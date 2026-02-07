 2026-02-06T13:16:52.650Z

3. Liga live: So läuft der 23. Spieltag

3. Liga: Energie Cottbus könnte sich an der Tabellenspitze etwas Luft verschaffen, da mit dem MSV Duisburg und SC Verl die heißesten Verfolger gegeneinander spielen.

von Markus Becker · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser
Pele Wollitz kann den Vorsprung mit Energie Cottbus zunächst erhöhen.
Pele Wollitz kann den Vorsprung mit Energie Cottbus zunächst erhöhen. – Foto: Imago Images

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Bevor es am Sonntag zum Verfolgerduell zwischen dem MSV Duisburg und dem SC Verl kommt, kann Tabellenführer Energie Cottbus zunächst vorlegen. Die Lausitzer gastieren beim zuletzt äußerts formstarken FC Ingolstadt. Auch der VfL Osnabrück kann weiter oben dranbleiben, hat dabei aber das tückische Niedersachsen-Spiel gegen den TSV Havelse vor sich. Rot-Weiss Essen misst sich am Sonntag mit vielfach am Deadline Day verstärkten Elf von Alemannia Aachen.

____

Liveticker: SV Waldhof Mannheim - SSV Ulm

Gestern, 19:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
2
1

____

Liveticker: FC Ingolstadt - FC Energie Cottbus

Heute, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
14:00live

____

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken

Heute, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
14:00live

____

Liveticker: VfL Osnabrück - TSV Havelse

Heute, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00live

____

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Schweinfurt

Heute, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
14:00live

____

Liveticker: SSV Jahn Regensburg - Viktoria Köln

Heute, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
14:00live

____

Liveticker: VfB Stuttgart II - TSV 1860 München

Heute, 16:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
16:30live

____

Liveticker: TSG Hoffenheim 1899 II - F.C. Hansa Rostock

Morgen, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

____

Liveticker: Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen

Morgen, 16:30 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:30live

____

Liveticker: MSV Duisburg - SC Verl

Morgen, 19:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SC Verl
SC VerlSC Verl
19:30live

____

____

____

