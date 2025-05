3. Liga: Rostock holt sich das Relegations-Finale gegen Cottbus

Die 3. Liga ist in dieser Saison schon ein Kuriosum für sich. Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist im Aufstiegskampf noch eine ganze Menge offen, lediglich Dynamo Dresden kann sich bisher freuen, nicht mehr auf Rang vier abruzschen zu können. Auch für Arminia Bielefeld auf Platz zwei sieht es gut aus, dahinter kämpfen der 1. FC Saarbrücken, der F.C. Hansa Rostock und Energie Cottbus wohl um den Relegationsplatz. Und dabei kommt es am Samstag sogar zu einem direkten Duell, wenn sie Rostocker die Cottbuser empfangen. Diese Chance haben die Rostocker sich am Freitagabend mit einem 2:0 im letzten Nachholspiel in Unterhaching verdient (siehe unten). Dynamo Dresden kann den letzten Schritt bei Waldhof Mannheim gehen, Arminia Bielefeld in Unterhaching.



Im Abstiegskampf sind die SpVgg Unterhaching, der SV Sandhausen und Hannover 96 II nicht mehr zu retten, der letzte Absteiger wird aber noch gesucht. Dabei ist der BVB II am rettenden Ufer aktuell punktgleich mit dem VfB Stuttgart II auf eben diesem Platz 17 - und am Freitagabend kommt es zum direkten Duell beider Teams. Da schauen auch viele Teams vom Niederrhein genau hin, denn gibt es in der 3. Liga keinen Absteiger aus NRW, so ist in der Regionalliga West der Viertletzte gerettet - das wäre entweder Eintracht Hohkeppel oder der FC Schalke II. Im Fußball haben Abstiege, wie auch hier, ja oft einen Domino-Effekt. Rot-Weiss Essen, inzwischen stabil Achter, spielt am Sonntag daheim gegen den VfL Osnabrück.