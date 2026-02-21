 2026-02-20T12:29:42.904Z

3. Liga live: MSV Duisburg und Aachen führen mit 2:0

3. Liga: Der VfB Stuttgart II eröffnete den 25. Spieltag mit einem 3.1-Erfolg gegen den SV Waldhof Mannheim. In der Konferenz spielen am Samstag Rot-Weiss Essen, Wehen Wiesbaden, MSV Duisburg und Alemannia Aachen.

von André Nückel · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Der VfB Stuttgart II behauptete sich im Freitagabendspiel mit 3:1 gegen den SV Waldhof Mannheim. In der Konferenz folgen am Samstag Rot-Weiss Essen, Wehen Wiesbaden, MSV Duisburg und Alemannia Aachen, ehe Energie Cottbus am Sonntag die Tabellenführung verteidigen kann.

Auf FuPa gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

Doppelpack Darvich: Spielfreudige erste Hälfte reicht dem VfB

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
3
1

Die Gastgeber übernahmen früh die Spielkontrolle, brachen dabei auch schon regelmäßig durch die letzte Kette des SV Waldhof. Die erste gute Möglichkeit entfiel auf Jeremy Arevalo, der nach Hereingabe von Leny Mayer aber nur das Außennetz traf (10.). Auch beim kurz darauf folgenden Versuch Nicolas Sessa fehlte nicht viel (12.). Das Übergewicht der Schwaben sollte sich wenig später bezahlt machen. Arevalo kombinierte sich zusammen mit Noah Darvich in den gegnerischen Strafraum. Der U17-Weltmeister fackelte nicht lange und überwand Thijmen Nijhuis mit einem platzerten Flachschuss (18.).

In der ersten Hälfte war Mannheim zu häufig einen Schritt zu langsam.
In der ersten Hälfte war Mannheim zu häufig einen Schritt zu langsam. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Komplett abgemeldet waren die Gäste aber auch nicht. Sanoussy Ba versuchte es mal aus der Distanz, Florian Hellstern packte aber zu (25.), beinahe im Gegenzug ließ Christopher Olivier freistehend vor Nijhuis den zweiten Stuttgarter Treffer liegen (26.). Der ließ aber auch nicht mehr lange auf sich warten. Ein abgefälschter Ball von Yanik Spalt landete bei Arevalo, der aus kurzer Distanz auf 2:0 erhöhte (41.). Als dann Darvich nach einer feinen Einzelaktion auch noch den dritten Treffer nachlegte (44.), schien der Sack schon vorzeitig zu.

Ein Aufbäumen war von den Mannheimern auch im zweiten Durchgang nicht zu bemerken. Vielmehr verpasste Darvich sogar noch den Dreierpack, Samuel Abifade rettete jedoch auf der Linie (61.). So brannte über lange Zeit nicht viel an, bis Felix Lohkemper auf Vorarbeit von Oluwaseun Ogbemudia den Ball ins Tor lenkte - immerhin der Anschlusstreffer zum 1:3 (73.). Mannheim witterte noch einmal Morgenluft, wurde aber nicht konkret in den eigenen Offensivbemühungen. So blieb es beim insgesamt verdienten Heimerfolg der Stuttgarter.

VfB Stuttgart II – SV Waldhof Mannheim 3:1
VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Dominik Nothnagel, Maximilian Herwerth (69. Alexander Groiß), Christopher Olivier, Leny Meyer, Yanik Spalt (88. Lauri Penna), Nicolas Sessa, Mirza Catovic, Noah Darvich (90. Antonijo Janjic), Mansour Ouro-Tagba (69. Nuha Jatta), Jeremy Arevalo (88. Julian Lüers) - Trainer: Nico Willig
SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis (46. Lucien Hawryluk), Oluwaseun Ogbemudia, Sanoussy Ba, Julian Rieckmann, Maximilian Thalhammer (90. Denis Kryeziu), Arianit Ferati, Diego Michel, Vincent Thill (46. Lovis Bierschenk), Samuel Abifade (63. Djayson Mendes), Felix Lohkemper, Kushtrim Asallari (46. Masca)
Schiedsrichter: Daniel Bartnitzki (Erfurt)
Tore: 1:0 Noah Darvich (19.), 2:0 Jeremy Arevalo (43.), 3:0 Noah Darvich (44.), 3:1 Felix Lohkemper (72.)

Liveticker: FC Ingolstadt - TSV Havelse

Heute, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
2
1

Liveticker: VfL Osnabrück - Rot-Weiss Essen

Heute, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
1
0

Liveticker: SSV Jahn Regensburg - Wehen Wiesbaden

Heute, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
1
0

Liveticker: MSV Duisburg - 1. FC Schweinfurt

Heute, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
3
0

Liveticker: Alemannia Aachen - SC Verl

Heute, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SC Verl
SC VerlSC Verl
3
1

Liveticker: SSV Ulm - 1. FC Saarbrücken

Heute, 16:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
16:30live

Am Sonntag im Einsatz: Rostock in München, Aue empfängt Cottbus und Köln muss nach Sinsheim

Morgen, 13:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

Morgen, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
16:30live

Morgen, 19:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:30live

Der nächste Spieltag der 3. Liga

26. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV 1860 München
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 28.02.26 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - SC Verl
So., 01.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen
So., 01.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV Havelse
So., 01.03.26 19:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken

