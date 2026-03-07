 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

3. Liga live: Ost-Duell in Cottbus, Osnabrück in Regensburg und mehr

Am Samstag stehen gleich sechs spannende Spiele in der 3. Liga an. Der Fokus liegt auf dem Ost-Duell zwischen Energie Cottbus und dem FC Hansa Rostock.

von Marcel Eichholz · Heute, 12:57 Uhr · 0 Leser
Energie Cottbus ist im Spitzenspiel gegen Rostock gefordert.
Energie Cottbus ist im Spitzenspiel gegen Rostock gefordert. – Foto: Schneider Torsten

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Zum Finale der Englischen Woche hat der TSV 1860 München den fünften Sieg in Serie eingefahren. Auswärts gewannen die Löwen am Freitagabend unter Flutlicht bei Viktoria Köln knapp mit 1:0. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Spitzenspiels zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock. Auch der Tabellenführer VfL Osnabrück ist im Einsatz und will seinen positiven Laufe ebenfalls ausbauen. Der Spieltag in der Übersicht.

>>> Folge der 3. Liga auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Hier geht es zum Spielplan der 3. Liga

________________

1860 München setzt Siegeszug fort

Gestern, 19:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
0
1

Der TSV 1860 München befindet sich weiter auf der Überholspur. Bei Viktoria Köln fuhren die Löwen am Freitagabend den fünften Sieg in Serie ein und kletterten in der Tabelle - zumindest vorübergehend - auf den vierten Rang. Ein einziger Treffer von Kevin Volland ließ den Gäste-Anhang jubeln - und der fiel auch noch aus dem Nichts. Ein kapitaler Bock der Viktoria im Aufbauspiel führte zum Ballgewinn der Münchner. Thore Jacobsen bekam das Spielgerät von Kölns Keeper direkt in die Füße gespielt, schaltete blitzschnell und leitete die Kugel zu Volland weiter. Der Routinier ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte die Führung (37.). Zuvor und in der Folge begegneten sich die beiden Mannschaften weitestgehend auf Augenhöhe, Chancen gab es auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel suchten die Viktoria-Angreifer vergeblich nach einer Lücke in der Abwehr der Gäste, doch die stand sattelfest. Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Lars Dietz wenige Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Sein Kopfball nach einer Ecke flog knapp am Pfosten vorbei ins Toraus (86.). In der Schlussphase spielten die Löwen den Sieg schließlich abgezockt nach Hause und melden sich vollständig zurück im Aufstiegsrennen.

____

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen

Heute, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
0
0

____

Liveticker: FC Energie Cottbus - FC Hansa Rostock

Heute, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
0
0

____

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II

Heute, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
1
0

____

Liveticker: TSG Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen

Heute, 14:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
14:00live

____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt - SSV Ulm

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
0
0

____

Liveticker: SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück

Heute, 16:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
16:30live

____

Liveticker: SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse

Morgen, 13:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
13:30live

____

Liveticker: MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken

Morgen, 16:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
16:30live

____

Liveticker: FC Ingolstadt - SC Verl

Morgen, 19:30 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
SC Verl
SC VerlSC Verl
19:30live

____

So geht es weiter

29. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Energie Cottbus
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SV Waldhof Mannheim
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - MSV Duisburg
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr TSV Havelse - Viktoria Köln
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Erzgebirge Aue
Sa., 14.03.26 16:30 Uhr TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden
So., 15.03.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - TSG 1899 Hoffenheim II
So., 15.03.26 16:30 Uhr SC Verl - 1. FC Schweinfurt 05
So., 15.03.26 19:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - FC Ingolstadt 04

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: