Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
3. Liga: So bereiten sich die Mannschaften auf die neue Saison vor
Im Überblick: Das ist der Sommer-Fahrplan der Drittligisten in Vorbereitung auf die Saison 2026/27.
von Marcel Eichholz · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Rot-Weiss Essen ist auch in der kommenden Saison in der 3. Liga mit dabei. – Foto: Sascha Skroblin
Noch ruht der Ball auf den Trainingsstätten der Drittligisten und die Spieler erholen sich von einer langen und kräftezehrenden Saison. Doch schon in wenigen Tagen geht es wieder rund. Ende Juni nehmen die meisten Teams die Vorbereitung auf die neue Spielzeit auf. Die Saison 2026/27 in der 3. Liga startet am Wochenende vom 7. bis 9. August. Der Spielplan soll Mitte Juli veröffentlicht werden.
Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
Aktuell stehen nur 19 Mannschaften für die kommende Saison fest. Dem TSV 1860 München wurde am Mittwoch die Lizenz verweigert.
Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 7. bis 9. August.
1. FC Saarbrücken
MO, 29. Juni - Trainingsauftakt
SA, 4. Juli - Testspiel geplant
MI, 8. Juli - Testspiel geplant
10.-17. Juli - Trainingslager in Lautenbach
SO, 12. Juli - Testspiel geplant
SA, 18. Juli, 14 Uhr - SV Sandhausen (in Lautenbach)
SA, 25. Juli - Testspiel geplant
SO, 26. Juli - Testspiel geplant
SA, 1. August - Testspiel geplant & Saisoneröffung
Alemannia Aachen
SO, 2. August - Eintracht Trier
FC Hansa Rostock
SO, 28. Juni - Trainingsauftakt
SA, 4. Juli, 14 Uhr - FSV Kühlungsborn (A)
MI, 8. Juli, 18.30 Uhr - FC Anker Wismar (A)
9.-16. Juli - Trainingslager in Neuruppin
SA, 11. Juli,14 Uhr - Hvidovre IF (Trainingslager)
MI, 15. Juli, 16.30 Uhr - Greifswalder FC (Trainingslager)
SA, 25. Juli, 14 Uhr - Watford FC (A)
SA, 1. August, 14 Uhr - Borussia Mönchengladbach (A)
SO, 2. August, 13 Uhr - TSG Neustrelitz (H)
FC Ingolstadt
SA, 4. Juli, 14 Uhr - VfB Eichstätt (H)
SA, 25. Juli, 14 Uhr - RB Leipzig (A)
Fortuna Düsseldorf
noch keine Termine bekannt
Fortuna Köln
MI, 15. Juli - Eintracht Trier
MSV Duisburg
DI, 30. Juni - Trainingsauftakt
DO, 2. Juli, 18.30 Uhr - Viktoria Buchholz (A)
FR, 3. Juli, 18 Uhr - Preußen Duisburg (A)
5.-12. Juli - Trainingslager in Wageningen (NED)
SA, 18. Juli , 14 Uhr - Bonner SC (A)
Rot-Weiss Essen
SA, 4. Juli, 15 Uhr - VfB Bottrop (A)
13.-17. Juli - Trainingslager in Bad Griesbach
FR. 17. Juli - 17 Uhr - SV Ried (A)
SA, 25. Juli - Borussia Mönchengladbach (H)
SC Preußen Münster
noch keine Termine bekannt
SC Verl
SA, 1. August, 12 Uhr - RB Leipzig
SG Sonnenhof Großaspach
DO, 25. Juni, 15 Uhr - Trainingsauftakt
SA, 4. Juli, 14 Uhr - SVG Freiberg (Spielort noch offen)