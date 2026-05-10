3. Liga live: Havelse - Schweinfurt, Köln - Aachen, TSG - Saarbrücken

Schweinfurt und Köln im Einsatz. – Foto: Julien Christ / sportfotograf

3. Liga: Am vorletzten Spieltag finden die letzten Sonntagsspiele der Saison statt - Heimrecht haben der TSV Havelse, Viktoria Köln und die TSG Hoffenheim II. Das spannendste Duell ist sicherlich die Partie in der Domstadt, denn Köln und Alemannia Aachen spielen mindestens ums Prestige im Mittelrhein-Derby. So läuft Spieltag 37:

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Der nächste Spieltag der 3. Liga

Mit dem 37. Spieltag enden auch die Sonntagsspiele in der 3. Liga. Der letzte Spieltag wird, wie gewohnt, parallel am Samstag ausgetragen.

38. Spieltag

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - Viktoria Köln

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr Alemannia Aachen - TSV Havelse

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SC Verl - TSV 1860 München

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue

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