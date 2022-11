3. Liga mit 22 Teams? Fünf Absteiger? – Regionalligisten fordern Mega-Reform Klubs sind sich einig

Leipzig/München – Die Aufstiegsregelung von der Regionalliga in die 3. Liga ist schon lange ein heiß diskutiertes Thema. Aktuell steigen die Meister aus den Regionalligen Südwest und West direkt in die dritthöchste deutsche Spielklasse auf. In den anderen drei Staffeln wird „rotiert“, d.h. zwei der drei Erstplatzierten der anderen drei Regionalligen (Bayern, Nord und Nordost) spielen jedes Jahr via Relegation den fehlenden vierten Aufsteiger aus. Nur ein Klub geht direkt hoch.

Deshalb haben sich Vertreter aus 19 Klubs der Regionalligen Bayern, Nord und Nordost vergangenen Donnerstag in Leipzig getroffen, um einen Vorschlag auszuarbeiten, wie das System angepasst und fairer gemacht werden kann. Diesen Lösungsansatz wurde am Mittwoch dem Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) präsentiert.

Regionalligisten schlagen Reform für Aufstieg aus der Regionalliga vor: 3. Liga ab 2024/2025 mit 22 Teams?

Im neuen Konzept soll die Zahl der Drittliga-Absteiger auf fünf aufgestockt werden, damit sich alle Meister der fünf Regionalligen direkt für die 3. Liga qualifizieren. Dafür müsste die 3. Liga dann allerdings auf 22 Teams aufgestockt werden.

Das konkrete Modell sieht vor, dass in der Spielzeit 2023/2024 nur drei statt vier Teams absteigen. Dadurch, dass es dann ab der kommenden Saison fünf Aufsteiger gäbe, hätte man automatisch ab der Saison 2024/2025 eine 3. Liga mit 22 Mannschaften. Am Ende der Spielzeit würden folglich in der Zukunft fünf Klubs ab- und fünf Klubs aufsteigen.