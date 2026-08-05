3. Liga: Meppen in der Top 5, Wriedt jubelt, Safi bleibt blass

Die Redaktion von FuPa Niederrhein präsentiert vor dem Start der 3. Liga neun steile Thesen für die Saison 2026/27. In Teil 2 stehen der SV Meppen und die Spieler Kwasi Wriedt sowie Ramien Safi im Fokus.
André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein: "Beim FC Bayern München hatte Kwasi Wriedt seine beste Zeit. In der Saison 2018/19 wurde der Stürmer mit 24 Treffern in der Regionalliga Bayern Torschützenkönig. Nur ein Jahr später wiederholte er diese Leistung in der 3. Liga und schoss die U23 des FCB zur zweiten Meisterschaft in Folge. Auch bei den Profis durfte Wriedt debütieren - sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga.
Im Anschluss begann für den heute 32-jährigen Angreifer eine kleine Odyssee. Bei Willem II zeigte Wriedt in der Eredivisie noch gute Leistungen, danach folgten Stationen bei Holstein Kiel, VfL Osnabrück, in der Türkei und zuletzt bei Alemannia Aachen. Nun will der frühere Jugendspieler des FC St. Pauli beim TSV Havelse noch einmal durchstarten.
Die Voraussetzungen dafür könnten besser sein, als es auf den ersten Blick wirkt. Havelse hat als letzte Mannschaft das Ticket für die 3. Liga gebucht, weil TSV 1860 München zwangsweise in die Regionalliga musste. Wriedt steht als Führungsspieler zwar im Fokus, trägt aber nicht den ganz großen Druck eines Aufstiegsfavoriten, auch die Erwartungen durften nicht so hoch wie in der Post-Bayern-Ära sein. Genau das kann ihm helfen. Wenn Havelse offensiv auf ihn zugeschnitten wird und Wriedt wieder in seinen Rhythmus findet, ist ihm eine starke Saison zuzutrauen.
Meine steile These: Wriedt knüpft an alte Leistungen an - und wird erneut Torschützenkönig der 3. Liga."
Marcel Eichholz, Redakteur von FuPa Niederrhein: "Für die größte positive Überraschung der Saison sorgt Aufsteiger SV Meppen. Die Emsländer kommen gut in die Spielzeit und halten lange den Kontakt zur Spitzengruppe. Für den Durchmarsch soll es am Ende aber nicht reichen, trotzdem ist eine Top-5-Platzierung drin. Schon frühzeitig ist der Klassenerhalt in trockenen Tüchern."
Markus Becker, Redakteur von FuPa Niederrhein: "Wenn man es bewusst etwas zuspitzen möchte, dann wird Ramien Safi beim MSV Duisburg nicht zünden - vielleicht wird dieser Transfer, der aufgrund seiner Konstellation ohnehin im Fokus steht, zu den schwierigsten dieser Saison zählen.
Ich fand ihn schon bei Rot-Weiss Essen schwierig einzuordnen. Safi ist schnell, keine Frage. Über sein Tempo kann er immer mal wieder gefährlich werden. Aber darüber hinaus habe ich bei ihm zu wenig gesehen. Zu wenig Konstanz, zu wenig Entscheidungsqualität, zu wenig Durchschlagskraft. Auch die ersten Eindrücke aus den Testspielen gehen in diese Richtung. Viel Tempo, viel geradeaus, aber eben nicht unbedingt die spielerische Lösung, die den MSV wirklich besser macht.
Ich glaube deshalb nicht, dass Safi in Duisburg eine tragende Rolle spielen wird. Er wird auf seine Einsätze kommen, vielleicht auch regelmäßig Spielzeit bekommen. Aber ich sehe nicht, dass er eine ähnliche Wirkung entfaltet wie andere Offensivspieler im MSV-Kader. Für mich ist er eher ein Ergänzungsspieler als ein Unterschiedsspieler - und damit einer der Transfers, bei denen Anspruch und Realität deutlich auseinandergehen könnten."