3. Liga: Papa Kaya fehlte Wehen – Ingolstadt "die Körner"

Der FC Ingolstadt fährt nach dem 6:2-Sieg gegen Havelse zumindest einen Zähler gegen den SV Wehen Wiesbaden ein. Der Live-Ticker zum Nachverfolgen.
Marcel Costly bei MagentaSport: „Erstes Spiel zu null, das ist das Positive. Den Punkt nehmen wir mit, obwohl mehr drin war, denn wir hatten mehr vom Spiel. Englische Woche, man hat gesehen, dass die Körner am Ende ein bisschen gefehlt haben. Wir haben ganz andere Phasen gehabt, die wir überstanden haben. Die haben wir besprochen und der Weg geht jetzt so weiter.“
Nils Döring, Trainer SV Wehen Wiesbaden, bei MagentaSport: „Wir sind mit dem Bus zum Stadion gefahren und da habe ich den Jungs mitgeteilt, dass Fatih Kaya Papa geworden ist und wir für ihn die drei Punkte holen wollen. Die Jungs sind durchgedreht, haben geklatscht. Das sind ganz feine Jungs. Warum es am Ende nicht geklappt hat? Wir hatten mehr Spielanteile und Ballbesitz, aber der Lucky Punch hat gefehlt, die letzten paar Zentimeter. Ein verdientes Unentschieden. Ich bin kein Freund von Unentschieden, es ist so, dass man drei Punkte braucht, um wirklich oben dranzubleiben. Aber man darf die Rahmenbedingungen nicht vernachlässigen.“
Ingolstadt – Mit drei Remis und zwei Pleiten war der FCI in die Saison gestartet. Nun, endlich der erste Dreier. Beim 6:2 gegen Tabellenschlusslicht Havelse bewies die Mannschaft von Sabrina Wittmann Comebackqualitäten. Nun wartet mit dem SV Wehen Wiesbaden aber ein anderes Kaliber.
„Wiesbaden ist ein guter Gegner, der einen sehr zielstrebigen Fußball spielt. Die Truppe ist sehr fleißig und hat viel Intensität gegen den Ball“, sagte Sabrina Wittmann im Vorfeld des Spiels gegen Wiesbaden. „Es hat mir sehr viel Spaß in der Analyse gemacht, ihre Spiele zu schauen. Ich freue mich schon auf die Begegnung.“
Ein besonderes Spiel wird es auch für Fatih Kaya. Der ehemalige Schanzer führt Wiesbaden an und beweist regelmäßig seine Torjägerqualitäten. Nach 20 Saisontoren in der Vorsaison knipste Kaya sowohl gegen den FC Bayern als auch in der 3. Liga jeweils zweimal für den Tabellensiebten. Zudem ist Ingolstadt, eine Art Lieblingsgegner. In beiden Duellen in der vergangenen Saison traf Kaya doppelt. (Update: Anm. d. Red: Kaya wurde kurz vor dem Spiel erstmals Vater und fehlte deshalb gegen Ingolstadt)
Wittmann blickt optimistisch auf das Heimspiel gegen Wiesbaden. „Ich glaube an das Glück des Tüchtigen – und auch an diejenigen, die bei ihrer Sache bleiben und nicht alles umschmeißen." Anstoß im Audi Sportpark ist um 14 Uhr. Der Live-Ticker.