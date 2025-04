3. Liga? MSV Duisburg äußert sich nach KFC-Rückzug

Es würde nicht überraschen, wenn das Kapitel KFC Uerdingen eine weitere Wende bereithalten würde, schließlich sorgt der ehemalige Bundesligist regelmäßig für teils überraschende Schlagzeilen. In normalen Spielzeiten würde der vollzogene Rückzug aber ausreichen, damit der MSV Duisburg sicher aufgestiegen ist (hier die Erklärung) . Doch in dieser Regionalliga West läuft wenig normal; der KFC ist nach Türkspor Dortmund bereits der zweite Verein, der zurückgezogen hat. Beim 1. FC Düren, der im Insolvenzeröffnungsverfahren steckt, scheint ein Rückzug auch nicht ausgeschlossen, deshalb könnten im Fall der Fälle auch noch die Sportfreunde Lotte in die Verlosung kommen - mehr hier!

Deshalb hält sich der MSV zurecht bedeckt. Spätestens mit einem Sieg im Borussia-Park gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach am Freitagabend gibt es keine Zweifel mehr - weder am Aufstieg, noch an der Meisterschaft. Über 16.000 Fans der Duisburger reisen mit.

Seine Zurückhaltung wie Vorfreude auf ein historisches Spiel teilt der MSV Duisburg in den sozialen Medien mit. Die Stellungnahme im Wortlaut:

"Zebras, wir haben es fast geschafft. Doch bevor wir uns zu früh freuen, in einer Liga, in der vieles möglich zu sein scheint, müssen wir uns aus guten Gründen in Zurückhaltung üben.



Es bleibt dabei: Um den vorzeitigen Aufstieg zu finalisieren und damit für ein Novum in der Regionalliga West zu sorgen, fehlt ein allerletzter Schritt. Diesen möchten wir am kommenden Freitagabend, 25. April 2025, beim Spiel im Borussia-Park, eigenmächtig und ohne Schulterblick auf andere Vereine, mit der erforderlichen Zielstrebigkeit vollbringen. Und bei diesem einmaligen Vorhaben wird die Mannschaft von MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch von 16.000 Zebras begleitet. Auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen. Ihr seid der helle Wahnsinn!



Lasst uns diesen besagten letzten Schritt nun in Mönchengladbach - vereint mit euren Meidericher Jungs auf dem Platz und euch auf den Rängen - gemeinsam gehen. Wie genau die Feierlichkeiten aussehen könnten, darüber sprechen wir zu gegebener Zeit! Einen passenden Rahmen für eine solche Party könnte das Wochenende rund um unser Heimspiel gegen den Wuppertaler SV, am Samstag, 3. Mai 2025, bieten. Seid gespannt!"