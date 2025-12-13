 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
VfL Osnabrück gewinnt spektakulär.
VfL Osnabrück gewinnt spektakulär. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

3. Liga live: So läuft der Samstag - mit Aachen, Duisburg und 1860

3. Liga: Der VfL Osnabrück stürmt am Freitag zu einem 5:3-Erfolg beim SSV Ulm. Am Samstag kann der MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue Tabellenführer werden. Topspiel zwischen SC Verl und Rot-Weiss Essen. Mittelrhein-Duell steigt bei Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln.

Der VfL Osnabrück hat den 18. Spieltag der 3. Liga mit einem furiosen 5:3-Erfolg beim SSV Ulm eröffnet. Am Samstag winkt dem MSV Duisburg mit einem Heimsieg die Tabellenführung, dafür muss Erzgebirge Aue geschlagen werden. Außerdem im Einsatz: Hansa Rostock, TSV 1860 München, Alemannia Aachen oder Rot-Weiss Essen. Erst am Sonntag ist Spitzenreiter Energie Cottbus im Einsatz - alles live auf FuPa!

Ulm gleicht aus, geht dann aber mit 3:5 gegen Osnabrück unter

Gestern, 19:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
3
5
Wie brutal Fußball sein kann, durchlebte Zweitliga-Absteiger SSV Ulm am Freitagabend im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Die Gäste führten zur Pause mit 2:0, doch Ulm kämpfte sich nach der Pause zurück. Mit dem Ausgleich durch Paul-Philipp Besong lebte die Hoffnung auf Punkte bei den Hausherren (48.), allerdings zerplatzte dieser Traum rasch. Lars Kehl schnürte einen Blitz-Doppelpack für Osnabrück (56. / 58.), ehe Robin Meißner das fünfte VfL-Tor am Abend erzielte (73.). Ulm jubelte zwar noch einmal, ging aber deutlich als Verlierer vom Platz und wird deshalb auf einem Abstiegsplatz überwintern (Rang 18, 16 Punkte und vier Punkte Rückstand - mindestens). Spielt die Konkurrenz am Wochenende mit, bleibt die Truppe von Timo Schultz auf dem Relegationsplatz.

SSV Ulm 1846 Fußball – VfL Osnabrück 3:5
SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Lukas Mazagg (90. Jan Boller), Marcel Seegert, Max Julian Brandt, Jonathan Meier (81. Luis Görlich), Dennis Dressel (70. Elias Löder), Niklas Kölle, Leon Dajaku (81. Ensar Aksakal), Mirnes Pepic, Dennis Chessa, Paul-Philipp Besong (70. André Becker)
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski (88. Yigit Karademir), Patrick Kammerbauer, Lars Kehl (69. Kai Pröger), David Kopacz (80. Kevin Wiethaup), Bjarke Jacobsen, Fridolin Wagner, Tony Rudy Lesueur (80. Bryan Henning), Robin Meißner (88. Luc Ihorst) - Co-Trainer: Frithjof Hansen - Co-Trainer: Ferydoon Zandi
Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig (11.08.2000 ) - Zuschauer: 8913
Tore: 0:1 Tony Rudy Lesueur (2.), 0:2 Niklas Wiemann (16.), 1:2 Dennis Chessa (34.), 2:2 Paul-Philipp Besong (48.), 2:3 Lars Kehl (56.), 2:4 Lars Kehl (58.), 2:5 Robin Meißner (73.), 3:5 Elias Löder (87.)

3. Liga am Samstag: 1860 in Ingolstadt, Aachen gegen Viktoria, RWE in Verl, Duisburg empfängt Aue

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
2
2

Heute, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
1
0

Heute, 14:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
0
0

Heute, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
0
1

Heute, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
0
0

Heute, 16:30 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:30live

3. Liga am Sonntag: Cottbus kann aus eigener Kraft Tabellenführer werden - Krisengipfel in Schweinfurt

Morgen, 13:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
13:30live

Morgen, 16:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
16:30live

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
19:30live

