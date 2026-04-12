 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

3. Liga live: Topspiel in Osnabrück, letzte Chance für Aue

3. Liga: Der VfL Osnabrück empfängt als Tabellenführer den FC Energie Cottbus, der FC Erzgebirge Aue hat seine so ziemlich letzte Chance auf ein Wunder gegen den SC Verl. Zum Abschluss empfängt der TSV 1860 München den SSV Jahn Regensburg.

von André Nückel · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser
Topspiel in der 3. Liga.
Topspiel in der 3. Liga. – Foto: Imago Images

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Zum Abschluss des 33. Spieltags der 3. Liga gastiert der FC Energie Cottbus zum großen Topspiel beim VfL Osnabrück. Im Anschluss empfängt der FC Erzgebirge Aue den SC Verl und am Abend steigt noch das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem SSV Jahn Regensburg.

So lief der Samstag in der 3. Liga: Sowohl Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg erledigen ihre Hausaufgaben mit klaren Siegen. Alemannia Aachen ist weiter in bestechender Form, wird aber nicht mehr ganz oben angreifen können. Am späten Nachmittag wird der Hansa Rostock, versuchen mit Duisburg Schritt zu halten. Im Keller sammelte der TSV Havelse ungemein wichtige Punkte gegen den 1. FC Saarbrücken, bewahrt somit die Resthoffnung auf den Klassenerhalt.

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Liveticker: VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus

Heute, 13:30 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
13:30live

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Liveticker: FC Erzgebirge Aue - SC Verl

Heute, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
SC Verl
SC VerlSC Verl
16:30live

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Liveticker: TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg

Heute, 19:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
19:30live

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Der nächste Spieltag der 3. Liga

34. Spieltag
17.04.26 SSV Jahn Regensburg - Alemannia Aachen
18.04.26 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München
18.04.26 FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück
18.04.26 MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim II
18.04.26 SC Verl - Viktoria Köln
18.04.26 1. FC Schweinfurt 05 - F.C. Hansa Rostock
18.04.26 SSV Ulm 1846 Fußball - TSV Havelse
19.04.26 FC Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen
19.04.26 VfB Stuttgart II - FC Erzgebirge Aue
19.04.26 SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim

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