3. Liga: Papa Kaya fehlte Wehen – Ingolstadt "die Körner"

Marcel Costly bei MagentaSport: „Erstes Spiel zu null, das ist das Positive. Den Punkt nehmen wir mit, obwohl mehr drin war, denn wir hatten mehr vom Spiel. Englische Woche, man hat gesehen, dass die Körner am Ende ein bisschen gefehlt haben. Wir haben ganz andere Phasen gehabt, die wir überstanden haben. Die haben wir besprochen und der Weg geht jetzt so weiter.“

Nils Döring, Trainer SV Wehen Wiesbaden, bei MagentaSport: „Wir sind mit dem Bus zum Stadion gefahren und da habe ich den Jungs mitgeteilt, dass Fatih Kaya Papa geworden ist und wir für ihn die drei Punkte holen wollen. Die Jungs sind durchgedreht, haben geklatscht. Das sind ganz feine Jungs. Warum es am Ende nicht geklappt hat? Wir hatten mehr Spielanteile und Ballbesitz, aber der Lucky Punch hat gefehlt, die letzten paar Zentimeter. Ein verdientes Unentschieden. Ich bin kein Freund von Unentschieden, es ist so, dass man drei Punkte braucht, um wirklich oben dranzubleiben. Aber man darf die Rahmenbedingungen nicht vernachlässigen.“