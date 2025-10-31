3. Liga LIVE: Ingolstadt will Siegesserie gegen Viktoria Köln ausbauen

Der FC Ingolstadt 04 ist am heutigen Freitagabend zu Gast bei Viktoria Köln und will die nächsten Punkte einfahren. Wir berichten live aus dem Sportpark Höhenberg.

Köln – Für den FC Ingolstadt 04 steht am heutigen Abend (19 Uhr, wir berichten im Liveticker) eine richtungsweisende Partie gegen Viktoria Köln an. Je nach Ausgang der Begegnung können sich die Schanzer in der Tabelle nämlich entweder nach oben orientieren, oder müssen weiterhin auf die Abstiegszone schielen.

Das Selbstvertrauen sollte bei der Elf von Trainerin Sabrina Wittmann eigentlich vorhanden sein. Die Ingolstädter sind schließlich seit vier Spielen ungeschlagen, die letzten drei konnten allesamt gewonnen werden. Darunter unter anderem auch das Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Saarbrücken am vergangenen Spieltag, das Ingolstadt durch einen späten Lucky Punch für sich entscheiden konnte. Diese Erfolgswelle wollen die Schanzer auch gegen den direkten Tabellennachbarn aus Köln weiterreiten.

In den vergangenen Jahren gab es für den FC Ingolstadt 04 in Sportpark Höhenberg nicht viel zu holen. Wittmann zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel dennoch zuversichtlich: "Natürlich wissen wir um die Heimstärke unseres Gegners, haben aber selbst auch dreimal in Folge gewonnen und wollen jetzt den vierten Sieg nachlegen." Die Gründe für den Aufschwung der vergangenen Wochen sieht die 34-Jährige vor allem im guten Mannschaftsgefüge der Schanzer: "Das ist ein Verdienst der Gruppe, dass sich jeder in den Dienst der Mannschaft stellt."

Kann Ingolstadt die Erfolgsserie fortführen, oder kann Viktoria Köln sich im eigegen Stadion behaupten? In jedem Fall ist alles für eine packende Partie bereitet. Anpfiff ist am heute Abend um 19 Uhr. Wir berichten live aus dem Sportpark Höhenberg.