3. Liga: Meppen in der Top 5, Wriedt jubelt, Safi bleibt blass Steile Thesen zum Start der 3. Liga von FuPa: Der SV Meppen wird die Überraschung der Saison, Kwasi Wriedt zum zweiten Mal Torschützenkönig und MSV-Zugang Ramien Safi hat einen schwierigen Stand. von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Kwasi Wriedt (l.) und Ramien Safi im Fokus. – Foto: Sascha Hohnen, MSV

Die Redaktion von FuPa Niederrhein präsentiert vor dem Start der 3. Liga neun steile Thesen für die Saison 2026/27. In Teil 2 stehen der SV Meppen und die Spieler Kwasi Wriedt sowie Ramien Safi im Fokus. >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

These: Kwasi Wriedt wird wieder Torschützenkönig André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein: "Beim FC Bayern München hatte Kwasi Wriedt seine beste Zeit. In der Saison 2018/19 wurde der Stürmer mit 24 Treffern in der Regionalliga Bayern Torschützenkönig. Nur ein Jahr später wiederholte er diese Leistung in der 3. Liga und schoss die U23 des FCB zur zweiten Meisterschaft in Folge. Auch bei den Profis durfte Wriedt debütieren - sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga. Im Anschluss begann für den heute 32-jährigen Angreifer eine kleine Odyssee. Bei Willem II zeigte Wriedt in der Eredivisie noch gute Leistungen, danach folgten Stationen bei Holstein Kiel, VfL Osnabrück, in der Türkei und zuletzt bei Alemannia Aachen. Nun will der frühere Jugendspieler des FC St. Pauli beim TSV Havelse noch einmal durchstarten.

Die Voraussetzungen dafür könnten besser sein, als es auf den ersten Blick wirkt. Havelse hat als letzte Mannschaft das Ticket für die 3. Liga gebucht, weil TSV 1860 München zwangsweise in die Regionalliga musste. Wriedt steht als Führungsspieler zwar im Fokus, trägt aber nicht den ganz großen Druck eines Aufstiegsfavoriten, auch die Erwartungen durften nicht so hoch wie in der Post-Bayern-Ära sein. Genau das kann ihm helfen. Wenn Havelse offensiv auf ihn zugeschnitten wird und Wriedt wieder in seinen Rhythmus findet, ist ihm eine starke Saison zuzutrauen. Meine steile These: Wriedt knüpft an alte Leistungen an - und wird erneut Torschützenkönig der 3. Liga."