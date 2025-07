3. Liga: Saisonstart zwischen RWE und 1860 ausverkauft

3. Liga: Die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen – und die Vorfreude steigt: Am Freitag, 1. August, startet Rot-Weiss Essen in die neue Drittliga-Saison. Zum Auftakt wartet direkt ein echtes Highlight auf alle RWE-Fans. Die Mannschaft von Cheftrainer Uwe Koschinat trifft im Stadion an der Hafenstraße auf den TSV 1860 München. Anstoß ist um 19 Uhr. Die Partie wird live bei MagentaSport frei empfangbar übertragen.

Und wie groß die Vorfreude ist, zeigt auch dies: Nach Abschluss der Verkaufsphase für RWE-Mitglieder sowie der Verkaufsphase für 1860-Fans für den Gästebereich konnten wir am Donnerstagmorgen, 24. Juli, noch rund 400 Tickets in den freien Verkauf geben – und diese waren innerhalb weniger Minuten vergriffen! Rot-Weiss Essen kann daher erfreut vermelden, dass die Auftaktpartie der 3. Liga gegen den TSV 1860 München mit 19.300 verkauften Tickets ausverkauft ist.

Das Startprogramm der 3. Liga

1. Spieltag

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV 1860 München

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - 1. FC Saarbrücken

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SSV Jahn Regensburg

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV Havelse

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - Alemannia Aachen

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - SC Verl

Sa., 02.08.25 16:30 Uhr MSV Duisburg - VfB Stuttgart II

So., 03.08.25 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - F.C. Hansa Rostock

So., 03.08.25 16:30 Uhr Viktoria Köln - 1. FC Schweinfurt 05

So., 03.08.25 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SSV Ulm 1846 Fußball



2. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Energie Cottbus

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - FC Erzgebirge Aue

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSV Havelse - Rot-Weiss Essen

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - TSG 1899 Hoffenheim II

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSV 1860 München - VfL Osnabrück

Sa., 09.08.25 16:30 Uhr SC Verl - SV Wehen Wiesbaden

So., 10.08.25 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg

So., 10.08.25 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim

So., 10.08.25 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt 04