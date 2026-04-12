3. Liga live: Topspiel in Osnabrück, letzte Chance für Aue

Topspiel in der 3. Liga. – Foto: Imago Images

Zum Abschluss des 33. Spieltags der 3. Liga gastiert der FC Energie Cottbus zum großen Topspiel beim VfL Osnabrück. Im Anschluss empfängt der FC Erzgebirge Aue den SC Verl und am Abend steigt noch das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem SSV Jahn Regensburg.

So lief der Samstag in der 3. Liga: Sowohl Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg erledigen ihre Hausaufgaben mit klaren Siegen. Alemannia Aachen ist weiter in bestechender Form, wird aber nicht mehr ganz oben angreifen können. Am späten Nachmittag wird der Hansa Rostock, versuchen mit Duisburg Schritt zu halten. Im Keller sammelte der TSV Havelse ungemein wichtige Punkte gegen den 1. FC Saarbrücken, bewahrt somit die Resthoffnung auf den Klassenerhalt.

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