3. Liga: MSV Duisburg dominiert Elf der Woche, VfB doppelt dabei

Der 2. Spieltag in der 3. Liga ist absolviert. Mit zwei Siegen ist Aufsteiger MSV Duisburg noch ohne Punktverlust und grüßt von der Tabellenspitze. Das macht sich auch in der Elf der Woche bemerkbar, in der gleich drei Zebras vertreten sind. Der VfB Stuttgart U21 und der 1. FC Saarbrücken stellen je zwei Kicker, von Energie Cottbus, dem SSV Ulm, FC Hansa Rostock sowie der Reserve der TSG Hoffenheim hat es je ein Akteur in die Besten-Auswahl geschafft. Das ist die Elf der Woche nach Spieltag zwei.

Zwischen den Pfosten steht Max Braune vom MSV Duisburg. Der 22-Jährige ist in seiner zweiten Spielzeit als Stammkeeper und hat am Wochenende einmal mehr untermauert, wieso Cheftrainer Dietmar Hirsch auf den Youngster setzt. Beim 4:0-Auswärtssieg der Meidericher gegen Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg hatte Braune insgesamt zwar einen eher ruhigen Arbeitstag, doch wenn er gefordert war, war er zur Stelle.

Abwehr ohne Gegentor

Nichts zu schulde kommen lassen hat sich die Abwehrformation in dieser Woche. Tim Campulka (Energie Cottbus), Alexander Hahn (MSV) und Max Scholze (SSV Ulm) hielten hinten den Laden dicht. Mehr noch: Sie bewiesen auch in der Offensive ihr Können. So war es Campulka, der in der fünften Minute der Nachspielzeit den Anschlusstreffer erzielte, welcher letztlich noch einen Punktgewinn beim 1. FC Schweinfurt einleitete. Für Ulm erzielte Scholze den einzigen Treffer der Partie und bescherte dem Absteiger aus der 2. Bundesliga damit die ersten Zähler in der noch jungen Saison. Hahn lieferte die Vorlage für das 4:0 der Duisburger, indem er mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte Patrick Sussek auf die Reise schickte.

Stuttgart-Duo im Mittelfeld

Den ersten Sieg fuhr der Nachwuchs des VfB Stuttgart mit 2:1 gegen den FC Ingolstadt ein. Efe Korkut sorgte mit seinem Torerfolg zum 2:0 nach einer halben Stunde bereits für die Vorentscheidung. Sein Teamkollege Samuele Di Benedetto erzeugte mit klugen Pässen immer wieder Gefahr und wurde damit ebenfalls in die Elf der Woche berufen. Ebenfalls dabei ist Marco Schuster vom FC Hansa Rostock. Ihm gelang in der Schlussphase der Siegtreffer für die Kogge im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim. Vom 1. FC Saarbrücken komplettiert Manuel Zeitz das Mittelfeld. Er war bei vielen Offensivaktionen Dreh- und Angelpunkt.

Doppelpacker in der Offensive

Gleich zwei Spieler, die einen Doppelpack erzielten, finden sich in der vordersten Angriffsreihe. Saarbrückens Kai Brünker sicherte mit seinen Treffern die frühe Führung gegen Viktoria Köln, die letztlich zum Sieg reichte. Ebenfalls doppelt getroffen hat Patrick Sussek vom MSV. Mit insgesamt fünf Torbeteiligungen ist er aktuell der beste Scorer der Liga. Komplettiert wird das Angriffstrio von Paul Hennrich. Der Stürmer der TSG Hoffenheim erzielte das zwischenzeitliche 2:0 beim 4:2-Auswärtssieg der TSG gegen Alemannia Aachen.