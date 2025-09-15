 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Auswärtssieg von Energie Cottbus bei Waldhof Mannheim
Auswärtssieg von Energie Cottbus bei Waldhof Mannheim – Foto: Imago Images

3. Liga: MSV-Serie reißt, Siege für Cottbus, Essen & Mannheim

Siege für Viktoria Köln, Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen - so tippt FuPa Niederrhein den 6. Spieltag in der 3.Liga

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Englische Woche in der 3. Liga. Nach einem überschaubaren Tippen von Daniel Klinger am Wochenende versucht es diesmal André Nückel von FuPa Niederrhein. Er setzt auf Heimsiege für Energie Cottbus, Rot-Weiss Essen, Waldhof Mannheim, Viktoria Köln und Wehen Wiesbaden.

So tippt FuPa Niederrhein den 6. Spieltag

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
19:00

Flutlichtspiel im Ludwigspark zu Saarbrücken. Der 1. FC Saarbrücken empfängt den Absteiger aus der 2. Liga, den SSV Ulm. Beide Mannschaften feierten am Wochenende einen Auswärtssieg. Bleibt Saarbrücken oben dran, muss das Spiel gewonnen werden.

Tipp: Saarbrücken gegen Ulm 1:1

Morgen, 19:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
19:00live

Sportpark Höhenberg in Köln. Nach dem 3:0-Erfolg von Viktoria Köln bei Erzgebirge Aue stehen die Chancen hoch, auch das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II zu gewinnen. Hoffenheim II musste sich zuletzt mit 4:2 in Verl geschlagen geben. Bleibt Viktoria oben in der Tabelle dabei?

Tipp: Viktoria Köln gewinnt gegen die TSG Hoffenheim II mit 2:1

Morgen, 19:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
19:00live

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt zuhause den Absteiger SSV Jahn Regensburg. Beide Mannschaften verloren zuletzt ihre Spiele. Wehen vergeigte die Partie beim Aufsteiger Duisburg mit 3:1, und die Regensburger unterlagen zuhause Rot-Weiss Essen ebenfalls mit 3:1. Wer bekommt die Kurve?

Tipp: Wehen Wiesbaden schlägt Regensburg mit 2:1

Aachen kann sich auf Unterstützung verlassen

Morgen, 19:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
19:00live

In Ostwestfalen spielt der SC Verl zuhause gegen Alemannia Aachen. Kann Verl den zweiten Sieg in Folge einfahren, oder gelingt Aachen die Wiedergutmachung? Vom Papier her ist es ein 50:50-Spiel. Die Schwarz-Gelben werden vermutlich von rund 1.000 Zuschauern unterstützt.

Tipp: Aachen gewinnt sein Auswärtsspiel mit 2:1

Mi., 17.09.2025, 19:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
19:00

Weiter geht es am Mittwoch mit dem Spiel SV Waldhof Mannheim gegen den VfB Stuttgart II. Wenn um 19 Uhr die Partie im Carl-Benz-Stadion angepfiffen wird, treffen zwei Mannschaften aufeinander, bei denen es am Wochenende nicht so gut lief. Kann Mannheim das Heimspiel gewinnen, um oben wieder mitzumischen?

Tipp: Mannheim schlägt Stuttgart II mit 2:0

Mi., 17.09.2025, 19:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
19:00live

Ostderby in der Lausitz: FC Energie Cottbus gegen Erzgebirge Aue. Nach dem Auswärtssieg von Cottbus in Mannheim wollen die Lausitzer direkt nachlegen. Schafft Aue die Wende in einem vermutlich sehr emotionalen Spiel.

Tipp: Cottbus schlägt Aue mit 3:1

MSV Duisburg lässt erstmals Punkte liegen

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:00live

Die letzte Partie am Dienstag: 1. FC Schweinfurt gegen den MSV Duisburg. Nach dem überraschenden Auswärtssieg von Schweinfurt in Ingolstadt erwarten die Bayern nun den Spitzenreiter aus Duisburg. Gelingt Schweinfurt die nächste Sensation und schlägt die Zebras? Der Heimvorteil könnte dabei eine Rolle spielen.

Tipp: Der 1. FC Schweinfurt und der MSV Duisburg trennen sich 1:1

Mi., 17.09.2025, 19:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
19:00live

Ein gefühltes Zweitliga-Duell erwartet uns im Rostocker Ostseestadion. Der FC Hansa Rostock empfängt den TSV 1860 München. Nach dem 0:0 beim VfL Osnabrück wollen die Rostocker ihr Heimspiel gegen die Löwen gewinnen. 1860 siegte zuletzt zuhause gegen den TSV Havelse mit 3:2. Spannung ist garantiert!

Tipp: Hansa Rostock unterliegt dem TSV 1860 München mit 2:1

Mi., 17.09.2025, 19:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
19:00

Abstiegskampf in Niedersachsen. Der TSV Havelse empfängt im Niedersachsenstadion zu Hannover den FC Ingolstadt. Für die mit Ambitionen gestarteten Ingolstädter läuft es bislang gar nicht rund: drei Punkte aus fünf Spielen, Platz 18 in der Tabelle. Wem gelingt der erste Sieg?

Tipp: Ingolstadt gewinnt in Havelse mit 2:0

Mi., 17.09.2025, 19:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
19:00live

Die letzte Paarung am Mittwochabend: ein Traditionsduell an der altehrwürdigen Hafenstraße in Essen. Rot-Weiss Essen spielt zuhause gegen den VfL Osnabrück. Nach dem 3:1-Erfolg in Regensburg wollen die Essener auch vor eigenem Publikum nachlegen. Die Lila-Weißen von der Bremer Brücke mussten sich zuletzt mit einem 0:0 gegen Hansa Rostock begnügen. Wer bleibt oben dran?

Tipp: Rot-Weiss Essen schlägt Osnabrück mit 2:1

