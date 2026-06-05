 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

3. Liga: So bereiten sich die Mannschaften auf die neue Saison vor

Im Überblick: Das ist der Sommer-Fahrplan der Drittligisten in Vorbereitung auf die Saison 2026/27.

von Marcel Eichholz · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Rot-Weiss Essen ist auch in der kommenden Saison in der 3. Liga mit dabei.
Rot-Weiss Essen ist auch in der kommenden Saison in der 3. Liga mit dabei. – Foto: Sascha Skroblin

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3. Liga
F. Düsseld.
SC Preußen Münster
SSV Jahn
Ingolstadt

Noch ruht der Ball auf den Trainingsstätten der Drittligisten und die Spieler erholen sich von einer langen und kräftezehrenden Saison. Doch schon in wenigen Tagen geht es wieder rund. Ende Juni nehmen die meisten Teams die Vorbereitung auf die neue Spielzeit auf. Die Saison 2026/27 in der 3. Liga startet am Wochenende vom 7. bis 9. August. Der Spielplan soll Mitte Juli veröffentlicht werden.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Aktuell stehen nur 19 Mannschaften für die kommende Saison fest. Dem TSV 1860 München wurde am Mittwoch die Lizenz verweigert.
  • Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 7. bis 9. August.

1. FC Saarbrücken

  • MO, 29. Juni - Trainingsauftakt
  • SA, 4. Juli - Testspiel geplant
  • MI, 8. Juli - Testspiel geplant
  • 10.-17. Juli - Trainingslager in Lautenbach
  • SO, 12. Juli - Testspiel geplant
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - SV Sandhausen (in Lautenbach)
  • SA, 25. Juli - Testspiel geplant
  • SO, 26. Juli - Testspiel geplant
  • SA, 1. August - Testspiel geplant & Saisoneröffung

Alemannia Aachen

  • SO, 2. August - Eintracht Trier

FC Hansa Rostock

  • SO, 28. Juni - Trainingsauftakt
  • SA, 4. Juli, 14 Uhr - FSV Kühlungsborn (A)
  • MI, 8. Juli, 18.30 Uhr - FC Anker Wismar (A)
  • 9.-16. Juli - Trainingslager in Neuruppin
  • SA, 11. Juli,14 Uhr - Hvidovre IF (Trainingslager)
  • MI, 15. Juli, 16.30 Uhr - Greifswalder FC (Trainingslager)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - Watford FC (A)
  • SA, 1. August, 14 Uhr - Borussia Mönchengladbach (A)
  • SO, 2. August, 13 Uhr - TSG Neustrelitz (H)

FC Ingolstadt

  • SA, 4. Juli, 14 Uhr - VfB Eichstätt (H)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - RB Leipzig (A)

Fortuna Düsseldorf

  • noch keine Termine bekannt

Fortuna Köln

  • MI, 15. Juli - Eintracht Trier

MSV Duisburg

  • DI, 30. Juni - Trainingsauftakt
  • DO, 2. Juli, 18.30 Uhr - Viktoria Buchholz (A)
  • FR, 3. Juli, 18 Uhr - Preußen Duisburg (A)
  • 5.-12. Juli - Trainingslager in Wageningen (NED)
  • SA, 18. Juli , 14 Uhr - Bonner SC (A)

Rot-Weiss Essen

  • SA, 4. Juli, 15 Uhr - VfB Bottrop (A)
  • 13.-17. Juli - Trainingslager in Bad Griesbach
  • FR. 17. Juli - 17 Uhr - SV Ried (A)
  • SA, 25. Juli - Borussia Mönchengladbach (H)

SC Preußen Münster

  • noch keine Termine bekannt

SC Verl

  • SA, 1. August, 12 Uhr - RB Leipzig

SG Sonnenhof Großaspach

  • DO, 25. Juni, 15 Uhr - Trainingsauftakt
  • SA, 4. Juli, 14 Uhr - SVG Freiberg (Spielort noch offen)
  • MI, 8. Juli, 18.30 Uhr - 1. CfR Pforzheim (in Waiblingen)
  • SA, 11. Juli, 14 Uhr - FSV Bietigheim-Bissingen (A)
  • SO, 12. Juli - Blitzturnier mit TSG Balingen, VfB Stuttgart II, FC Villingen
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - TSG Hoffenheim II (in Gommersdorf)
  • DI, 21. Juli, 18.30 Uhr - VfR Aalen (A)
  • SA, 25. Juli - SV Darmstadt 98 (in Bad Wörishofen)

SSV Jahn Regensburg

  • 5.-10. Juli - Trainingslager in Oberhaching

SV Meppen

  • SA, 27. Juni, 17 Uhr - TV Dinklage (A)

SV Waldhof Mannheim

  • noch keine Termine bekannt

SV Wehen Wiesbaden

  • MO, 29. Juni - Trainingsauftakt
  • SO, 5. Juli, 13 Uhr - TuS Medenbach (Helmut-Schön-Sportpark)
  • DO, 9. Juli, 14 Uhr - FC 08 Homburg (Halberg)
  • 11.-19. Juli - Trainingslager in Fügen (AUT)
  • SA, 25. Juli, 15.30 Uhr - FC Bayern München (H)

TSG Hoffenheim II

  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach (in Gommersdorf)

Viktoria Köln

  • noch keine Termine bekannt

VfB Stuttgart II

  • SO, 12. Juli - Blitzturnier mit TSG Balingen, SG Sonnenhof Großaspach, FC Villingen

Würzburger Kickers

  • noch keine Termine bekannt

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