3. Liga live: Hauen und Stechen in der Spitzengruppe

Am Samstag geht es für Rot-Weiss Essen, Hansa Rostock, den MSV Duisburg, VfL Osnabrück, TSV 1860 München und Wehen Wiesbaden um Punkte im Aufstiegsrennen. Diese Spiele gib es außerdem.
30. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - F.C. Hansa Rostock
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Erzgebirge Aue
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSV Havelse
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - VfB Stuttgart II
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr SC Verl - 1. FC Saarbrücken
So., 22.03.26 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - VfL Osnabrück
So., 22.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV 1860 München
So., 22.03.26 19:30 Uhr Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen
31. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Viktoria Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - FC Energie Cottbus
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim
