3. Liga live: Havelse - Schweinfurt, Köln - Aachen, TSG - Saarbrücken

3. Liga: Am vorletzten Spieltag finden die letzten Sonntagsspiele der Saison statt - Heimrecht haben der TSV Havelse, Viktoria Köln und die TSG Hoffenheim II. Das spannendste Duell ist sicherlich die Partie in der Domstadt, denn Köln und Alemannia Aachen spielen mindestens ums Prestige im Mittelrhein-Derby. So läuft Spieltag 37:
Mit dem 37. Spieltag enden auch die Sonntagsspiele in der 3. Liga. Der letzte Spieltag wird, wie gewohnt, parallel am Samstag ausgetragen.
38. Spieltag
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - Viktoria Köln
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr Alemannia Aachen - TSV Havelse
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SC Verl - TSV 1860 München
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue
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