 19.30 Uhr - SC St. Tönis (A), 5:0 DO, 9. Juli, 19 Uhr - VfL Benrath (A) 11.-20. Juli - Trainingslager in Bad Leonfelden SA, 18. Juli, 15.30 Uhr - Linzer ASK (im Trainingslager) SA, 25. Juli - Borussia Dortmund (H) FR, 31. Juli - Testspiel geplant Fortuna Köln MO, 29. Juni - Trainingsauftakt SA, 4. Juli, 14 Uhr - TuS Koblenz (A), 4:1 SA, 11. Juli, 14 Uhr - TSV Steinbach Haigar (A) 15.-18. Juli - Trainingslager in Adenau MI, 15. Juli, 19 Uhr - Eintracht Trier (im Trainingslager) SA, 18. Juli, 14 Uhr - Borussia Mönchengladbach II (im Trainingslager) SA, 25. Juli, 19 Uhr - VVV Venlo (A) SA, 1. August, 14 Uhr - Kickers Offenbach MSV Duisburg DI, 30. Juni, 15.30 Uhr - Trainingsauftakt DO, 2. Juli, 18.30 Uhr - Viktoria Buchholz (A), 21:0 FR, 3. Juli, 18 Uhr - Preußen Duisburg (A), 21:0 5.-12. Juli - Trainingslager in Wageningen (NED) MI, 8. Juli, 14 Uhr - NEC Nijmegen (ohne Zuschauer), 3:2 SO, 12. Juli - Testspiel geplant SA, 18. Juli , 14 Uhr - Bonner SC (A) MI, 22. Juli, 18 Uhr - K Beerschot KV (in Homberg) SA, 25. Juli - Arminia Bielefeld (A) SA, 1. August, 13 Uhr - Sparta Rotterdam (A) Rot-Weiss Essen SA, 27. Juni, 11.30 Uhr - Trainingsauftakt SA, 4. Juli, 15 Uhr - VfB Bottrop (A), 11:0 SA, 11. Juli, 16 Uhr - ETB Schwarz-Weiß Essen (A) 13.-17. Juli - Trainingslager in Bad Griesbach FR. 17. Juli - 17 Uhr - SV Ried (A) SA, 25. Juli - Borussia Mönchengladbach (H) SC Preußen Münster SO, 28. Juni, 11 Uhr - Trainingsauftakt SA, 4. Juli, 15 Uhr - FC Eintracht Rheine (A), 1:0 FR, 10. Juli, 18 Uhr - BSV Kickers Emden (A) 13.-17. Juli - Trainingslager in Ankum FR, 17. Juli, 16.30 Uhr - SSV Jeddeloh (A) SA, 1. August, 15 Uhr - Southampton FC (H) SC Verl SO, 5. Juli - Trainingsauftakt SA, 11. Juli, 15 Uhr - VfB Schloss Holte (A) MI, 15. Juli, 13 Uhr - SV Paderborn II (A) SA. 18. Juli, 14 Uhr - VfL Wolfsburg (A) 22.-25. Juli Trainingslager in Ankum SA, 1. August, 12 Uhr - RB Leipzig (A) SG Sonnenhof Großaspach DO, 25. Juni, 15 Uhr - Trainingsauftakt SA, 4. Juli, 14 Uhr - SVG Freiberg (Biberach am Riß), 2:2 MI, 8. Juli, 18.30 Uhr - 1. CfR Pforzheim (in Waiblingen), 2:0 SA, 11. Juli, 17 Uhr - FSV Bietigheim-Bissingen (A) SO, 12. Juli - Blitzturnier mit TSG Balingen, VfB Stuttgart II, FC Villingen SA, 18. Juli, 14 Uhr - TSG Hoffenheim II (in Gommersdorf) DI, 21. Juli, 18.30 Uhr - VfR Aalen (A) SA, 25. Juli - SV Darmstadt 98 (in Bad Wörishofen) SSV Jahn Regensburg DO, 25. Juni, 15 Uhr - Trainingsauftakt SO, 28. Juni, 14 Uhr - Turnier in Pankofen FR, 3. Juli - 15 Uhr - SV Ried (in St. Roman), 4:2 5.