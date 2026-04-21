3. Liga: So können Osnabrück, Essen, Duisburg & Co aufsteigen

Der VfL Osnabrück ist auf dem besten Weg in die 2. Bundesliga. – Foto: Roland Schäfer

Nur noch vier Spieltage sind in der 3. Liga zu gehen, ehe die Saison 2025/26 ihr Ende findet. Während der Abstiegskampf weitestgehend entschieden scheint, ist im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga noch nichts entschieden. Mit dem VfL Osnabrück, Rot-Weiss Essen, Energie Cottbus, MSV Duisburg, Hansa Rostock und dem SC Verl können sich noch sechs Teams berechtigte Hoffnungen auf ein erfolgreiches Saisonfinale machen. Wir blicken auf das Restprogramm.

Als Spitzenreiter und mit satten sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang geht Osnabrück mit besten Karten in die heiße Phase. Die vermeintlich schwierigste Aufgabe wartet mit dem SC Verl bereits am kommenden Wochenende auf die Niedersachsen. Sollten sie dieses Spiel gewinnen, darf der Rathausbalkon gebucht werden. Einen ähnlichen Stellenwert dürfte die Begegnung für die Verler haben, die mit fünf Punkten Rückstand auf Relegationsrang drei die schlechtesten Karten haben. Gibt es gegen den VfL keinen Dreier, ist die Saison für Verl beendet.

Auch RWE trifft noch auf den SCV, das allerdings erst am vorletzten Spieltag. Ansonsten geht es noch gegen den 1. FC Saarbrücken, der bei einem Erfolg den Klassenerhalt wohl sicher hätte. Auch der VfB Stuttgart II und SSV Ulm sind in der unteren Tabellenregion zu finden. Ein durchaus anspruchsvolles Restprogramm wartet auf Cottbus. Das Schlüsselspiel dürfte hier am 36. Spieltag anstehen, wenn es für die Lausitzer zum MSV Duisburg geht. Viktoria Köln, Wehen Wiesbaden und SSV Jahn Regensburg sind Pflichtaufgaben, wenn die Wollitz-Elf in die zweite Liga will.