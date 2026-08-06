3. Liga: NRW-Dominanz, großer Name steigt ab, Zuschauer-Boom

Die Redaktion von FuPa Niederrhein präsentiert vor dem Start der 3. Liga neun steile Thesen für die Saison 2026/27. In Teil 3 geht es um die Dominanz der NRW-Klubs und die Prognose, dass ein großer Name in die Regionalliga absteigen wird. Außerdem wird es einen neuen Zuschauerrekord geben.
André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein: "Vier Klubs steigen wie gewohnt aus der 3. Liga in die Regionalliga ab. Im Fokus stehen dabei zunächst die Aufsteiger - und vor allem der TSV Havelse, der nur durch den Lizenzentzug von TSV 1860 München die Klasse gehalten hat. Doch meine steile These lautet: In diesem Jahr erwischt es auch einen großen Namen.
Ein Kandidat dafür ist Preußen Münster. Der Zweitliga-Absteiger muss dringend den Negativstrudel der vergangenen Monate abschütteln, zudem muss sich der neue Kader erst finden. So beeindruckend der Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga war, so vorstellbar ist auch der umgekehrte Weg, wenn Münster nicht schnell Stabilität findet.
Auch beim MSV Duisburg ist Vorsicht geboten. Die Zebras haben in der vergangenen Saison stark von ihrer Euphorie gelebt. Im zweiten Jahr wartet nun aber eine völlig andere Erwartungshaltung. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Vorjahres-Aufsteiger mit neuen Ambitionen plötzlich lange um den Klassenerhalt zittern muss.
Und auch Alemannia Aachen sollte nicht automatisch nur nach oben schauen. Nach einer desaströsen Hinrunde hätte die Alemannia in der vergangenen Saison fast noch den Aufstieg erreicht, wenn die Spielzeit zwei oder drei Spieltage länger gedauert hätte. Doch neben Torschützenkönig Lars Gindorf zeichnet sich aktuell auch der Abgang von Mika Schroers ab. Sollte Aachen tatsächlich fast 50 Drittliga-Tore aus der Vorsaison verlieren, muss der TSV diese Qualität erst einmal kompensieren."
Marcel Eichholz, Redakteur von FuPa Niederrhein: "Mit Fortuna Düsseldorf, Preußen Münster, dem MSV Duisburg, Alemannia Aachen, Hansa Rostock, dem 1. FC Saarbrücken, Waldhof Mannheim und Rot-Weiss Essen bevölkern zahlreiche Traditionsvereine die 3. Liga. Mit ihnen finden naturgemäß auch viele Fans den Weg in die Stadien.
Das sorgt in der Endabrechnung dafür, dass die Bestmarke der Gesamtzuschauerzahl übertroffen wird. In der Saison 2024/25 kamen 4.388.424 Zuschauer in die Stadien, in der nun beginnenden Spielzeit wird diese Marke geknackt. Das Ziel: 4,5 Millionen werden es mindestens sein."
Markus Becker, Redakteur von FuPa Niederrhein: "Die 3. Liga könnte in der kommenden Saison von Nordrhein-Westfalen geprägt werden. Mit Fortuna Düsseldorf kommt ein Zweitliga-Absteiger in die Liga, der trotz des Absturzes enorme Qualität mitbringt - auch wenn gerade solche Favoritenrollen in der 3. Liga schnell gefährlich werden können. Dahinter werden MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen ohnehin als Aufstiegskandidaten gehandelt.
Auch Preußen Münster ist trotz eines größeren Umbruchs nicht aus diesem Kreis herauszurechnen. Selbst Alemannia Aachen könnte sich zumindest in Richtung Spitzengruppe orientieren, auch wenn die Top drei vielleicht noch etwas hoch gegriffen wären. Insgesamt gibt es nur wenige Teams außerhalb von NRW, denen man aktuell zutraut, diese Phalanx wirklich dauerhaft zu durchbrechen. Die steile These lautet deshalb: Am Ende stehen drei NRW-Klubs auf den ersten drei Plätzen."