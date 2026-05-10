3. Liga live: Viktoria Köln fordert Alemannia Aachen - Havelse jubelt

Der TSV Havelse hat im Duell zweier Aufsteiger große Moral bewiesen und 1. FC Schweinfurt 05 trotz früher Unterzahl mit 3:2 bezwungen. Dabei begann die Partie für die Gastgeber denkbar ungünstig, weil Noah Plume bereits in der 27. Minute die Rote Karte sah und Schweinfurt den anschließenden Foulelfmeter durch Johannes Geis zur Führung nutzte (28.).

Havelse brauchte jedoch kaum Zeit, um diesen Rückschlag zu verarbeiten. Nur zwei Minuten nach dem 0:1 traf Nassim Boujellab zum Ausgleich (30.), ehe Schweinfurt vor der Pause erneut vorlegte: Kristian Böhnlein brachte die Gäste in der 36. Minute wieder in Führung. Trotz eines Mannes weniger blieb Havelse im Spiel und kam nach dem Seitenwechsel zurück. Boujellab erzielte in der 54. Minute das 2:2 und wurde damit zum prägenden Spieler dieser Partie.

In der Schlussphase belohnte sich Havelse schließlich für den Aufwand. Lorenzo Paldino traf in der 81. Minute zum 3:2 und drehte das Spiel endgültig zugunsten der Hausherren. Schweinfurt fand darauf keine Antwort mehr, sodass Havelse einen bemerkenswerten Sieg feierte, der vor allem wegen der langen Unterzahl und der zweimaligen Aufholjagd hängen bleibt.