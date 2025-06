3. Liga: MSV Duisburg verpflichtet Jugend-Nationalspieler

Ben Schlicke mit Grätsche gegen Hansa Rostock. – Foto: Sven Leifer

Nach dem Fitnesstest startet der MSV Duisburg am Montag in die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der 3. Liga, zeitgleich wurde ein neuer Innenverteidiger vorgestellt: Ben Schlicke, Sohn von Ex-MSV-Profi Björn Schlicke, kommt von Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching an die Wedau.

Wie der Vater, so der Sohn Der Junioren-Nationalspieler (ein Einsatz) ist 19 Jahre alt und trug in der abgelaufenen Saison 14-mal von Unterhaching in der 3. Liga das Trikot, zuvor durchlief er die Jugendabteilung der SpVgg Greuther Fürth. In Duisburg tritt er in die Fußstapfen seines Vaters Björn Schlicke, der zwischen 2006 und 2010 in der 2. Bundesliga für den MSV auflief. Gemeinsam mit seinem Vater betrat Talent Ben 2007 schon einmal den Duisburger Rasen.

Der talentierte Verteidiger wird mit seiner Länge von 1,95 Meter sicherlich zu den größten Spielern der Liga gehören und will an der Wedau den nächsten Schritt seiner Laufbahn machen. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim MSV, einem Verein mit großer Tradition und einer riesigen und treuen Anhängerschaft. Natürlich ist es auch etwas Besonderes für mich, zurück in die Stadt und das Stadion meiner Kindheit zu kommen. Die Euphorie rund um den MSV habe ich natürlich auch mitbekommen, daher musste ich nicht lange überlegen ein Teil davon zu werden", sagt Schlicke bei seiner Vorstellung. Vorfreude auf das Talent