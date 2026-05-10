3. Liga live: Viktoria Köln fordert Alemannia Aachen - Havelse jubelt

3. Liga: Am vorletzten Spieltag finden die letzten Sonntagsspiele der Saison statt - Heimrecht haben der TSV Havelse, Viktoria Köln und die TSG Hoffenheim II. Das spannendste Duell ist sicherlich die Partie in der Domstadt, denn Köln und Alemannia Aachen spielen mindestens ums Prestige im Mittelrhein-Derby. So läuft Spieltag 37:
Der TSV Havelse hat im Duell zweier Aufsteiger große Moral bewiesen und 1. FC Schweinfurt 05 trotz früher Unterzahl mit 3:2 bezwungen. Dabei begann die Partie für die Gastgeber denkbar ungünstig, weil Noah Plume bereits in der 27. Minute die Rote Karte sah und Schweinfurt den anschließenden Foulelfmeter durch Johannes Geis zur Führung nutzte (28.).
Havelse brauchte jedoch kaum Zeit, um diesen Rückschlag zu verarbeiten. Nur zwei Minuten nach dem 0:1 traf Nassim Boujellab zum Ausgleich (30.), ehe Schweinfurt vor der Pause erneut vorlegte: Kristian Böhnlein brachte die Gäste in der 36. Minute wieder in Führung. Trotz eines Mannes weniger blieb Havelse im Spiel und kam nach dem Seitenwechsel zurück. Boujellab erzielte in der 54. Minute das 2:2 und wurde damit zum prägenden Spieler dieser Partie.
In der Schlussphase belohnte sich Havelse schließlich für den Aufwand. Lorenzo Paldino traf in der 81. Minute zum 3:2 und drehte das Spiel endgültig zugunsten der Hausherren. Schweinfurt fand darauf keine Antwort mehr, sodass Havelse einen bemerkenswerten Sieg feierte, der vor allem wegen der langen Unterzahl und der zweimaligen Aufholjagd hängen bleibt.
Tabellarisch bleibt TSV Havelse trotz des Sieges auf Rang 17, verbessert sich aber auf 35 Punkte und verkürzt den Abstand auf die davorliegenden Mannschaften. Der Klassenerhalt ist bei nur noch einem ausstehenden Spiel allerdings nicht mehr erreichbar, weil TSG 1899 Hoffenheim II auf Platz 16 bereits 40 Zähler hat.
1. FC Schweinfurt 05 bleibt mit 21 Punkten Tabellenletzter und beendet die Saison unabhängig vom letzten Spieltag am Tabellenende.
Mit dem 37. Spieltag enden auch die Sonntagsspiele in der 3. Liga. Der letzte Spieltag wird, wie gewohnt, parallel am Samstag ausgetragen.
38. Spieltag
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - Viktoria Köln
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr Alemannia Aachen - TSV Havelse
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SC Verl - TSV 1860 München
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue
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