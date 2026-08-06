3. Liga: NRW-Dominanz, großer Name steigt ab, Zuschauer-Boom Steile Thesen zum Start der 3. Liga von FuPa: Abstiegsgefahr für Preußen Münster, MSV Duisburg und Alemannia Aachen. NRW-Dominanz an der Spitze. Es wird so viele Zuschauer geben wie noch nie. von André Nückel · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser

Große Vereine, volle Stadien in der 3. Liga. – Foto: red

Die Redaktion von FuPa Niederrhein präsentiert vor dem Start der 3. Liga neun steile Thesen für die Saison 2026/27. In Teil 3 geht es um die Dominanz der NRW-Klubs und die Prognose, dass ein großer Name in die Regionalliga absteigen wird. Außerdem wird es einen neuen Zuschauerrekord geben. >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

These: Ein großer Name steigt ab André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein: "Vier Klubs steigen wie gewohnt aus der 3. Liga in die Regionalliga ab. Im Fokus stehen dabei zunächst die Aufsteiger - und vor allem der TSV Havelse, der nur durch den Lizenzentzug von TSV 1860 München die Klasse gehalten hat. Doch meine steile These lautet: In diesem Jahr erwischt es auch einen großen Namen. Ein Kandidat dafür ist Preußen Münster. Der Zweitliga-Absteiger muss dringend den Negativstrudel der vergangenen Monate abschütteln, zudem muss sich der neue Kader erst finden. So beeindruckend der Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga war, so vorstellbar ist auch der umgekehrte Weg, wenn Münster nicht schnell Stabilität findet.

Auch beim MSV Duisburg ist Vorsicht geboten. Die Zebras haben in der vergangenen Saison stark von ihrer Euphorie gelebt. Im zweiten Jahr wartet nun aber eine völlig andere Erwartungshaltung. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Vorjahres-Aufsteiger mit neuen Ambitionen plötzlich lange um den Klassenerhalt zittern muss. Und auch Alemannia Aachen sollte nicht automatisch nur nach oben schauen. Nach einer desaströsen Hinrunde hätte die Alemannia in der vergangenen Saison fast noch den Aufstieg erreicht, wenn die Spielzeit zwei oder drei Spieltage länger gedauert hätte. Doch neben Torschützenkönig Lars Gindorf zeichnet sich aktuell auch der Abgang von Mika Schroers ab. Sollte Aachen tatsächlich fast 50 Drittliga-Tore aus der Vorsaison verlieren, muss der TSV diese Qualität erst einmal kompensieren."