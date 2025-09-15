3. Liga: MSV-Serie reißt, Siege für Cottbus, Essen & Mannheim

Auswärtssieg von Energie Cottbus bei Waldhof Mannheim – Foto: Imago Images

Englische Woche in der 3. Liga. Nach einem überschaubaren Tippen von Daniel Klinger am Wochenende versucht es diesmal André Nückel von FuPa Niederrhein. Er setzt auf Heimsiege für Energie Cottbus, Rot-Weiss Essen, Waldhof Mannheim, Viktoria Köln und Wehen Wiesbaden.

So tippt FuPa Niederrhein den 6. Spieltag

Flutlichtspiel im Ludwigspark zu Saarbrücken. Der 1. FC Saarbrücken empfängt den Absteiger aus der 2. Liga, den SSV Ulm. Beide Mannschaften feierten am Wochenende einen Auswärtssieg. Bleibt Saarbrücken oben dran, muss das Spiel gewonnen werden. Tipp: Saarbrücken gegen Ulm 1:1

____

Sportpark Höhenberg in Köln. Nach dem 3:0-Erfolg von Viktoria Köln bei Erzgebirge Aue stehen die Chancen hoch, auch das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II zu gewinnen. Hoffenheim II musste sich zuletzt mit 4:2 in Verl geschlagen geben. Bleibt Viktoria oben in der Tabelle dabei? Tipp: Viktoria Köln gewinnt gegen die TSG Hoffenheim II mit 2:1 ____

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt zuhause den Absteiger SSV Jahn Regensburg. Beide Mannschaften verloren zuletzt ihre Spiele. Wehen vergeigte die Partie beim Aufsteiger Duisburg mit 3:1, und die Regensburger unterlagen zuhause Rot-Weiss Essen ebenfalls mit 3:1. Wer bekommt die Kurve? Tipp: Wehen Wiesbaden schlägt Regensburg mit 2:1 ____ Aachen kann sich auf Unterstützung verlassen

In Ostwestfalen spielt der SC Verl zuhause gegen Alemannia Aachen. Kann Verl den zweiten Sieg in Folge einfahren, oder gelingt Aachen die Wiedergutmachung? Vom Papier her ist es ein 50:50-Spiel. Die Schwarz-Gelben werden vermutlich von rund 1.000 Zuschauern unterstützt. Tipp: Aachen gewinnt sein Auswärtsspiel mit 2:1 ____

Weiter geht es am Mittwoch mit dem Spiel SV Waldhof Mannheim gegen den VfB Stuttgart II. Wenn um 19 Uhr die Partie im Carl-Benz-Stadion angepfiffen wird, treffen zwei Mannschaften aufeinander, bei denen es am Wochenende nicht so gut lief. Kann Mannheim das Heimspiel gewinnen, um oben wieder mitzumischen? Tipp: Mannheim schlägt Stuttgart II mit 2:0 ____

Ostderby in der Lausitz: FC Energie Cottbus gegen Erzgebirge Aue. Nach dem Auswärtssieg von Cottbus in Mannheim wollen die Lausitzer direkt nachlegen. Schafft Aue die Wende in einem vermutlich sehr emotionalen Spiel. Tipp: Cottbus schlägt Aue mit 3:1 ____ MSV Duisburg lässt erstmals Punkte liegen

Die letzte Partie am Dienstag: 1. FC Schweinfurt gegen den MSV Duisburg. Nach dem überraschenden Auswärtssieg von Schweinfurt in Ingolstadt erwarten die Bayern nun den Spitzenreiter aus Duisburg. Gelingt Schweinfurt die nächste Sensation und schlägt die Zebras? Der Heimvorteil könnte dabei eine Rolle spielen. Tipp: Der 1. FC Schweinfurt und der MSV Duisburg trennen sich 1:1 ____

Ein gefühltes Zweitliga-Duell erwartet uns im Rostocker Ostseestadion. Der FC Hansa Rostock empfängt den TSV 1860 München. Nach dem 0:0 beim VfL Osnabrück wollen die Rostocker ihr Heimspiel gegen die Löwen gewinnen. 1860 siegte zuletzt zuhause gegen den TSV Havelse mit 3:2. Spannung ist garantiert! Tipp: Hansa Rostock unterliegt dem TSV 1860 München mit 2:1 ____

Abstiegskampf in Niedersachsen. Der TSV Havelse empfängt im Niedersachsenstadion zu Hannover den FC Ingolstadt. Für die mit Ambitionen gestarteten Ingolstädter läuft es bislang gar nicht rund: drei Punkte aus fünf Spielen, Platz 18 in der Tabelle. Wem gelingt der erste Sieg? Tipp: Ingolstadt gewinnt in Havelse mit 2:0 ____