-10. Juli - Trainingslager in Oberhaching MO, 6. Juli 18.30 Uhr - FC Schwaig (A), 2:2 DO, 9. Juli, 11 Uhr - SpVgg Unterhaching (in Oberhaching), 2:0 MI, 15. Juli, 17 Uhr - DJK Vilzing (A) SA, 25. Juli, 14 Uhr - Stuttgarter Kickers (A) SA, 1. August, 14 Uhr - SSV Ulm (Sportpark Kaulbachweg) SV Meppen MI, 24. Juni - Trainingsauftakt SA, 27. Juni, 17 Uhr - TV Dinklage (A) - ABSAGE 29. Juni - 3. Juli - Trainingslager in Sögel SA, 4. Juli - Blitzturnier in Laarwald FR, 10. Juli, 19 Uhr - SSV Jeddeloh (A) SA, 18. Juli - Sparta Rotterdam (ohne Zuschauer) SA, 25. Juli, 15 Uhr - FC Schalke 04 II & Saisoneröffnung SA, 1. August - Geheimtest ohne Zuschauer SV Waldhof Mannheim FR, 3. Juli, 18.30 Uhr - SpVgg Wallstadt (A), 15:0 SA, 4. Juli, 15 Uhr - SV Moosbrunn (A), 14:0 FR, 10. Juli, 18.30 Uhr - VfR Mannheim (A) SA, 11. Juli, 14.30 Uhr - FC Thun (A) MI, 15. Juli, 17 Uhr - Eintracht Frankfurt II (A) SA, 18. Juli, 17 Uhr - 1. FC Nürnberg SA, 1. August, 17 Uhr - Eintracht Frankfurt (H) SV Wehen Wiesbaden MO, 29. Juni - Trainingsauftakt SO, 5. Juli, 13 Uhr - TuS Medenbach (Helmut-Schön-Sportpark), 20:1 DO, 9. Juli, 14 Uhr - FC 08 Homburg (Halberg), 2:0 11.-19. Juli - Trainingslager in Fügen (AUT) DI, 14. Juli - Fagiano Okayama (ohne Zuschauer) SA, 18. Juli - FC Liefering (ohne Zuschauer) SA, 25. Juli, 15.30 Uhr - FC Bayern München (H) TSG Hoffenheim II DO, 25. Juni - Trainingsauftakt SA, 4. Juli - VfR Mannheim (H), 2:0 SA, 11. Juli, 14 Uhr - SGV Freiberg (in Ödheim) SA, 18. Juli, 14 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach (in Gommersdorf) 19.-25. Juli - Trainingslager im Schwarzwald SA, 25. Juli, SC Freiburg II (in Oberkirch) SA, 1. August - FC Homburg (A) Viktoria Köln MO, 22. Juni - Trainingsauftakt SO, 28. Juni, 13.30 Uhr - Auswahl Tus Rodenbach / VfL Wied Niederbieber (A), 0:18 SA, 4. Juli - Bonner SC (ohne Zuschauer), 4:1 DI, 7. Juli - TSV Steinbach Haiger (ohne Zuschauer), 5:0 SO, 12. Juli - MVV Maastricht (ohne Zuschauer) FR, 17. Juli, 18 Uhr - SV Elversberg (in Überherrn-Felsberg) VfB Stuttgart II MI, 24. Juni, 11 Uhr - Trainingsauftakt SA, 27. Juni, 14 Uhr - FC Augsburg II (in Weilheim/Teck) - ABSAGE SA, 4. Juli - Turnier in Ergenzingen 7.-11. Juli - Trainingslager in Bludenz SO, 12. Juli - Blitzturnier mit TSG Balingen, SG Sonnenhof Großaspach, FC Villingen SA, 18. Juli, 14 Uhr - Normannia Gmünd (A) SA, 25. Juli, 14 Uhr - SSV Ulm (in Jungingen) SA, 1. August, 14 Uhr - FC Astoria Walldorf (H) TSV Havelse SA, 4. Juli, 14 Uhr - Hallescher FC (A) SA, 11. Juli, 15 Uhr - AV Atlas Delmenhorst (A) SA, 18. Juli, 12 Uhr - 1. FC Magdeburg II (A) SO, 19. Juli, 16 Uhr - Eintracht Norderstedt (A) SA, 25. Juli, 14 Uhr - FC Gütersloh (A) Würzburger Kickers MO, 29. Juni - Trainingsauftakt DI, 30. Juni, 18.30 Uhr - FV Thüngersheim, 0:10 SA, 4. Juli, 14 Uhr - SSV Jahn Regensburg II (H), 3:0 MI, 8. Juli, 18.30 Uhr - VfR Aalen (A), 1:3 SA, 11. Juli, 14 Uhr - SG Wattenscheid 09 (H)
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