3. Liga live: MSV schlägt Cottbus und macht Osnabrück zum Meister

Spieltag 32 in der 3. Liga: Der MSV Duisburg gewinnt den Kracher gegen den FC Energie Cottbus und verdrängt Rot-Weiss Essen! Das hat zudem zur Folge, dass der VfL Osnabrück schon vor seinem Gastspiel in Wiesbaden Meister ist!
Der VfL Osnabrück ist Meister und teilt mit: "Mit der soeben feststehenden Niederlage des FC Energie Cottbus gegen den MSV Duisburg (1:2) sichert sich der VfL Osnabrück nach dem gestrigen Aufstieg aus dem Bus nun auch die Meisterschaft in der 3. Liga vorzeitig. Kurz vor dem Anpfiff des heutigen Auswärtsspiels beim SV Wehen Wiesbaden haben die Lila-Weißen erneut Grund zum Jubeln. Zum dritten Mal in der Vereinshistorie krönen sich die Osnabrücker zum Meister der 3. Liga. Damit stellt der VfL auch einen neuen Ligarekord auf. Nach dem bereits gestern erreichten Aufstieg darf die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz also schon bald den 3. Liga-Meisterpokal in die Höhe heben. Davor wollen die Osnabrücker aber noch weiter Punkte sammeln und so noch den ein oder anderen weiteren Rekord hinterherjagen."
37. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SC Verl
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
So., 10.05.26 13:30 Uhr TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
So., 10.05.26 16:30 Uhr Viktoria Köln - Alemannia Aachen
So., 10.05.26 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken
38. Spieltag
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - Viktoria Köln
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr Alemannia Aachen - TSV Havelse
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SC Verl - TSV 1860 München
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: