3. Liga: So bereiten sich die Mannschaften auf die neue Saison vor

Rot-Weiss Essen ist auch in der kommenden Saison in der 3. Liga mit dabei. – Foto: Sascha Skroblin

Noch ruht der Ball auf den Trainingsstätten der Drittligisten und die Spieler erholen sich von einer langen und kräftezehrenden Saison. Doch schon in wenigen Tagen geht es wieder rund. Ende Juni nehmen die meisten Teams die Vorbereitung auf die neue Spielzeit auf. Die Saison 2026/27 in der 3. Liga startet am Wochenende vom 7. bis 9. August. Der Spielplan soll Mitte Juli veröffentlicht werden.